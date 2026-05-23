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Roland-Garros: Fils forfait, Wawrinka contre de Jong

Stan Wawrinka from Switzerland, returns a ball to Alex Michelsen from the US, during their round of 16 game at the ATP 250 Geneva Open tournament, in Geneva, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (KEY ...
Stan Wawrinka dispute son dernier Roland-Garros. Keystone

Wawrinka change d'adversaire à Roland-Garros

Stan Wawrinka ne jouera finalement pas de choc contre Arthur Fils au 1er tour à Paris. Le Français est toujours blessé.
23.05.2026, 16:5923.05.2026, 16:59

Stan Wawrinka (ATP 119) n'affrontera finalement pas Arthur Fils (ATP 19) au 1er tour de son dernier Roland-Garros. Le grand espoir français a en effet déclaré forfait samedi.

C'est le Néerlandais Jesper de Jong (ATP 109), battu au 3e et dernier tour des qualifications sur la terre battue parisienne, qui se dressera finalement sur la route de Stan Wawrinka. Le «quadra» vaudois ne fera certainement pas la fine bouche, même s'il aurait pu avoir les honneurs du court central face à Arthur Fils.

France&#039;s Arthur Fils returns the ball to Italy&#039;s Jannik Sinner during their men&#039;s singles semifinal match at the Madrid Open tennis tournament in Madrid, Spain, Friday, May 1, 2026. (AP ...
Arthur Fils est forfait à Roland-Garros. image: Keystone

Jesper de Jong (25 ans) est un adversaire nettement moins redoutable que le Français: il n'a ainsi pas gagné le moindre match dans un tournoi estampillé ATP en 2026. Le Néerlandais affiche un 71e rang comme meilleur classement.

Pas de risques

«Je ne vais pas être en mesure» de jouer à Paris, a annoncé samedi en conférence de presse Arthur Fils, qui avait été contraint à l'abandon début mai au Masters 1000 de Rome en raison de douleurs à une hanche.

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«Je ne veux pas prendre de risques (...), je vais faire le travail pour essayer d'être prêt à jouer sur gazon», a poursuivi le Français de 21 ans, demi-finaliste des Masters 1000 de Miami et Madrid cette saison et vainqueur en avril de l'ATP 500 de Barcelone.

En 2025, le Français avait été contraint au forfait avant son 3e tour à Roland-Garros, à cause d'une fracture de fatigue au dos qui l'a ensuite tenu éloigné des courts pendant huit mois, le privant notamment de Wimbledon, de l'US Open et de l'Open d'Australie. Il avait repris la compétition en février dernier. (ats/yog)

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