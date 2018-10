Leben

Alles Käse: Rekorde von Raclette und Fondue aus der Schweiz



Bild: KEYSTONE

Diese 7 Rekorde rund um Raclette und Fondue hauen dich um

Meiste Fondue-Esser

2013 fanden sich am Zürcher Hauptbahnhof 800 Leute ein und genossen das Schweizer Nationalgericht. So viele Menschen kamen sonst noch nie für einen Fondueplausch zusammen.

Bild: KEYSTONE

Die Stadt Uster versucht übrigens seit drei Jahren, den Rekord ins Zürcher Oberland zu holen – bisher ohne Erfolg. Beim Versuch 2018 kamen trotz der Teilnahme von Gilbert Gress keine 800 Fondue-Liebhaber zusammen.

2019 dürfte der nächste Anlauf stattfinden. Organisator Reto Günthard kündigte bei «zueriost.ch» an: «Alle guten Dinge sind Vier. Das nächste Jahr werden wir den Rekord knacken.»

Grösstes Fondue-Caquelon

Während die Zürcher Rekordjäger auf normale Caquelons setzen, baute man 2010 im freiburgischen Semsales das grösste Caquelon der Welt: 2,6 Meter Durchmesser und 1,61 Meter Tiefe, so die eindrücklichen Daten.

Bild: KEYSTONE

Grund für den Versuch war das 75-jährige Jubiläum des lokalen Fussballklubs. Rund 300 Personen nahmen beim Rekord teil, der es auch ins Guiness-Buch der Rekorde schaffte. Für alle Feinschmecker: Der 920 Kilogramm schwere Käse bestand je zur Hälfte aus Gruyère und Freiburger Vacherin.

Grösste Menge Käse

Das Fondue in Semsales war aber nicht die grösste Menge Käse, die je in einem Pot geschmolzen wurde. Diese beträgt 1,4 Tonnen (980 Kilogramm Käse und 420 Liter Wein) und wurde 2008 in Morges zubereitet.

Bild: KEYSTONE

Gegessen wurde das Fondue danach aber nicht aus dem auf einer Bühne stehenden Riesen-Caquelon. Der geschmolzene Käse wurde unten durch Rohre in kleinere Versionen abgefüllt.

Bild: KEYSTONE

Längste Fonduegabel

Zurück nach Semsales: Beim Weltrekord wurden auch Spezialgabeln angefertigt. 2,61 Meter lang sollen diese gewesen sein.

Bild: KEYSTONE

Schwerster Raclettekäse

Wir wechseln vom Fondue zum Raclette. Die Alp Chiesso oberhalb von Nax bei Sion lud 2004 zu einem ganz besonderen Raclette-Spass. Der Käse wog nämlich sagenhafte 135 Kilogramm. Die Hersteller Jean-Marc und Christine Auberson verköstigten damit rund 300 Personen.

Bild: KEYSTONE

Verwendet wurden dafür 1400 Liter Milch und eine speziell angefertigte Form mit fünf Metern Umfang. Reifen liess das Sennenpaar das Riesending drei statt der üblichen zwei Monate.

Bild: KEYSTONE

Der Käse übertraf die vorherige Bestmarke um sieben Kilogramm. Ins Guiness-Buch der Rekorde wurde das gute Stück nicht aufgenommen.

Grösster Durchmesser beim Raclettekäse

Der schwerste hat auch den grössten Durchmesser. 123 Zentimeter waren es auf der Alp Chiesso 2004. Das entspricht – zumindest gemäss Wikipedia – der maximalen Schulterhöhe von einem ausgewachsenen Löwenmännchen.

Bild: KEYSTONE

Grösster Raclette-Grill

Was braucht es für einen Raclette-Käse, der 135 Kilogramm wiegt und dessen Durchmesser 123 Zentimeter beträgt? Natürlich: Den grössten Raclette-Grill. Im Wallis wird dabei nicht auf Pfändli gesetzt, sondern mit zwei kippbaren Käsehaltern auf Schwenkarmen gearbeitet. Damit der Käse nicht überhitzt, wurde zudem ein Wasserkühlsystem integriert.

Bild: KEYSTONE

Na, Lust auf Raclette und Fondue bekommen?

Und übrigens, auch ein Rekord: Das Fondue-Stübli für Adrenalin-Junkies Video: srf

