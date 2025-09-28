Die Schweiz stimmte am Sonntag über die Einführung der E-ID und die Steuer auf Zweitliegenschaften ab. Bild: keystone

Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt

Der Abstimmungssonntag ist in den Büchern. Während es bei der E-ID zu einem Abstimmungskrimi kam, wurde die Eigenmietwert-Vorlage klar angenommen. Hier findest du alle Resultate zu den Abstimmungen am Sonntag.

Mehr «Schweiz»

Steuer auf Zweitliegenschaften

Die Resultate

Eigenmietwert Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat 57,7% Ja 42,3% Nein 16,5 Stände 6,5 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Darum ging es:

Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

Video: watson/Michael Shepherd

Das sagten die Umfragen

E-ID

Die Resultate

E-ID Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat 50,4% Ja 49,6% Nein 7,5 Stände 15,5 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Darum ging es:

Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd

Das sagten die Umfragen

Die kantonalen Vorlagen

Appenzell Ausserrhoden

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden werden die Stimmberechtigten zur Kinderschutzinitiative zur Urne gebeten. Die Initiative fordert, dass gesundheitliche Schutzmassnahmen für Kinder und Jugendliche nur mit Zustimmung der Eltern/Erziehungsberechtigten angeordnet werden dürfen.

Basel-Stadt

In Basel-Stadt wird über die Initiative «Zämme in Europa» entschieden. Die Initiative verlangt, dass sich der Kanton Basel-Stadt für eine gute und stabile Beziehung der Schweiz mit der EU und den Nachbarländern der Schweiz einsetzt.

Bern

Die Berner Mietinitiative fordert, dass neue Mieterinnen und Mieter einer Wohnung über den früheren Mietzins der Vormieter informiert werden. Das soll helfen, potenziell ungerechtfertigte Mietzinserhöhungen zu erkennen und zu verhindern.

Freiburg

Das Freiburger Stimmvolk entscheidet über die Erhaltung des Greyerzersee. Die Initiative schlägt vor, den Greyerzersee und sein Ufer als kantonales Naturerbe zu betrachten. Zusätzlich stimmen sie über den Bau einer neuen Haftanstalt ab. Das Gefängnis soll in einen Neubau, am selben Standort, verlegt werden, um Sicherheits- und Haftanordnungen zu verbessern.

Schwyz

Zur Attraktivierung des Lehrberufs sollen im Kanton Schwyz die Einstiegslöhne für Lehrpersonen moderat angehoben werden. Zudem soll die Kündigungsfrist von vier auf sechs Monate ausgeweitet werden.

Solothurn

Im Kanton Solothurn wird über drei Vorlagen entschieden. Die erste Vorlage verlangt, dass im ganzen Kanton Betreuungsgutscheine eingeführt werden, womit Eltern eine Vergünstigung für Kinderbetreuung erhalten würden. Weiter will der Kanton Solothurn ein Hochwasserschutzkonzept für die Dünnern ausarbeiten. Und es wird über die Finanzierung des Ausbaus des Bahnhof Solothurn Süd entschieden.

Tessin

Im Kanton Tessin wird darüber abgestimmt, dass alle Personen Prämienverbilligungen erhalten, welche mehr als 10 Prozent ihres verfügbaren Haushaltseinkommens dafür ausgeben. In einer weiteren Initiative wird gefordert, dass Bewohner mehr Versicherungskosten von ihren Steuern abziehen können.

Thurgau

Im Kanton Thurgau wird die Änderung des Ruhetagsgesetzes gefordert. So sollen künftig an hohen Feiertagen kulturelle und sportliche Veranstaltungen in Innenräumen mit unter 500 Teilnehmenden erlaubt werden.

Waadt

Im Kanton Waadt wird über drei Vorlagen entschieden. In einer Initiative wird gefordert, dass der Schutz des Mormont-Hügels und das Gebiet rundherum im Gesetz verankert wird. Dazu wurde ein entsprechender Gegenvorschlag eingereicht. In einer zweiten Forderung will der Kanton Waadt die Verteilung der Sitze im Kantonsrat nach Wahlen ändern. Und es wird entschieden, ob Ausländer künftig aktiv und passiv an Wahlen teilnehmen können.

Kanton Zürich

Der Kanton Zürich stimmt erneut über das Energiegesetz ab. Der Kantonsrat hat den Gesetzesentwurf in einem Punkt verändert. Somit soll das Netto-Null-Ziel bis 2040, spätestens aber bis 2050 erreicht werden.

Stadt Zürich

In der Stadt Zürich wird über drei Vorlagen abgestimmt: über ein vergünstigtes VBZ-Abo, über eine neue Parkkartenverordnung sowie über ein Verbot von Laubbläser, die mit Benzin betrieben werden.