Vergiss' Eggs Benedict! Mit diesen 6 Eier-Rezepten gelingt dir dein Brunch besser

«Alle Chefs hassen es, Eggs Benedict zuzubereiten» – dieses Statement von Kochlegende Anthony Bourdain hat Bestand. Denn: So fein dieser Brunch-Klassiker nun sein mag, umso mehr ist es ein Pain in the A**, ihn zuzubereiten: Die blöden pochierten Eier müssen liebevoll umsorgt werden, währenddessen man auf die Hollandaise aufpassen muss und gleichzeitig den Canadian Bacon brät. Derweil muss der Muffin getoastet werden, darf nachher aber nicht zu lange liegen bleiben, weil er nicht hart werden darf – handkehrum wird er aber innert Windeseile schlabbrig, sobald man die Zutaten darauf geschichtet hat.

Wenn also hartgesottene Vollprofis dieses Rezept hassen, ... nun stell' dir vor, wie du am Sonntagmorgen in der Küche aussiehst – womöglich noch mit einem Kater –, wenn du für deine vier Gäste diese Gopferbenedictnomol-Eier hinzubiegen versuchst.

Es gibt aber eine Lösung: Vergiss' Eggs Benedict! Und mach' stattdessen eins der folgenden Eier-Rezepte!

Shrove Tuesday Pancakes

Bild: shutterstock

Shrove Tuesday – Fasnachtsdienstag – oder wie man ihn in den britischen Inseln auch nennt: Pancake Day. Dann nämlich, so offenbar geht die Christliche Tradition, mussten Butter, Eier, Zucker und Co. aufgebraucht werden, bevor am Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt. Und heute noch wird dies gefeiert – mit Pancakes. Längst sind sie aber ein ganzjährig beliebtes Brunch-Rezept. Von der Dicke her irgendwo in der Mitte zwischen den fluffigen kanadischen und den dünnen französischen Crêpes, serviert man sie traditionell mit etwas Zitrone und Zucker.

Zutaten:

(Für zirka 5-6 Stück ... oder mehr – je nach Pfannengrösse.)

4 gehäufte EL Mehl

2 grosse Eier

3 dl Milch

1 Prise Salz

1 EL Sonnenblumenöl, plus ein wenig extra zum Braten

Zitronenschnitze

Puderzucker

Zubereitung:

Mehl, Eier, Milch, 1 EL Öl, sowie eine Prise Salz in einer Schüssel mischen, bis ein glatter Teig entstanden ist. Zugedeckt 30 Minuten stehen lassen, wenn man Zeit dafür hat.

Eine beschichtete Pfanne auf mittlere bis hohe Temperatur erhitzen, ein wenig Öl hineingeben und mit einem Stück Küchenpapier verreiben.

Eine Suppenkelle voll Teig unter Schwenkbewegungen in die Pfanne giessen, so dass der ganze Pfannenboden gleichmässig dünn mit Teig überzogen ist.

Pancake hellbraun backen. Mit der Bratschaufel oder in der Luft wenden. Zweite Seite kurz fertig backen. Bei Bedarf im vorgeheizten Ofen (80 Grad) warm stellen, bis alle Pancakes fertig sind.

Zum Servieren etwas frischen Zitronensaft beigeben, mit Puderzucker bestreuen und mit einem Zitronenschnitz garnieren.

Masala Omelette

Bild: shutterstock

Nach Meera Sodha; für alle, die ein wenig Spice für ihre Girls wollen.

Zutaten:

(Ergibt zirka 4 Omelettes.)

8 Eier

3 kleinere Frühlingszwiebeln, fein gehackt

1 frische grüne Chilischote, fein gehackt

1-2 Handvoll frischer Koriander (20g), fein gehackt

1⁄2 TL gemahlene Kurkuma

1 TL Chilipulver

1⁄4 TL Salz und etwas frisch gemahlener schwarzer Pfeffer nach Belieben

4 TL Rapsöl

Zubereitung:

Eier in eine Schüssel geben und leicht verquirlen. Frühlingszwiebeln, grüne Chilischote, Koriander, Kurkuma, Chilipulver, Salz und Pfeffer dazugeben und vermengen.

1 TL Öl in eine grosse beschichtete Bratpfanne geben (ideal ist eine Pfanne mit einem Durchmesser von 20-22 cm) und auf mittlere Hitze erhitzen. 1/4 der Omelettemischung hineingeben und etwas drehen, damit der Boden der Pfanne bedeckt ist. Etwa 1 Minute lang braten, wenden und nochmals 30 Sekunden braten. Vorgang wiederholen, bis Eiermischung aufgebraucht ist.

«Mit etwas Mango Chutney essen oder zwischen 2 Stück gebuttertem Toast, mit etwas Ketchup und einem Bollywood-Soundtrack im Hintergrund.» – Meera Sodha

Grüne Shakshuka

Eine Abwandlung der klassischen Tomaten-Shakshuka; nach Haya Molcho.

Zutaten:

(Für 4-6 Personen)

100 g Lauch, gewaschen und in 1 cm breite Stückchen geschnitten

30 g Butter

250 g Blattspinat, dicke Stiele entfernt

25 g Petersilie

25 ml Rahm

etwas Meersalz

1 kleine Fenchelknolle

2 Frühlingszwiebeln

1 EL Olivenöl

50 g Kaschkawal-Käse (oder Fontina o. Ä.)

20 g Parmesan

6 Eier

Sauerteigbrot zum Servieren

Zubereitung:

Butter in einem Topf schmelzen, den Lauch dazugeben und bei niedriger Temperatur zirka 15 Minuten garen, bis er weich ist. Vom Herd nehmen und auskühlen lassen.

Zirka 50 g Spinat zur Seite legen; übrigen Spinat mit Petersilie samt Stielen zum Lauch in den Topf geben und anschwitzen, bis der Spinat in sich zusammenfällt. Rahm und 75 ml Wasser dazugeben und mit dem Pürierstab oder im Standmixer cremig pürieren. Mit Salz abschmecken.

Fenchel halbieren, den Strunk entfernen und die Knolle in feine Scheiben schneiden. Frühlingszwiebeln putzen und quer halbieren. Olivenöl in einer grossen Pfanne bei mittlerer Hitze erwärmen, Frühlingszwiebeln und Fenchel darin 3 Minuten ganz leicht braten. Salzen und auf einem Teller zur Seite legen.

In derselben Pfanne den zur Seite gelegten Spinat mit 1–2 EL Wasser zusammenfallen lassen. Salzen und zunächst die Spinatmasse, dann Fenchel und Frühlingszwiebeln gleichmässig darauf verteilen. Kaschkawal-Käse und Parmesan grob reiben und über das Gemüse streuen. Mit einem Löffel 6 Mulden formen, in jede Mulde 1 Ei schlagen. Salzen, vor allem das Eigelb, und abgedeckt 4–5 Minuten garen, bis das Eiweiss fest wird, das Eigelb jedoch noch flüssig ist (wie bei einem pochierten Ei).

Weiteren Parmesan über die Eier reiben. Mit Olivenöl beträufeln und mit frischem Brot servieren.

Salmon Scrambled Eggs

Bild: Shutterstock

Okay einfacher geht's nimmer, oder? Einfach darauf achten, dass die Zutaten von bester Qualität sind!

Zubereitung?

Hier braucht's nun wirklich kein Rezept, so selbsterklärend ist das: Mach dir Rühreier (und zwar so) und kurz vor Schluss fügst du etwas geschnittenen Rauchlachs und frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer bei. Mit Vollkorntoast und Avocado-Stückchen garniert wird es noch besser.

Frittata con zucchine

Bild: shutterstock

Nochmals: Super einfach! Weil: #italiansdoitbetter.

Zutaten:

(Portionen? Ach, gemäss gesundem Common Sense: 1-2 Eier, 1⁄2 Zucchini, 1⁄2 Zwiebel etc. pro Person.)

Zucchini, in Scheiben geschnitten

Eier

Zwiebel, dünn geschnitten

frisch geriebener Parmesan

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Olivenöl

Zubereitung:

2 EL Olivenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und etwas Zwiebel auf kleine bis mittlerer Hitze dünsten, bis sie glasig werden. Zucchinischeiben hinzufügen und 10-15 Minuten lang weiterdünsten.

Eier in einer Schüssel aufschlagen, 1-2 EL Parmesan beifügen, sowie etwas Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Mit einer Gabel verquirlen.

Gebratene Zucchini und Zwiebel kurz in die Eiermasse geben und unterrühren. Danach alles wieder in die beschichtete Pfanne geben und etwas schütteln, um das Gemüse gleichmässig zu verteilen.

Zugedeckt 3-4 Minuten braten. Anschliessen Omelette wenden und nochmals 1 Minute zugedeckt weiter braten. Servieren.

Huevos Rancheros

Bild: Shutterstock

YEAH. Etwas Scharfes aus Mexiko! Spiegeleier auf Tomaten-Chili-Sauce und Tortillas serviert. Danach ist man wach.

Zutaten:

(Für 2-4 Portionen)

Olivenöl

3 Knoblauchzehen, fein gehackt

1 Frühlingszwiebel, fein gehackt

1 Chili, fein gehackt

400g Tomaten, in kleine Stücke gehackt oder dieselbe Menge Cherrytomaten, geviertelt

1 TL Honig

etwas Oregano

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Tortillas (Mehl oder Mais, nach Vorliebe)

4 Eier

frischer Koriander

nach Belieben: queso blanco, jalapeños, frijoles etc.

Zubereitung: