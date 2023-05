Dicpump 39 – Diese Memes sind einfach🥵😏🌶️

«Wenn du einem halterlosen Assistenzhund begegnest, heisst das, dass sein Besitzer dringend Hilfe benötigt. Folge dem Hund, um ein kostenloses Portemonnaie zu erhalten.» Für mehr nützliche Alltagstipps, geh jetzt Picdump schauen.

So, liebe Lustmolche und -mölchinnen, ihr habt euch den Schmuddeldump gewünscht – und hier habt ihr ihn. Beschwerden, Wünsche und Sorgen ab jetzt wieder an Sergio richten. Peace, Carl out.

Und jetzt zum Titelbild

Die Idee kam von:

Macrönli



Das sollte das Titelbild beinhalten:

1 sexy Huhn flirtet beim Schmuddelpidi mit Harold

Und so soll das Werk heissen:

What is love?



Und hier ist es:

Bild: watson/shutterstock

Zur Belohnung gehts jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Und für alle anderen:



So, und jetzt sozusagen als Übergang zum schmuddeligsten Schmuddeldump:

PICDUMP

Brav runter damit, Freunde!

Bild: watson

Ein sehr *aufregender* Film, in der Tat.

«Wie ich aus dem Zimmer meines Freundes komme, um seiner Mama Hallo zu sagen, nachdem wir ‹einen Film geschaut› haben»

Auf und ab und auf und ab ...

Satz mit X, war wohl nix.

«Meine Frau, die triumphierend auf mir hockt, nachdem sie unseren Wrestling-Match gewonnen hat»



«Ich, der dachte, dass daraus ein Quickie wird»​

Fast schon von philosophischem Ausmass.

«Wenn deine Mutter fragt, was du die ganze Nacht bei deiner Freundin zu Hause gemacht hast.»



«Wir hatten ein grossartiges Gespräch.»



Ein sogenannter Snack.

«Meine Freundin, die nach dem Duschen eine Unterhose in der Schublade sucht»



«Ich:»



Hihi🤭

Da sticht doch was ...

«Meine Freundin, die kuscheln möchte»



«Meine Erektion»

🍰

«Wie Frauen auf Social Media in den Ofen schauen»

Belebt die Kreativität, ich schwör's!

Künstler: «Fühlen sie sich wohl mit Nacktheit?»



Modell: «Ähm, denke schon»



Künstler: «Wunderbar!»



Ja, genau, das bist du, du wunderschöner, sexy Mensch 🥵

«Heute lernen wir etwas über attraktive Personen, die durch Memes scrollen»

Mit dieser Antwort hatte sie wohl nicht gerechnet:

«Zieh mich mit deinen Worten aus ...»



«Du hast eine Spinne im BH»​

Und aus war's mit der Putzerei.

«Das Bedürfnis, das Haus zu putzen»



«Netflix ... Masturbation ... Social Media ... Depression»​

*Zooooooom*

«Wenn ihr schon seit einer Weile am Küssen seid und sie sagt, du sollst die Tür abschliessen»

Da könnt' ich mir echt Schlimmeres vorstellen.

«Die verfluchte Frau (1859), Francois Octave Tassaert»



«Sieht aus, als würde es ihr ganz gut gehen»



Komm, Babe, ich bin cool™

«Komm unter die Decke, ich will dir etwas zeigen»

Njääääh ...

«Wenn sie betrunken nach Hause kommt, du aber nüchtern bist»

Macht Platz für den GIGA-SCHLONG!

«Endlich eine Toilette für mich UND MEINEN RIESIGEN PENIS»

König Arschus und der tafelrunde Hintern.

Bevor jemand fragt: da steht CANADA.

«Wenn dein Schwarm dir durch das Zimmer Hinweise zuwirft»

Äxgüsi, stör' ich?

Ich: *chatte mit meiner Freundin über persönliches Zeugs*



Mark Zuckerberg:



Eine Art Informationsasymmetrie ...

«Hast du einen Freund?»



«Nein, aber jemand wäre gerade sehr wütend, wenn er gehört hätte, was ich gerade gesagt habe»​

Ein Büsi für zwischendurch:

«Wenn du die Katze nicht rauslassen kannst, weil sie sonst Polen überfallen könnte»

😏

So, ab jetzt wirds gewohnt unschmuddelig:

«Mit den Geissen kein Italienisch sprechen»

Meine neuen Homies.

«Wenn du im Club deine Freunde verlierst und eine andere Crew dich adoptiert»

Der Herr der 150mm-Stahlgranaten mit Momentanverzögerungszünder.

bild: reddit

It's the motherfucking D-O-Double-G!

«Je länger du schaust, desto mehr Snoop Doggs erscheinen»

Aaaaaaaaaaaaaaah (fass ja nicht das Metallteil vom Gurt an).

«Ich 0,007 Sekunden, nachdem ich im Sommer in mein Auto gestiegen bin»

Honegger wäre stolz.

Lustige Freizeitaktivitäten um 1100.

Menschen heute: «Menschen sind so böse, früher war alles besser»



Menschen früher: «Lass uns den Typen in zwei sägen lol»​

Der obligatorische Flache:

Schlacht bei Katzenberg, 1941, coloriert.

«Meine Katze, nachdem sie im Wohnzimmer eine Maus gefunden hat»

Höhö, Algohol😎

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!