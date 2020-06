Quiz

Quiz: Wieviele dieser «unbeliebten» Speisen magst du?



Rosenkohl? Innereien? Wie viele dieser «unbeliebten» Speisen magst du, du heikler Chog?

Lädt man zum Nachtessen bei sich zuhause ein, ist es angebracht, kurz nachzufragen, was die Gäste essen und was nicht. Man erkundigt sich, ob jemand Vegetarier ist. Und gewisse Speisen – Austern, Innereien und dergleichen – tischt man eigentlich nur jenen Gästen auf, bei denen man sicher ist, dass sie dies explizit mögen.

Aber dann gibt es die Spezies, zu der auch mein sehr lustiger Ostschweizer Kollege gehört, der zwar Fleisch, jedoch kein Lammfleisch isst. Und Fisch hat er auch nicht gerne. Und, ach ja, beim Gemüse eigentlich nur Karotten und Erbsen. Und sicherlich nichts Scharfes. Also, eigentlich hat er die Essvorlieben eines achtjährigen Kindes.

Ein heikler Esser – so würde ich ihn bezeichnen. Doch ist man bereits «heikel», wenn man, etwa, keinen Rosenkohl mag? Und bei gewissen Speisen geht es nicht um den Geschmack, sondern darum, dass man es nicht übers Herz bringt, zum Beispiel ein herziges Häsli zu essen. Ist jemand, der grundsätzlich alles isst, ein Gourmet ... oder bloss Gourmand?

Machen wir doch den Selbsttest! Wie heikel bist du mit – sagen wir mal – unbeliebtem, umstrittenem, polarisierendem Food?

(Wer kein Fleisch isst, darf gleich zum zweiten klicken):

Wie viele dieser «umstrittenen» Esswaren magst du?

Quiz 1. Mal ganz grundsätzlich: Lammfleisch? Ich mag's nicht. Wenn's sein muss. Ich lieb's. 2. Und Schweinefleisch? watson/obi Wäh. Not my favourite. Aber essen tu ich's. Ich lieb's. 3. Steak «bleu» – also, so richtig blutig. shutterstock Wäh. Wenn's sein muss. Ich lieb's. 4. Oder gleich ganz roh: Steak Tartare! Shutterstock Nein, danke. Auf Toast und wenn's sehr durrenand ist, damit man das Fleisch nicht so erkennt, ess' ich's schon. Ich lieb's. 5. Ganz grundsätzlich: Magst du Fisch? shutterstock Nein. Ja. 6. Roher Fisch. shutterstock Wäh. Katzenfrass. Sushi schon. Sashimi weniger. Ich lieb's. 7. Foie Gras. Kommt mir nicht auf den Tisch. Habe ethische Bedenken, obwohl ... fein ist's schon. Uff – ich lieb's so sehr. 8. Coniglio? Also Hase? Iamiam? shutterstock Nein, wie kann man auch nur? Wenn man's mir als Poulet verkauft, dann schon. Ich lieb's. 9. Leber. shutterstock Wäh. Geht so. Ich lieb's. 10. Und Nierli? rivercottage.net Wäh. Ach ... wenn's sein muss. Ich lieb's. 11. Kalbsmilken. Wäh. Probieren würd ich's zumindest. Mmh mega fein imfall. Musst mal probieren! 12. Kutteln. essen-und-trinken.de Wäh. Noch nie probiert. Versuchen würde ich's zumindest. Ich lieb's. 13. Cervello fritto – paniertes Kalbs- oder Schafshirn. nonnapaperina.it Wäh. Solange ich nicht weiss, was es ist, schmeckt's köstlich. Ich lieb's. 14. Zunge. shutterstock Ich mag nicht was essen, das jemand schon vorher im Mund hatte. So all' Schaltjahr mal. Mmmh mit einer feiner salsa verde – ich lieb's. 15. Blutwurst. lieberlecker.wordpress.com Wäh. Okay, ein Mal im Jahr. Ich lieb's. 16. Knochenmark, grilliert etwa? shutterstock Wäh. Probieren würd' ich's mal. Her damit. 17. Brätchügeli. rezept-buch.ch Wäh. Ich sag' nicht nein. Ich lieb's. 18. Corned Beef. shutterstock Wäh. Wenn's sein muss. Ich lieb's. 19. Muscheln und Co. Shutterstock Wäh. Wenn ich beim Meer bin. Ich lieb's. 20. Sowas? Shutterstock Wäh. Je nach dem. Ich lieb's. 21. Sardellenfilets. Shutterstock Wäh. Geht so. Ich lieb's. 22. Austern. Shutterstock Wäh. Wenn ich's vom Gastgeber serviert bekomme, dann ess ich's. Ich lieb's. Und es macht einen spitz. Resultat

Wie viele dieser «unbeliebten» vegetarischen Speisen magst du?

Quiz 1. Rosenkohl, irgendwer? shutterstock Ich mag's nicht. Einmal im Jahr, zu Weihnachten, ist's okay. Ich lieb's. 2. So Spinat- oder Kale-Smoothies und dergleichen? shutterstock Wäh. Not my favourite. Aber probieren würd' ich's. Ich lieb's. 3. Aubergine. paleogrubs.com Wäh. Wenn's sein muss. Ich lieb's. 4. Koriander. shutterstock Nein, danke. Wenn's im Curry drin ist und ich's nicht so herausschmecke, dann okay. Ich lieb's. 5. Ganz grundsätzlich: Magst du Käse? schweizerkaese.ch Nein. Nur auf Pizza. Käse ist das Beste. 6. Und Blauschimmelkäse? shutterstock Wäh. Ein bisschen. Wenn man mir's halt vorsetzt. Ich lieb's. 7. Mal was Süsses: Weisse Schokolade. shutterstock Wäh. Geht so. Ich lieb's. 8. Bohnen. Konkreter: Baked Beans. shutterstock Wäh. Wenn ich in England zu Besuch bin, dann schon. Ich lieb's. 9. Hülsen und so: Kichererbsen. shutterstock Wäh. Geht so. Ich lieb's. 10. Linsen, Dhal und so. Shutterstock Wäh. Ach ... wenn's sein muss. Ich lieb's. 11. Grundsätzlich: Scharf. Magst? shutterstock Wäh. Wenn's nicht zuuuu scharf ist. Weisch, White Girl und so. Ich lieb's. 12. Und: Mayonnaise. shutterstock Wäh. Geht so. Ich lieb's. 13. Chia-Samen. familyglutenfree.com Wäh. Probieren würde ich's, zumindest. Ich lieb's. 14. Quinoa. Shutterstock Wäh. So ab und zu mal. Ich lieb's. 15. Tofu. shutterstock Wäh. Okay, ein Mal im Jahr. Ich lieb's. 16. Sauerkraut. lieberlecker.wordpress.com Wäh. So einmal im Jahr vielleicht? Her damit. 17. Erdnussbutter. Shutterstock Wäh. Ich sag' nicht nein. Ich lieb's. 18. Oliven. wikicommons Wäh. Nur die grünen/schwarzen. Ich lieb's. Resultat

Und? Ich, etwa, bin nur so halb-heikel, da ich keine Innereien, Muscheln oder Chia-Samen-Geschlabber mag, dafür Foie Gras, Sardellen oder Tofu sehr wohl esse (völlig inkonsequent, ich weiss). Ihr so? Sagt es uns in den Kommentaren!

