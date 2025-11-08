recht sonnig
Wenn FUNKMASTER FLEX seine Autos verkauft, hat er unsere Aufmerksamkeit

Wenn der FUNKMASTER fersteigert, horchen wir auf!

Ja ja, «versteigert» schreibt man mit «v» ... doch einer schönen Alliteration kann ich nun mal nicht widerstehen.
08.11.2025, 15:2308.11.2025, 15:23
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Zugegeben, ich wusste nicht, wer dieser FUNKMASTER ist. Aber wenn ein Auktionshaus die Versteigerung von etwas, das sich THE FUNKMASTER FLEX COLLECTION nennt, ankündigen darf, haben sie eigentlich schon gewonnen.

The Funkmaster Flex Collection - Versteigerung klassischer Muscle-Cars. https://www.mecum.com/auctions/kissimmee-2026/collections/the-funkmaster-flex-collection/
Bild: mecum

Meine Aufmerksamkeit zumindest hat er.

Wie sich herausstellt, ist Funkmaster Flex – bürgerlich Aston George Taylor Jr. – eine absolute Legende: Rapper, Produzent, DJ und Radiomoderator auf Hot 97 Radio in New York, dem Sender, der massgeblich für den Aufschwung von Hip-Hop in den Neunzigerjahren verantwortlich war. Bekannt ist er für seine «60 Minutes of Funk»-Mixtapes auf Def Jam Records, bei denen er mit Künstlern wie Dr. Dre, Jay-Z, Eminem, LL Cool J, Method Man, DMX oder Snoop Dogg zusammenarbeitete.

Funkmaster Flex at The Launch of Spike TV, Playboy Mansion, Los Angeles, Calif., 06-10-03
«Gestatten, Flex. Funkmaster Flex.»Bild: imago

2003 debütierte Flex mit seiner ersten TV-Show «Ride with Funkmaster Flex» auf dem Kabelsender Spike TV. Die Sendung dokumentierte die spezifisch in der Hip-Hop-Szene beliebte Auto-Subkultur (ahaaaa – hier also die Connection zur Auto-Sammler-Welt). Über die Jahre folgten diverse weitere Auto-TV-Shows auf verschiedenen Sendern sowie seine «Funkmaster Flex Custom Car & Bike Show Tour» mit Auftritten von Stars wie Drake oder Nicki Minaj.

Laut Wikipedia soll die private Autosammlung von Funkmaster Flex «roughly 40 muscle cars» umfassen. 11 davon werden am 15. Januar 2026 versteigert. (Okay. Streng genommen sind deren zwei keine Muscle Cars – aber dennoch absolute Klassiker der US-Autogeschichte.)

Der Mann hat Geschmack, offenbar. Im Angebot wären:

1970 Chevrolet Chevelle SS

The Funkmaster Flex Collection – Mecum Auction Kissimmee 15 January 2026 US Muscle Cars https://www.mecum.com/auctions/kissimmee-2026/collections/the-funkmaster-flex-collection/
Bild: mecum

Unter der Haube: 8,2 Liter und 8 Zylinder. Sollte reichen.

1969 Dodge Charger R/T

The Funkmaster Flex Collection – Mecum Auction Kissimmee 15 January 2026 US Muscle Cars https://www.mecum.com/auctions/kissimmee-2026/collections/the-funkmaster-flex-collection/
Bild: mecum

In perfekter, stilechter Sechzigerjahre-«Copper»-Lackierung gehalten und mit einem 7,2-Liter-V8.

The Funkmaster Flex Collection – Mecum Auction Kissimmee 15 January 2026 US Muscle Cars https://www.mecum.com/auctions/kissimmee-2026/collections/the-funkmaster-flex-collection/
Bild: mecum

1969 Chevrolet Camaro Z28

The Funkmaster Flex Collection – Mecum Auction Kissimmee 15 January 2026 US Muscle Cars https://www.mecum.com/auctions/kissimmee-2026/collections/the-funkmaster-flex-collection/
Bild: mecum

Zum Teil hat Flex die Originalmotoren durch grössere, kraftvollere ersetzt – dieser Camaro etwa hat einen 7-Liter-V8. Doch, wie Flex betont, ist in einem solchen Fall der Originalmotor auch im Kaufumfang inbegriffen.

1969 Plymouth GTX

The Funkmaster Flex Collection – Mecum Auction Kissimmee 15 January 2026 US Muscle Cars https://www.mecum.com/auctions/kissimmee-2026/collections/the-funkmaster-flex-collection/
Bild: mecum

Grossartig. Mit originalem 7,2-Liter-V8.

Alle Vehikel werden übrigens regelmässig als Alltagsautos gefahren und verfügen demnach über die gängigen sanften Upgrades, um die Fahrbarkeit und Alltagstauglichkeit zu verbessern: modernere Dämpfer, Hotchkiss Sway Bars und MSD-Zündung etwa. Oder – und dies ist Geschmacksache – modernere Felgen. Wie hier:

1968 Chevrolet Camaro RS/SS

The Funkmaster Flex Collection – Mecum Auction Kissimmee 15 January 2026 US Muscle Cars https://www.mecum.com/auctions/kissimmee-2026/collections/the-funkmaster-flex-collection/
Bild: mecum

Eines der schönsten Profile der Autogeschichte. Und unter der Haube hat es den originalen 6,5-Liter-V8. Bei den Rädern wollte der Funkmaster wohl etwas mehr ... Bling. Hey – Hip-Hop halt.

The Funkmaster Flex Collection – Mecum Auction Kissimmee 15 January 2026 US Muscle Cars https://www.mecum.com/auctions/kissimmee-2026/collections/the-funkmaster-flex-collection/
Bild: mecum

Dafür verfügt der Innenraum über eine der coolsten Ausstattungsoptionen, die GM je angeboten hat: eine Holz-Imitat-Mittelkonsole und Sitze mit «Houndstooth»-Stoff-Bezug!

1965 Chevrolet Impala SS

The Funkmaster Flex Collection – Mecum Auction Kissimmee 15 January 2026 US Muscle Cars https://www.mecum.com/auctions/kissimmee-2026/collections/the-funkmaster-flex-collection/
Bild: mecum

Ein originaler Super Sport mit dem wuchtigen 396 Turbo Jet (= 6,5-Liter-V8).

The Funkmaster Flex Collection – Mecum Auction Kissimmee 15 January 2026 US Muscle Cars https://www.mecum.com/auctions/kissimmee-2026/collections/the-funkmaster-flex-collection/
Bild: mecum

«Jeder seriöse Muscle-Car-Sammler sollte zumindest einen Impala besitzen», sagt Flex im Verkaufsvideo (siehe unten). Da hat er durchaus recht.

1971 Chevrolet Chevelle

The Funkmaster Flex Collection – Mecum Auction Kissimmee 15 January 2026 US Muscle Cars https://www.mecum.com/auctions/kissimmee-2026/collections/the-funkmaster-flex-collection/
Bild: mecum

Wie cool ist denn diese goldfarbene Lackierung?

The Funkmaster Flex Collection – Mecum Auction Kissimmee 15 January 2026 US Muscle Cars https://www.mecum.com/auctions/kissimmee-2026/collections/the-funkmaster-flex-collection/
Bild: mecum

Die geht sogar bei den Ventildeckeln und beim Luftfilter des 8,2-Liter-Motors weiter!

1955 Chevrolet 210 Hardtop

The Funkmaster Flex Collection – Mecum Auction Kissimmee 15 January 2026 US Muscle Cars https://www.mecum.com/auctions/kissimmee-2026/collections/the-funkmaster-flex-collection/
Bild: mecum

Mit einem 5,7-Liter-Small-Block. Und in Hochglanzschwarz. Chic.

The Funkmaster Flex Collection – Mecum Auction Kissimmee 15 January 2026 US Muscle Cars https://www.mecum.com/auctions/kissimmee-2026/collections/the-funkmaster-flex-collection/
Bild: mecum

Na eben: Das mit den Bling-Bling-Felgen ist Geschmackssache – und zumal sehr 2000er. Irgendwie sehen die originalen Räder besser aus – wie hier etwa:

1969 Chevrolet Chevelle SS

The Funkmaster Flex Collection – Mecum Auction Kissimmee 15 January 2026 US Muscle Cars https://www.mecum.com/auctions/kissimmee-2026/collections/the-funkmaster-flex-collection/
Bild: mecum

Mit 6,5-Liter-Big-Block-V8. Unkaputtbar.

1965 Pontiac GTO

The Funkmaster Flex Collection – Mecum Auction Kissimmee 15 January 2026 US Muscle Cars https://www.mecum.com/auctions/kissimmee-2026/collections/the-funkmaster-flex-collection/
Bild: mecum

Mit 6,4-Liter-Einspritzer-V8. Und handgeschaltet. Yeah.

The Funkmaster Flex Collection – Mecum Auction Kissimmee 15 January 2026 US Muscle Cars https://www.mecum.com/auctions/kissimmee-2026/collections/the-funkmaster-flex-collection/
(Und übrigens: Das sind ebenfalls neuere Felgen. Bloss ein wenig passender.)Bild: mecum

Und zum Schluss noch eine absolute Ikone der Arbeiterklasse:

1970 Chevrolet K10 Pickup

The Funkmaster Flex Collection – Mecum Auction Kissimmee 15 January 2026 US Muscle Cars https://www.mecum.com/auctions/kissimmee-2026/collections/the-funkmaster-flex-collection/
Bild: mecum

Mit 5,7-Liter-V8 und Viergang-Schaltgetriebe. Oh ja.

Die Auktion findet am 15. Januar 2026 (auch online) statt. Schätzpreise wurden noch keine genannt. HIER geht's zur Auktion.

Und hier noch ein wenig mehr Details vom FUNKMASTER höchstpersönlich:

Video: YouTube/Mecum Auctions
Das crazy Farbdesign klassischer Muscle Cars
1 / 6
Das crazy Farbdesign klassischer Muscle Cars
Und keine Farbkombi war mutiger als Moulin Rouge Purple mit Rennstreifen in Panther Pink, die es 1970 für den Dodge Challenger gab.
quelle: hotrod.com / hotrod.com
Hypercar-Auktion: Liebe des Lebens vs. Auto
Video: watson
