Kannst du dieses Russisch-Roulette-Rätsel lösen?



Nur wenn du clever bist, überlebst du dieses Russisch-Roulette-Rätsel

Russisches Roulette zu spielen ist nicht gerade eine empfehlenswerte Freizeitbeschäftigung. Wir raten deshalb dringend davon ab, dieses Rätsel im Selbstversuch durchzuspielen – immerhin besteht dann die Gefahr, dass man im ungünstigsten Fall die Lösung nie erfahren wird (die gibt's übrigens ganz gefahrlos hier weiter unten).

Wer den Film «The Deer Hunter» (1978) gesehen hat, der weiss, dass es in gewissen Situationen sehr vorteilhaft sein kann, sich mit den Wahrscheinlichkeiten auszukennen, die in diesem «Spiel» auftreten. Nehmen wir also an, ein böser Winkelzug des Schicksals habe dich in folgende Lage gebracht:

Du hast ein hohes Darlehen bei einem zwielichtigen Kreditgeber genommen und das Geld leichtsinnig verpulvert. Weil du es nicht zurückzahlen kannst, hat er dich entführt und bedroht dich mit einem Revolver. Da er aber ein fanatischer Spieler ist, bietet er dir an, um das Geld zu spielen – mit einer Partie russisches Roulette. Falls du gewinnst, bist du die Schulden los.

Sechs Kammern, zwei Patronen

Dein Gläubiger, der den Nervenkitzel liebt, nimmt vier Patronen aus dem sechsschüssigen Revolver, und zwar so, dass nun noch zwei benachbarte Kammern geladen sind. Dann dreht der die Trommel, hält sich den Revolver an den Kopf und drückt ab. Es fällt kein Schuss.

Bild: Shutterstock

Nun bist du an der Reihe. Bevor er dir den Revolver gibt, fragt dein Gegner, ob er die Trommel nochmal drehen soll oder nicht.

Welche Antwort ist für dich günstiger, wenn du überleben willst?

Achtung, nach dieser Spoiler-Warnung folgt des Rätsels Lösung!

Zugegeben, du hast die Wahl zwischen Pest und Cholera. Aber es gibt doch einen Unterschied, der ins Gewicht fällt:

Es ist besser für dich, den Revolver zu übernehmen, ohne dass nochmal an der Trommel gedreht wird.

Du weisst, dass die beiden Patronen in benachbarten Kammern stecken. Du weisst auch, dass die erste Kammer leer ist, denn dein Gegner hat bereits einmal abgedrückt. Übernimmst du den Revolver ohne Trommeldrehung, dann gibt es nur vier mögliche Varianten, wie die beiden Patronen (P) angeordnet sein können:

0-P-P-0-0-0 0-0-P-P-0-0 0-0-0-P-P-0 0-0-0-0-P-P

Ein Blick auf die jeweils zweite Position in allen vier Varianten – da bist du nämlich an der Reihe – zeigt, dass nur bei Variante 1 eine Patrone vorhanden ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass du sie erwischst, beträgt 1:4, also 25 Prozent.

Wenn aber die Trommel gedreht wird, bevor du an die Reihe kommst, beginnt das Spiel neu: Die Wahrscheinlichkeit, dass du eine der beiden Patronen in den sechs Kammern erwischst, beläuft sich auf 2:6 = 1:3 = rund 33 Prozent.

(dhr via Riddle Ministry)

