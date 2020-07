Spass

Picdump

Picdump #332! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



Was könnte das sein? 🧐 (Tipp: Fängt mit P an und hört mit ICDUMP auf)

HALLO FRÜNDÄ.

Dies ist eine automatische Nachricht: Dieser Picdump wurde bereits vor einer Woche produziert, da sich eine gewisse Person in den Ferien befindet. Bei Fragen schreibt euch diese bitte auf und stellt sie dann im August, ok? Ok! Habt viel Spass und glii!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

Saxappeal

Welche Motive wünschst du dir?

Zwei Geschäftsmänner tätigen einen Abschluss. Nichts deutet auf Picdump hin



Welchen Titel soll dein Werk tragen?

Picdump im Schafspelz



Et voilà:

bild: watson / shutterstock

Hast du auch eine Idee? Hier rein, bitte!

Picdump-Teaserbild-Formular! Also, was soll auf dem nächsten Picdump-Teaserbild drauf sein? Welche Motive wünscht du dir? Welchen Titel soll dein Werk tragen? Dein Username:

Das best of Kommentarspalte fällt diese Woche leider aus! Somit sind also alle, die letzte Woche kommentiert haben, automatisch im Best-of!

Zack! und es geht schon los:

Früher konnten wir uns wenigstens auf die Lebensmittelgeschäfte verlassen ...

via userinput

Bequem halt.

😬

Da macht die Arbeit gleich noch mehr Spass.

via reddit/ich_iel

Perfekte Erbsen für zwischendurch:

via userinput

Für alle, die gerne Gummibären UND Ordnung haben:

🤤

via userinput

Nur so: Gemüse und Früchte lassen sich bestens grillieren!

Wenn dein Brot genau so wird, wie du es dir vorgestellt hast:

via userinput

Aber ... warum?

Hört auf den Mann.

via twitter/dbeasleyharling

Wer sagt es ihm?

via userinput

Sie haben das Ende von Australien erreicht:

Währenddessen in einer Studentenstadt deiner Wahl:

via userinput

Aufgepasst!

via reddit

Stell dir vor du kommst betrunken nach Hause und musst in dieses Badezimmer ...

PS: So ist es, einen Kater zu haben

Gut gemeint, aber: die Maske gehört ÜBER die Nase.

via reddit

Was man aus Wassermelonen und viel Zeit machen kann:

I M M E R.

Wer macht sowas? Irgendjemand? Hallo?

via reddit/ich_iel

Wo kann man Hoodies bestellen?

via reddit/ich_iel

Wenn jemand einfach so nett zu dir ist: «Aber... warum?»

via userinput

Reminder für zwischendurch:

Ich, nachdem ich 4 Memes angeschaut habe:

Ich würde den ganzen Tag in der Ecke warten, nur um zu sehen, WEM dieses Ding gehört.

Nein.

Yay.

💪💪💪

via reddit/ich_iel

bIsT dU ScHlAuEr? via userinput

Wenn drei Minuten zu 30 werden.

Notfall-Kostüm: Patrick.

via userinput

Ist der Vogel so klein oder der Stuhl so gross? 🧐

Du hast dein Leben lang deine Schuhe falsch gebunden.

Wieso.

Schau ihm einfach ein paar Sekunden in die Augen. Es wird dir automatisch besser gehen.

via userinput

Damit du auch heute was gelernt hast:

via reddit/ich_iel

Endlich sagt hier mal jemand die Wahrheit.

via userinput

«Wen nennst du hier Ball?»

Du kennst vielleicht Catdog, aber kennst du auch Catcat?

😱😱😱

via reddit/ich_iel

Vergiss die Verlobungsfotos, heutzutage macht man Schlussmach-Bilder:

via userinput

Was wir diesen Sommer vermissen werden: Das Openair St.Gallen 😢

Prioritäten.

via userinput

Wähle weise.

Chumme nöd drus.

Bilder, die du zwei Mal anschauen musst, um sie zu verstehen

«Wie isch gsi i de Ussäwält?»

«John-Nas-Pasquale, lueg mal! Bravo! »

via reddit/ich_iel

Wenn du eigentlich den Dachboden ausmisten wolltest und so runterkommst:

Ich am ersten Tag meiner Ferien:

via userinput

Wenn du bei einem Kumpel übernachtest und er dir keine Decke gibt:

via userinput

Keine Ausnahmen!

via userinput

Goede dag!

via userinput

Zum Abschluss: 1 kleine Erinnerung, dass es ok ist, ein bisschen mehr wie Mozart zu sein.

via userinput

Und damit du auch heute was RICHTIGES gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages: Catinus

Als catinus (lateinisch, auch catīnus, catinum, catinulus, catillus, catillum) wurde in römischer Zeit ein tiefer Teller oder eine Schüssel bezeichnet. Der catinus konnte aus Ton oder Metall, seltener aus Glas, gefertigt sein.

Bei Tisch diente der flachere und grössere catinus demnach zum Auftragen und für die gesamte Tischgesellschaft. Horaz erwähnt darin einen Fisch und ein Huhn, was nur in einem Teller von beträchtlicher Grösse denkbar erscheint. Sogar der Kopf von Johannes dem Täufer wird bei Matthäus auf einem catinus präsentiert.

Mehr Wissen: History Porn Teil LXV – Geschichte in 23 Wahnsinns-Bildern

Fertig für heute, tschüss, Leute! Wir sehen uns übernächste Woche. Benehmt euch!

Und jetzt, ihr wisst, wies läuft ...

gif: watson / giphy

