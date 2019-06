«Völkerball ist wie legales Mobbing» – Forscher fordern Ende des Schulsports

Völkerball gehört in vielen LĂ€ndern zum Schulsportprogramm dazu. So auch in der Schweiz. Doch nun fordern kanadische Forscher Lehrer auf, den Ballsport zu vermeiden. Mit der BegrĂŒndung, er sei «entmenschlichend».

Vielen dĂŒrfte das Spiel «Völkerball» noch ein Begriff sein. Ziel des Ballsports, der bis heute an vielen Schulen gespielt wird: Den Gegner mit einem Ball zu treffen und so ins Aus zu befördern.

Doch nun regt sich Widerstand gegen das Spiel: Ein Forscherteam aus Kanada hat herausgefunden, dass Völkerball «unterdrĂŒckend» und «entmenschlichend» wirke, wie die «Washington Post» schreibt. FĂŒr die Studie fĂŒhrten die Wissenschaftler Interviews mit zwölf- bis 15-jĂ€hrigen SchĂŒlern.