Aufgedeckt

Es wird wieder gefuttert! Welche 10 Weihnachtsgerichte verstecken sich hier?

Herzlich willkommen zu einer neuen Runde «Aufgedeckt»!

Heute feiern wir Heiligabend, morgen Weihnachten und es wird mal wieder geschlemmt was das Zeug hält. In der Schweiz existiert jedoch kein herausragendes Gericht, das an Weihnachten überall auf den Tisch kommt – was natürlich nicht heisst, dass wir in verschiedenen Landesteilen keine bevorzugten Speisen haben. Zehn der Schweizer Weihnachts-Favoriten findest du im heutigen Aufgedeckt.

Kleiner Tipp: Beilagen und Saucen des Gerichts müssen nicht benannt werden.

Hinweis vor Spielbeginn: Scrollt bitte nicht zu schnell runter, das Quiz braucht ein bisschen, bis es geladen hat. Sonst kann es zu Überlappungen der Kategorien kommen, das wäre nicht so gut. Falls dies passiert: Reloaden sollte helfen!

Dein Ergebnis Um dein Ergebnis anzuzeigen, musst du bei jedem Bild die Lösung erraten oder aufgegeben haben.

Und, wie lief's so?

Was kommt bei euch auf den Weihnachtstisch?







PS: Ideen für neue Kategorien bitte in die Kommentarspalte!

