Wie trinkst du US-Whiskey?

- Nicht als Shot, bitte, sondern in einem stinknormalen Whiskey-Tumbler. Oder gerne auch in einem klassischen schottischen Glencairn Glass.

- Straight up oder on the rocks? Beides. Bourbon und Rye Whiskeys haben in der Regel starke, eindeutige Geschmacksnoten, die sich nicht durch ein paar Eiswürfel einschüchtern lassen. Bei höheren proofs (=Brände mit höheren Alkoholanteilen) darf man wie bei einem guten Scotch einen Gutsch Wasser beigeben.

- Probier' mal einen Old Fashioned. Ein Klassiker; geht immer.