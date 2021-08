Sport

Tokyo 2020: Jacobs remporte un 100 m plein de surprises



Coup de tonnerre: l'Italien Marcell Jacobs remporte le 100 m

L'Italien devient champion olympique à la surprise générale.

Le nouveau roi du 100 m est l'Italien Marcell Jacobs. Ce natif du Texas a dominé la finale olympique en réussissant la course de sa vie, en 9''80, record d'Europe. Jacobs a devancé l'Américain Fred Kerley, ancien coureur de 400 m et médaillé de bronze en 9''84, et le Canadien Andre de Grasse, bronzé en 9''89.

Jacobs succède à Usain Bolt. Aucun Jamaïcain ne s'était qualifié pour la finale olympique. Autre coup de tonnerre: le no 1 de l'année, l'Américain Trayvon Bromell, peu à l'aise dès les séries, a été éliminé (10''00).