Nochmal Logos! Erkennst du alle in weniger als 15 Feldern? 🤓

Erkennst du alle 10 Tiere mit so wenigen Feldern wie möglich? 🐸

PS: Ideen für neue Kategorien bitte in die Kommentarspalte!

Und, wie lief's so? Was ist deine Lieblings-Süssigkeit?

Hinweis vor Spielbeginn: Scrollt bitte nicht zu schnell runter, das Quiz braucht ein bisschen, bis es geladen hat. Sonst kann es zu Überlappungen der Kategorien kommen, das wäre nicht so gut. Falls dies passiert: Reloaden sollte helfen!

Erkennst du die 10 Schoggi-Süssigkeiten problemlos an ihren Verpackungen? Oder bist du gewöhnlich so fokussiert auf den Inhalt, dass du dem Drumherum gar keine Beachtung schenkst? Wir werden sehen ...

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Schokolade – weil man sich an ihr einfach nicht sattsehen kann!

Wie umweltschädigend ist Oldtimerfahren? Halb so belastend wie ein Handy

Servette verliert Teamstütze Schalk +++ Schlotterbeck kündigt Transfer an

17'226 neue Fälle, 20 Tote +++ Starker Anstieg: Einer von 16 Bürgern in England hat Corona

Ein Monat Krieg in der Ukraine – und die Bilanz für Putin ist katastrophal

Das Playoff-Wordle heute mit einer ganz kniffligen Aufgabe

Du bist Eishockey-Fan? Und einem kniffligen Quiz nicht abgeneigt? Dann bist du hier aber so etwas von goldrichtig!

Vom Start der Playoffs in der National League bis zum letzten Spiel der Finalserie erscheint an dieser Stelle jeden Tag ein neues Wordle. Gesucht werden Schweizer und ausländische Akteure, die in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga spielen oder gespielt haben, und deren Familienname aus fünf Buchstaben besteht.