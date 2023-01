«The Last Of Us» - Gewinne eine Reise in die USA zum Start der Serie auf Sky Show

Ein klares ‹Ja› für das Best-of aus der Kommentarspalte. Mit knapp drei Viertel der Stimmen lässt es keinen Raum für Diskussionen, ihr habt entschieden – das Best-of bleibt.

Aber genug in der Vergangenheit geschwelgt, jetzt gehts endlich los mit den besten Memes der vergangenen Woche.

Die Idee kam von:

LeSmallChampagne

Das sollte das Titelbild beinhalten:

Das erste Stockfoto, das mit dem Suchbegriff «Jein» erscheint

Und so soll das Werk heissen:

Ja oder nein, das ist hier das vielleicht.