Pavian bewirft Kinder im US-Zoo mit Kot



«Ewwww, ich hasse diesen Ort» – Pavian bewirft Familie (recht treffsicher) mit Kot

Wie würdest du dich fühlen, wenn du mitsamt deiner Familie auf viel zu engem Raum eingesperrt und noch dazu für jeden sichtbar zur Schau gestellt wirst?

Wohl nicht so richtig glücklich.

Und wenn das beim Menschen so ist, kann das beim Pavian, mit dem wir das überwältigende Gros unserer Gene teilen, nicht grossartig anders sein. Das beweist nun auch ein Video, in dem eine Familie in North Carolina leidlich erfahren muss, wie treffsicher so ein wütender Pavian sein kann.

Die Szene wurde in der «Tiger World» in Rockwell gefilmt. Eltern und Kinder nähern sich dem Gehege, woraufhin sich der Pavian auf die andere Seite des Käfigs verzieht. Die Menschen folgen dem Tier – was sie besser unterlassen hätten. Spätestens als der Affe wütende Armbewegungen macht, hätten sie das Tier in Ruhe lassen müssen.

Die Quittung folgt prompt: Der Pavian greift sich einen Haufen Kot und wirft ihn ziemlich treffsicher auf die Kinder. «Ewwww, ich hasse diesen Ort», ruft das kleine Mädchen.

Naja, sie sollte mal den Pavian fragen, wie er darüber denkt ...

