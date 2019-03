Sport

Swiss League: Thurgau schlägt La Chaux-de-Fonds und Langenthal besiegt Olten



Swiss League, Halbfinals, 2. Runde Langenthal – Olten 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 1:0) n.V. Thurgau – La Chaux-de-Fonds

HC Thurgau schlägt Quali-Sieger und gleicht Serie aus – Langenthal siegt in Overtime-Krimi

Thurgau – La Chaux-de-Fonds

In der Eishockeymeisterschaft der Swiss League überrascht der HC Thurgau in den Halbfinals weiter. Die Thurgauer gewannen in Weinfelden auch das erste Heimspiel gegen Qualifikationssieger La Chaux-de-Fonds. In der Serie steht es jetzt 1:1.

Thurgau setzte sich mit 1:0 durch. Der Amerikaner Cody Wydo (27) erzielte nach 20 Sekunden im zweiten Abschnitt das einzige Goal des Spiels. Wydo bestreitet seine erste Saison in der Schweiz; zuvor schaffte er als einstiger College-All-Star den Sprung in die American Hockey League (AHL) nicht. Nicola Aeberhard, Thurgaus Torhüter, kam mit 27 Paraden zu seinem zweiten Shutout, dem ersten in den Playoffs. Aeberhard löste im Lauf der Saison Janick Schwendener als Nummer-1-Goalie ab.

Zu Hause weiter ungeschlagen - HCT gleicht Serie aus!!!



Im ersten Playoff-Halbfinalheimspiel seit 21 Jahren ringen unsere Leuen den HC La Chaux-de-Fonds mit 1:0 nieder. Cody Wydo's Treffer nach lediglich 20 Sekunden nach Wiederbeginn im zweiten Drittel sicherte dem HCT den Sieg. pic.twitter.com/QYWqy2oGkW — HC Thurgau (@HCThurgau1989) 13. März 2019

Auch die Zuschauer finden Gefallen an den kampfstarken, emsigen Thurgauern. Zum ersten Halbfinal-Heimspiel kamen 2329 Fans in die Güttingersreuti-Halle in Weinfelden. Zumindest die Sitzplätze waren ausverkauft. Thurgau gewann in diesen Playoffs gegen Ajoie (3) und La Chaux-de-Fonds alle bisherigen Heimspiele.

Ins Fan-Lager der Thurgauer dürften nun auch der HC Davos (der Thurgau einst als Farmteam unterhielt) und die Rapperswil-Jona Lakers einsteigen. Wenn Thurgau die Meisterschaft gewinnt, sind Davos und Rapperswil alle Abstiegssorgen los, denn die Thurgauer bekundeten kein Interesse an einer allfälligen Ligaqualifikation.

Langenthal – Olten

Auch in der anderen Serie steht es nach zwei Spielen 1:1. Langenthal setzte sich im Mittelland-Derby gegen Olten mit 4:3 nach Verlängerung durch. Pascal Pelletier erzielte nach 76:46 Minuten das Siegtor, wobei Oltens Keeper Simon Rytz diesen Gegentreffer auf seine Kappe nehmen musste. Langenthal verdiente sich den Sieg.

Die Oberaargauer führten in der regulären Spielzeit 1:0 und 3:2 und verschossen in der 9. Minute beim Stand von 1:0 einen Penalty. In der Schlussphase des dritten Abschnitts hielt aber Langenthals Goalie Philip Wüthrich mit zwei mirakulösen Paraden sein Team im Spiel.

Die Telegramme

Langenthal - Olten 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 1:0) n.V.

2768 Zuschauer. -

SR Borga/Urban, Ambrosetti/Kehrli.

Tore: 3. Kummer (Sterchi) 1:0. 11. Gervais (Wyss, Haas/Ausschluss Vincenzo Küng) 1:1. 22. Wyss (Hohmann) 1:2. 28. Andersons 2:2. 34. Kelly (Pelletier, Dünner) 3:2. 39. Ulmer (Grossniklaus, Mäder/Ausschluss Vincenzo Küng) 3:3. 77. (76:46) Pelletier (Vincenzo Küng) 4:3. - Strafen: 13mal 2 plus 10 Minuten (Rytz) gegen Langenthal, 8mal 2 plus 10 Minuten (Bagnoud) gegen Olten.

Bemerkungen: Langenthal mit Wüthrich, Olten mit Rytz im Tor. - Andersons (L) scheitert mit Penalty an Rytz (9.)

Thurgau - La Chaux-de-Fonds 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

SR Massy/Oggier, Dreyfus/Huguet. -

Tor: 21. (20:20) Wydo 1:0. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Thurgau, 4mal 2 plus 10 Minuten (Stämpfli) gegen La Chaux-de-Fonds.

Bemerkungen: Thurgau mit Aeberhard, La Chaux-de-Fonds mit Wolf im Tor. (sda)



Alle Schweizer Eishockey-Meister seit Einführung der Play-offs 1985/86

