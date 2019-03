Sport

Eishockey

Eishockey National League: Das exklusive Monopoly



Alles, was du für die Playoffs brauchst: Das exklusive Eishockey-Monopoly

Ob in den Playoffs oder nicht, ob in der National oder der Swiss League. Die Schweizer Hockey-Klubs der höchsten beiden Ligen haben es alle in unsere Monobully geschafft.

Ein Spiel für die ganze eishockeyverrückte Familie.

Das Brett

Und für Mobile-User in mundgerechte Stücke geschnippelt:

Die Spezialkarten

Monobully – Powerplay-Karten

Monobully – Boxplay-Karten

Das Geld

Die Stadion-Karten

Bekannte Marken von Hasbro

Abonniere unseren Newsletter