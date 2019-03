Leben

Emma Amour: Sie wohnt mit ihrem Ex zusammen, wie gehe ich damit um?



montage: watson / material: shutterstock

«Sie hat mir verheimlicht, dass ihr Mitbewohner ihr Ex ist»

Hey Emma,



meine anfängliche Affäre hat sich nach fast einem Jahr zu einer Liebe entwickelt, so dass wir nun praktisch zusammen sind, auch wenn es noch nicht ganz offiziell ist.



Kürzlich hat sie mir offenbart, dass ihr angeblich befreundeter Mitbewohner eigentlich ihr Ex ist und sie damals aus Bequemlichkeit und weil es freundschaftlich gut passt beschloss, weiterhin mit ihm zusammenzuwohnen.



Liebe und sexuelles Interesse waren bereits bei der Trennung vor fast zwei Jahren bis heute von beiden Seiten keine mehr vorhanden. Trotzdem beschäftigt mich dieser Umstand sehr, obwohl ich nicht schnell eifersüchtig werde und auch kein Problem mit einer Freundschaft zum Ex habe.



Das Zusammenleben ist für mich aber schwierig zu akzeptieren. Wie lerne ich, damit umzugehen?



Danke und Gruss,

Nico





Lieber Nico,

das muss wohl wirklich irritierend sein, wenn man erst im Nachhinein erfährt, dass der Mitbewohner der Neuen nicht einfach nur ein Mitbewohner, sondern eben der Ex ist. Ich kann also enorm gut nachvollziehen, dass du irritiert und verunsichert bist. Wer wäre das nicht?

Von aussen betrachtet, habe ich das Gefühl, dass genau das das Problem ist: dass du's nicht von Anfang an gewusst hast. Trotzdem verstehe ich aber auch deine (fast) Freundin, die nicht das Bedürfnis hatte, dir von ihrem Ex zu erzählen. Warum sollte sie auch? Die Geschichte zwischen euch fing ja als lockere Affäre an.

Die Situation hat sich jetzt verändert, wie du schreibst. Aus der lockeren amour fou scheint eine ernste Beziehung zu entstehen. Das ist toll. Und weil das so ist, hat sie dir nun die Wahrheit über ihren Mitbewohner und Ex gesagt. Das spricht sehr für sie, für euch und dafür, dass ihr in der Tat auf dem besten Weg zu einer seriösen Beziehung seid.

Dass die sexuelle Anziehung und die Liebe zwischen ihnen schon längst erloschen ist, nehme ich den beiden vollkommen ab. Ich bin sicher, dass man sich nicht auf etwas Neues einlassen könnte, wenn man mit dem Ex unter einem Dach wohnen würde und immer noch Gefühle füreinander hätte.

Was ich sagen will: Es scheint die aufkeimende Liebe zwischen dir und ihr nicht zu tangieren, dass sie mit dem Ex zusammenwohnt. Und wenn du wirklich, wie du sagst, grundsätzlich kein eifersüchtiger Mensch bist und nichts gegen Freundschaft mit Ex-Partnern hast, dann ist ja alles tiptop.

Falls du aber dennoch merken solltest, dass es dich mehr stresst, als du dir eingestehen kannst, dann halte ich es für sehr wichtig, dass du das deiner neuen Freundin unbedingt mitteilst und ihr zusammen eine Lösung findet, die für euch alle passt.

Ich drücke euch die Daumen und wünsche euch von ganzem Herzen die ganz grosse Liebe,

bild: watson

