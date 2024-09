Federer prend la parole sur les questions de dopage dans le tennis

«Ce n'est pas quelque chose que nous voulons voir dans notre sport, ce genre de news, peu importe qu'il ait fait quelque chose ou non, a poursuivi le Bâlois de 43 ans, qui a mis fin à sa carrière il y a deux ans après avoir remporté 20 titres du Grand Chelem. Je comprends que c'est une situation délicate. C'est le cauchemar de tout athlète et de toute équipe d'avoir ces accusations parce que nous faisons ces tests tous les jours.» (jcz/sda/ats/dpa)

Quinze jours ont passé et c'est désormais au tour de Roger Federer de s'exprimer sur le sujet. «Je pense que nous sommes tous à peu près convaincus que Jannik n'a rien fait, a-t-il commencé par dire dans l'émission américaine “Today” sur NBC. Mais le fait qu'il n'ait pas été obligé de se retirer alors qu'ils n'étaient pas sûrs à 100% de ce qui se passait est une question à laquelle il faut répondre . Mais c'est comme ça et nous devons faire confiance au processus.»

«Dans les ateliers d'Alinghi, on cachait tout et on se déplaçait la nuit»

Yves Detrey, 45 ans, en a passé une petite moitié chez Alinghi. Du triomphe à la Coupe de l'America 2003 au nouveau défi, il raconte «les jours où» il a trippé, flippé, et presque vomi.

Le jour où Alinghi vous a engagé sur sa première Coupe de l’America?

Il y a plusieurs moments dans un processus de sélection, mais je crois connaître le jour où j’ai gagné mon ticket. Et ça n’a rien à voir avec la voile... J’avais rejoint l’équipe à Sète, pour un stage d'entraînement. Notre hôtel était situé assez loin de la base. Un jour, on nous a demandé de parcourir le trajet à la nage. On nous a tous alignés sur la plage, devant l’hôtel, et on nous a dit: nagez! Je suis arrivé premier. On n'avait pas tous le même niveau de navigation mais c'est dans ce genre d'exercice, je crois, que l’on tape dans l'œil de certaines personnes. A l’arrivée, les boss ont voulu savoir immédiatement qui avait gagné et on leur a dit que c’était le p’tit jeune. J’ai appris plus tard que j’étais retenu. Ma motivation a dû plaire.