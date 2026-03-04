L'uniforme ukrainien aux Jeux Paralympiques pose problème

La tenue prévue par la délégation ukrainienne a été interdite par le Comité paralympique international. Voici pourquoi.

Les 25 para-athlètes ukrainiens ne pourront pas porter leurs uniformes cérémoniels lors des Jeux Paralympiques, qui débutent ce vendredi 6 mars à Milan-Cortina. C'est ce qu'a déclaré le président du Comité paralympique national ukrainien, Walerij Suschkewytsch, à l'agence Ukrinform. Selon lui, le Comité paralympique international (CPI) a interdit ces uniformes en raison de leur caractère «politique». «Le CPI a dit: "Non, non, non – ce n'est pas possible"», a précisé Suschkewytsch.

L'uniforme présentait une carte de l'Ukraine telle qu'elle était en 1991, incluant donc la péninsule de Crimée et les territoires occupés par la Russie. Ce design a été créé par le designer ukrainien Viktor Anisimow. Selon Suschkewytsch, «c'était un uniforme beau et très symbolique, qui exprimait de manière percutante que l'Ukraine existe dans le monde, en Europe, avec tous ses territoires, sans occupation par la Russie».

L'Ukraine avait prévu de participer aux Paralympiques avec cet uniforme. Image: screenshot ukrinform.net

Les responsables ukrainiens souhaitaient également utiliser cet uniforme pour envoyer un message contre la tolérance croissante envers la Russie à l'échelle mondiale. Ils faisaient notamment référence à la décision du CPI de permettre aux athlètes russes et biélorusses de participer aux Paralympiques de Milan et Cortina sous leur propre drapeau.

Cette situation n'était survenue que lors des Jeux de Sotchi en 2014. Depuis, la bannière russe a été interdite en raison du scandale du dopage d'État, puis de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, interdisant ainsi son affichage lors des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Suite à la décision du CPI, l'Ukraine a annoncé son intention de boycotter la cérémonie d'ouverture et a exigé que son drapeau ne soit pas hissé lors de l'événement, qui se déroulera dans l'amphithéâtre de Vérone, là où a également eu lieu la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Suschkewytsch estime que «certains responsables des Paralympiques veillent à ce que l'Ukraine ne puisse pas se présenter comme un pays sans occupation et qu'elle ne puisse pas participer avec un tel uniforme contre l'État agresseur».

Walerij Suschkewytsch. Image: www.imago-images.de

Aux Jeux Olympiques, le Comité International Olympique (CIO) avait fait parler de lui en prenant une décision qui a suscité la controverse. Le skieur de skeleton ukrainien Wladyslaw Heraskewytsch n'avait pas été autorisé à participer avec son casque, qui arborait des portraits d'athlètes tués lors de l'attaque russe. «Cette décision brise mon cœur», avait-il déclaré après l'incident. (nih)