Liebe Emma



Ich bin seit vier Jahren mit meinem Freund zusammen. Wir haben eine unglaubliche Tiefe in unserer Beziehung, vertrauen und ergänzen einander voll und ganz, sexmässig läuft's super und auch sonst, wir sind einfach das Team.



Nun zum Aber: Wir haben ein Jahr in einer Wohnung gewohnt, bis es mir gereicht hat. Ich bin ordentlich und mags, wenn ab und zu geputzt wird. Er dagegen fühlt sich im Chaos super wohl.



Chaos wäre ja per se noch nicht so schlimm. Aber wir reden von Tellern, die nicht abgewaschen werden, Zigaretten, die neben dem Bett ausgedrückt werden, Wäsche und Bettwäsche, die lange vor sich hin schmort und und und ….



Es war nunmal so, dass seine Mutter alles für ihn getan hat und er nie wirklich Verantwortung übernehmen musste, sehr im Gegensatz zu mir.



Bevor ich ganz daran kaputt gegangen bin, mich nur noch als Putzfrau oder nörgelnde Hausfrau zu fühlen und in eine Eifersuchtsschine zu fallen, weil mich das sehr unattraktiv hat fühlen lassen, bin ich ausgezogen. Das war vor 1,5 Jahren und wir sind seit dem immer noch zusammen und immer noch sehr glücklich.



Aber er selbst hat sich leider nicht wirklich geändert und wenn ich jeweils bei ihm bin, muss ich ihn immer noch daran erinnern, das Bett neu zu beziehen oder feucht aufzunehmen oder Wäsche zu waschen.



Hast du mir einen Tipp oder Erfahrungen, wie man Männer auf diesem Weg begleiten und unterstützen kann?



Liebe Grüsse,

Silvia