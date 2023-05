Vidéo

Vinicius reconnaît un fan raciste et fait exactement ce qu'il faut

L'attaquant du Real Madrid a refusé de poursuivre la partie contre Valence, dimanche, après avoir essuyé de nouvelles insultes xénophobes.

Team watson

Un nouveau scandale de racisme a éclaboussé le championnat espagnol et c'est encore une fois Vinicius qui en a été la victime. Fou de rage, l'attaquant du Real Madrid, en déplacement sur le terrain de Valence dimanche, a interpellé l'arbitre à la 73e minute de jeu pour lui désigner l'auteur des injures racistes en tribune. Le numéro 20 a ensuite refusé de poursuivre la partie.

Vidéo: watson

Avant de reprendre le jeu, le Brésilien de 22 ans a hésité à quitter la pelouse définitivement, ce qui aurait été un geste fort. Il n'aurait pas été le seul à partir, comme l'a dit Thibaut Courtois après la rencontre:

«Un jour, il faudra mettre une caméra sur ces gens. Ils vont au stade pour insulter, pas pour applaudir. Si Vinicius m'avait dit qu'il ne voulait plus jouer, je serais parti avec lui» Le gardien du Real sur Movistar

Le match a donc repris et il s'est terminé de la pire des façons pour Vinicius, expulsé dans les arrêts de jeu (90e +7) pour une échauffourée avec Hugo Duro qui, lui, n'a pas été sanctionné par l'arbitre.

Les Madrilènes ont perdu 1-0 mais pour Carlo Ancelotti, ce n'était pas le principal enseignement du déplacement de son équipe. «Si on crie "singe" à un joueur et que l'entraîneur doit penser à le retirer du terrain, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, a dit le coach en conférence de presse. La Liga a un problème. En cas de racisme, le match doit être arrêté.»

De nombreuses personnalités du football ont apporté leur soutien au Madrilène tard dimanche, parmi lesquelles Kylian Mbappé, Rafael Leao, Neymar ou encore Riyad Mahrez.

Il a été dit que Vinicius aurait songé à quitter le championnat espagnol en raison des insultes racistes dont il est régulièrement la victime, mais cette information a été démentie par le toujours très bien informé Fabrizio Romano: «Il ne veut que rester et vaincre le racisme en Espagne», a communiqué le journaliste.

Alors que Valence a condamné les agissements de ses supporters et promis de nettoyer ses tribunes («le club enquêtera sur les faits et prendra des mesures sévères»), Vinicius, lui, s'en est pris aux instances de La Liga:

«La compétition pense que (le racisme) c'est normal, la Fédération pense aussi que c'est normal et les adversaires l'encouragent. Je le regrette beaucoup. Le championnat qui a appartenu à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient maintenant aux racistes»

Une déclaration qui a fait bondir Javier Tebas, le patron de la première division espagnole, qui a réagi aux accusations sur Twitter: «Puisque ceux qui devraient le faire ne vous expliquent pas ce qu'il en est et ce que peut faire La Liga en cas de racisme, nous avons essayé de vous l'expliquer, mais vous ne vous êtes présenté à aucune des deux dates convenues que vous avez vous-même demandées. Avant de critiquer et d'insulter La Liga, vous devez vous informer correctement Vinicius.»

Ce message n'a fait qu'envenimer la situation puisque le joueur du Real Madrid a répliqué un peu plus tard sur Twitter, affirmant qu'«une fois de plus, au lieu de critiquer les racistes, le président de La Liga apparaît sur les médias sociaux pour m'attaquer (...) Je ne suis pas votre ami pour parler de racisme. Je veux des actions et des sanctions.»