Wetter: Erster Schnee im Flachland



Der erste Schnee ist im Flachland angekommen - aber es wird bald wieder warm

In der Nacht auf Sonntag Schneite es bis ins Flachland, so auch in der Stadt Zürich. Vielerorts vermochte sich der Schnee nicht festzusetzen. In erhöhten Lagen jedoch schon.

Heute Sonntag ist es meist stark bewölkt. Gemäss MetoSchweiz sind längs des Alpennordhanges sogar ein paar Aufhellungen möglich. Zu Beginn des Tages regnet es.

Die Schneefallgrenze liegt am Sonntagmorgen zwischen 500 und 800 Metern. Die Temperatur liegt am frühen Morgen bei 1 bis 3, am Nachmittag bei 6 Grad.

Die Nullgradgrenze ist im Tagesverlauf auf 2600 Meter steigend. Im Flachland herrscht schwache bis mässige Bise.

Aber keine Angst, liebe Wintermuffel. Bereits Mitte der nächsten Woche steigen die Temperaturen wieder über 10 Grad.

Am Mittwoch wird's wieder wärmer

