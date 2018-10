Leben

«Ich habe mehrere Lover, bin ich schlampig?»

Liebe Emma,



ich bin seit einem halben Jahr wieder Single und des Weiteren auch nicht an einer festen Beziehung interessiert. Jedoch pflege ich kürzere Liebschaften mit verschiedenen Männern, wann immer ich mich nach ein wenig Liebe oder Aufmerksamkeit sehne.



Es gefällt mir, so frei zu sein. Aber ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, da ich momentan mehrere Liebhaber gleichzeitig habe, ohne dass sie davon wissen. Ab wann ist es unfair jemandem gegenüber?



Ich kann mich schnell immer wieder neu verlieben. Dennoch möchte ich zurzeit nichts Festes. Ich bin glücklich so. Ist das schlampig?



Ich fühle mich in Sachen Liebe manchmal eingeengt von Fragen wie «Was darf man?». Gibt es wirklich Regeln?



Danke und ganz liebe Grüsse,

Bianca

Hoi Bianca,

beim Lesen deiner Zeilen musste ich schmunzeln. Du beschreibst dein aktuelles Lebensgefühl enorm gut. Da ich gerade auf der ähnlichen Welle reite, kann ich dich umso besser verstehen.

Natürlich könnte ich dir jetzt sagen, dass alles vollkommen okay ist, du jung und frei bist. Und so viele Lover parallel jonglieren kannst, ohne dir ein schlechtes Gewissen machen zu müssen. Das würde so sogar vollkommen stimmen. Und doch weiss ich selber, dass es sich emotional halt nicht immer nur so einfach und unkompliziert anfühlt.

Der Grund könnte in den «Regeln» zu finden sein, die wir Menschen (Wir Holzköpfe!) selber kreiert haben. Gehts nach der Gesellschaft, geht es darum, die eine grosse Liebe zu finden. Auch kam die Gesellschaft mal auf die sehr hohle Idee, dass es eher okay ist, wenn Männer ihre Sexualität mit verschiedenen Partnerinnen zelebrieren. Mädchen gehören möglichst unbefleckt in die Ehe. Haha!

Wir schreiben das Jahr 2018. Ich wünsche uns allen sehr, dass wir uns von eben diesen sehr veralteten Ansichten lösen und völlig frei entfalten können. Was die Hippies vor 50 Jahren konnten, müssen wir doch auch schaffen.

Zu den Lovern: Solange es sich bei den Männern um rein sexuelle Liebschaften handelt und du keine Verpflichtungen eingehst, ist es total okay, wenn sie nicht voneinander wissen. Ich handhabe das jeweils so, dass ich auch nichts sage. Ich habe aber den Deal mit mir, dass ich wahrheitsgetreu antworte, wenn sie fragen. Die meisten fragen nicht. Eben weil sie Lover sind. Und sowieso nichts mehr wollen. Mit grösster Wahrscheinlichkeit sind wir auch nicht die einzigen Frauen in ihren Leben. Alles gut also.

Ich wünsche dir die absolute Freiheit. Im Kopf, im Schritt und im Herz. Und will abschliessend noch einmal betonen: Du machst das super. Hab Spass, probier aus, zelebriere die Vielfalt des Sex.

Alles Liebe,

Und was würdest du Bianca antworten?

Hast du eine Frage?

Dann schick sie per Mail an Emma: emma.amour@watson.ch

Emma Amour ist ... ... Stadtmensch, Single, Anfang 30 – und watsons Bloggerin, die nicht nur unverfroren aus ihrem Liebesleben berichtet, sondern sich auch deinen Fragen annimmt. Und keine Sorge, so wie auch Emma, wirst auch du mit deiner Frage anonym bleiben. Madame Amour ist es nämlich sehr wichtig, auch weiterhin undercover in Trainerhosen schnell zum Inder über die Strasse hoppeln zu können.

