National League: ZSCs erster Sieg unter Arno Del Curto – Bern schlägt Lugano



National League, 37. Runde Bern – Lugano 3:0 (0:0,1:0,2:0)

Biel – Davos 4:2 (2:1,1:1,1:0)

Fribourg – Zug 0:3 (0:1,0:1,0:1)

SCRJ Lakers – Ambri 3:2* (3:0,0:2,-:-)

ZSC Lions – SCL Tigers 4:1 (2:1,1:0,1:0)



ZSC feiert ersten Sieg unter Arno Del Curto – Bern schlägt Lugano

ZSC Lions – SCL Tigers 4:1

Noch bevor die ZSC Lions ihr erstes Tor unter Arno Del Curto schiessen, liegen sie auch im zweiten Spiel gegen die SCL Tigers wieder in Rückstand. Es ist Aaron Gagnon, der die Langnauer in der 4. Minute in Führung bringt. Als dann Frederik Pettersson zu einem Penalty anlaufen darf, verlädt er Damiano Ciaccio herrlich und bricht den Tor-Bann. Drei Minuten später trifft Simon Bodenmann nach schönem Assist von Jérôme Bachofner zur 2:1-Führung.

Wie bereits das 2:1 fällt auch das 3:1 für die ZSC Lions nach einem schnellen Gegenangriff. Diesmal bedient Denis Hollenstein Maxim Noreau.

Das 4:1 durch Simon Bodenmann nach 48 Minuten ist die Entscheidung. Die Schiedsrichter haben das umstrittene Tor, das fällt während das Tor verschoben wird, nach Konsultation des Videobeweises gegeben.

Bern – Lugano 3:0

Der HC Lugano muss nach zwei Siegen in Serie wieder eine Niederlage einstecken. Beim SC Bern sind die Bianconeri ebenbürtig, bringen den Puck aber nicht rein. Nach 34 Minuten ist es dann Matthias Bieber, der nach einem herrlichen Dribbling die Führung erzielt.

Kaum hat das letzte Drittel begonnen liegt die Scheibe bereits wieder im Tor. Marc Kämpf trifft nach Vorlage von Jan Mursak.

Lugano findet keinen Weg und straft sich zwei Minuten vor Ende mit einem Mann zu viel auf dem Eis nochmals selbst. Andrew Ebbett erzielt im folgenden Powerplay noch den 3:0-Endstand. Für Leonardo Genoni ist es bereits der neunte Shutout der Saison.

Biel – Davos 4:2

Fribourg – Zug 0:3

Der HC Fribourg-Gottéron wird die Playoffs nicht erreichen, wenn er nicht schleunigst seine Heimstärke zurückfindet. Gegen Leader Zug verlor Freiburg zu Hause 0:3. Im Oktober und November gewann Fribourg sechs Heimspiele hintereinander. Tore fielen während dieser Serie am Laufmeter – beispielsweise gegen Langnau (10:3) oder Davos (6:1). Seit dem Stängeli gegen die SCL Tigers findet Gottéron in der St-Léonard-Halle aber das gegnerische Tor nicht mehr. Aus sieben Heimspielen resultierten bloss noch fünf Punkte. Seit Anfang Dezember gelingt Gottéron in Heimspielen im Schnitt nur 1,2 Tore pro Spiel.

Die Partie gegen Zug verlor Fribourg-Gottéron wegen der offensiven Impotenz und wegen eines miserablen Powerplays. Freiburg spielte viermal in Überzahl, kassierte mit einem Mann mehr auf dem Eis aber nach sechs Minuten das erste Gegentor (durch Garrett Roe). Zug kam zu zwei Powerplay-Chancen und nützte die zweite zum 2:0 durch Dennis Everberg. Am Ende setzte Yannick Albrecht für Zug den Schlusspunkt mit einem Schuss ins leere Tor.

Bei Leader Zug fehlte Goalie Tobias Stephan, der sich am Freitag im Heimspiel gegen Biel (4:1) bei einem Zusammenprall mit Marco Pedretti verletzt hatte, immer noch. Am Montag erhalten die Zuger Gewissheit, wie lange Stephan ausfällt. Sandro Aeschlimann, der 24-jährige Berner in Diensten Zugs, machte seine Sache als Ersatzmann aber wieder hervorragend und wahrte seine Siegesserie in der National League seit November 2017. Mit 27 Paraden kam Aeschlimann zum ersten NLA-Shutout seiner Karriere.

SCRJ Lakers – Ambri 3:2*

Telegramme

ZSC Lions - SCL Tigers 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

10'483 Zuschauer. - SR Salonen/Schukies (FIN/GER), Castelli/Ambrosetti. -

Tore: 4. Gagnon 0:1. 12. Pettersson 1:1 (Penalty). 15. Bodenmann (Bachofner, Suter) 2:1. 35. Noreau (Hollenstein, Bodenmann) 3:1. 49. Bodenmann (Hollenstein) 4:1. -

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 2mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers. - PostFinance-Topskorer: Hollenstein; DiDomenico.

ZSC Lions: Flüeler; Klein, Phil Baltisberger; Noreau, Geering; Marti, Blindenbacher; Sutter, Berni; Pettersson, Moore, Herzog; Bodenmann, Suter, Hollenstein; Chris Baltisberger, Prassl, Bachofner; Hinterkircher, Schäppi, Miranda.

SCL Tigers: Ciaccio; Glauser, Leeger; Erni, Lardi; Cadonau, Huguenin; Randegger; Elo, Gagnon, Dostoinow; Kuonen, Gustafsson, Pesonen; DiDomenico, Pascal Berger, Neukom; Nils Berger, Diem, Rüegsegger; Gerber.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Cervenka, Nilsson, Ulmann und Wick. SCL Tigers ohne Punnenovs, Blaser (alle verletzt) und Johansson (überzähliger Ausländer). - Pfosten-/Lattenschüsse: 10. Suter, 30. Klein. (sda)

Bern - Lugano 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

17'014 Zuschauer. - SR Stricker/Kaukokari, Obwegeser/Progin.

Tore: 35. Bieber (Haas) 1:0. 41. Kämpf (Mursak, Blum) 2:0. 60. Ebbett (Andersson, Arcobello/Ausschluss Jörg) 3:0. -

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Bern, 3mal 2 Minuten gegen Lugano. - PostFinance-Topskorer: Arcobello; Hofmann.

Bern: Genoni, Andersson, Gerber; Burren, Almquist; Krueger, Blum; Kamerzin, Marti; Sciaroni, Haas, Bieber; Ebbett, Arcobello, Moser; Ruefenacht, Mursak, Kämpf; Grassi, Heim, Berger.

Lugano: Merzlikins; Ulmer, Vauclair; Chiesa, Riva; Loeffel, Chorney; Ronchetti; Walker, Morini, Bertaggia; Lapierre, Lajunen, Klasen; Bürgler, Sannitz, Hofmann; Fazzini, Romanenghi, Jörg; Vedova.

Bemerkungen: Bern ohne Scherwey (gesperrt), Boychuk (überzähliger Ausländer) und Untersander. Lugano ohne Cunti, Haapala, Sartori, Reuille und Wellinger (alle verletzt). - 60. Pfostenschuss Bürgler. (sda)

Biel - Davos 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

6332 Zuschauer. - SR Eichmann/Lemelin, Altmann/Fuchs. -

Tore: 8. Brunner (Moser) 1:0. 13. Pedretti (Künzle) 2:0. 19. Aeschlimann (Egli) 2:1. 34. Earl 3:1. 39. Rödin (Lindgren) 3:2. 47. Riat (Kreis, Diem/Ausschlüsse Jung, Ambühl) 4:2. -

Strafen: 5mal 2 plus 10 Minuten (Moser) gegen Biel, 10mal 2 Minuten gegen Davos.

Biel: Hiller; Fey, Salmela; Kreis, Forster; Moser, Sataric; Petschenig; Riat, Pouliot, Rajala; Brunner, Diem, Earl; Hügli, Tschantré, Künzle; Schmutz, Neuenschwander, Lüthi; Pedretti.

Davos: Senn; Kundratek, Barandun; Du Bois, Heinen; Jung, Heldner; Buchli; Pestoni, Corvi, Ambühl; Meyer, Lindgren, Rödin; Frehner, Baumgartner, Marc Wieser; Kessler, Aeschlimann, Egli; Bader,

Bemerkungen: Biel ohne Fuchs und Paupe. Davos ohne Hischier, Nygren, Sandell, Dino Wieser, Paschoud, Stoop (alle verletzt) und Payr (krank) . (sda)

Fribourg-Gottéron - Zug 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

6052 Zuschauer. - SR Oggier/Wiegand, Gnemmi/Wolf. -

Tore: 7. Roe (Alatalo/Ausschluss Suri!) 0:1. 23. Everberg (Alatalo/Ausschluss Furrer) 0:2. 59. Albrecht (Suri) 0:3 (ins leere Tor). -

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 7mal 2 Minuten gegen Zug. - PostFinance-Topskorer: Sprunger; Martschini.

Fribourg-Gottéron: Berra; Holös, Chavaillaz; Abplanalp, Furrer; Schneeberger, Stalder; Marco Forrer; Bertrand, Slater, Mottet; Sprunger, Walser, Miller; Rossi, Schmutz, Lhotak; Vauclair, Meunier, Marchon; Sandro Forrer.

Zug: Aeschlimann, Morant, Diaz; Thiry, Alatalo; Zryd, Schlumpf; Zgraggen, Stadler; Lammer, Roe, Everberg; Widerström, Albrecht, Suri; Martschini, Zehnder, Simion; Leuenberger, Senteler, Schnyder.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Bykow, Schilt (beide verletzt) und Micflikier (überzähliger Ausländer), Zug ohne Klingberg, McIntyre und Stephan (alle verletzt). - Timeout Fribourg-Gottéron (57.). - Pfostenschuss Sprunger (58.). (sda)

