Schweiz

Gesellschaft & Politik

«Frauenpower»: FDP Zug wählt erstmals eine Präsidentin



Bild: KEYSTONE

«Frauenpower»: FDP Zug wählt erstmals eine Präsidentin

Die FDP Zug hat an ihrer Parteiversammlung am Mittwoch die 53-jährige Carina Brüngger zu ihrer Präsidentin gewählt. Das Votum sei einstimmig gefallen, teile die Partei in der Nacht auf Donnerstag in einem Communiqué mit.

Bild: KEYSTONE

Ende September 2018 hatte Andreas Hostettler seinen Rücktritt als Parteipräsident erklärt, da er das Amt einer neuen Kraft habe zur Verfügung stellen wollen.

Heute gewählt: die erste Präsidentin der FDP Zug, Carina Brüngger tritt ihr Amt am 1. April an (kein Aprilscherz) #Frauenpower in Zug — FDP.Die Liberalen ZG (@FDPZG) 16. Januar 2019

Gemäss der Medieninformation wählte die Partei FDP.Die Liberalen Zug mit Brüngger zum ersten Mal in der Geschichte eine Frau an ihre Spitze. Sie sei zudem eine «waschechte Zugerin».

Die Mitglieder der FDP Zug fassten zudem mehrheitlich mit 88 Stimmen die Nein-Parole zur Zersiedelungsinitiative. Es gab eine Enthaltung und eine Ja-Stimme. (sda)

Wer ist der wirtschaftsfreundlichste Politiker?

Claude Longchamp schaut für uns in die Zukunft der Politik: Video: watson

Abonniere unseren Newsletter