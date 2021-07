Belinda Bencic vaut de l'or. «Personne ne pourra me l'enlever»

La prodige devient championne olympique, premier grand titre de sa carrière, en battant Marketa Vondrousova au terme d'une finale serrée (7-5 2-6 6-3).

Le tennis suisse compte dans ses rangs un deuxième champion olympique en simple. Vingt-neuf après Marc Rosset à Barcelone, Belinda Bencic est allée au bout de son rêve.

La douzième joueuse mondiale a témoigné, une nouvelle fois dans ce tournoi olympique, d'une très grande force de caractère. Face à une Vondrousova accrocheuse, finaliste de Roland-Garros en 2019, Bencic a concédé le break d'entrée dans la troisième manche. A 3-3, elle a écarté une balle de break cruciale. Après un temps mort pour soigner une cloque au pied droit, elle a ravi «blanc» le service de Vondrousova avant de conclure un jeu de service irrespirable sur sa deuxième balle de match, après avoir écarté trois balles de break!

Comme Marc Rosset sur la terre battue de Barcelone en 1992, Belinda Bencic pouvait s'écrouler au sol, relâcher toute la pression, et savourer son bonheur.

«Je suis sous le choc»