meist klar-4°
DE | FR
burger
Blogs
Sektenblog

Trump und seine Maga-Bewegung zeigen klare Sektenmerkmale

Animiertes GIFGIF abspielen
Der "König" im Weissen Haus.
Sektenblog

Trump und seine MAGA-Bewegung zeigen klare Sektenmerkmale

Ein Fan von Trump und Anhänger der MAGA-Bewegung kehrte dem amerikanischen Präsidenten den Rücken und gründete eine Ausstiegsorganisation.
03.01.2026, 08:1703.01.2026, 08:17
Hugo Stamm
Hugo Stamm

Beginnen wir mit der Frage: «Was ist eine Sekte?» Um die Frage zu beantworten, listet man am besten die Merkmale auf.

Ein paar der Wichtigsten lauten folgendermassen: An der Spitze sektenhafter Gruppen und Bewegungen steht eine Führungsfigur, die von Allmachtsfantasien getrieben ist und einen ausgeprägten Machtwillen besitzt. Eine Person, die sich als Guru, Messias oder Erlöser präsentiert.

Wundersame Heilslehre

Weiter indoktrinieren Sektenführer ihre Anhänger, indem sie sie mit einer wundersamen Heilslehre in eine Parallelwelt entführen, ihnen die Geborgenheit in einer auserwählten «Familie» und die Erlösung versprechen.

Ausserdem stellen sie ihren Anhängern die Aussenwelt als Bedrohung und Gefahr dar, vor der sie sich hüten müssen. Das führt zur Isolation, zum Realitätsverlust, zu Wahrnehmungsverschiebungen, unheilvollen Einbildungen und zur Abhängigkeit.

Früher assoziierte man Sekten mit radikalen religiösen oder spirituellen Bewegungen. Heute wissen wir, dass auch politische und weltanschauliche Gruppen sektenhafte Phänomene entwickeln können.

Viele MAGA-Anhänger verfolgen nicht nur radikale politische Ziele, sondern haben auch eine fanatische religiöse Schlagseite. Zum Beispiel die christlichen Nationalisten.

Zum Beispiel der US-Präsident Donald Trump und seine MAGA-Bewegung. MAGA steht kurz für «Make America Great Again». Speziell dabei ist, dass viele MAGA-Anhänger nicht nur radikale politische Ziele verfolgen, sondern auch eine fanatische religiöse Schlagseite haben. Dabei handelt es sich um evangelikale Christen und christliche Nationalisten. Eine gefährliche Gemengenlage.

donald trump postet KI bild von sich als papst
Postet auch mal ein KI-generiertes von sich selbst als Papst: Donald Trump.Bild: instagram

Dieses Phänomen bringt der Amerikaner Rich Logis in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» auf den Punkt. Er war glühender Anhänger von Trump und aktiver Propagandist für die MAGA-Bewegung. Als Influencer und Aktivist machte er Podcasts und schrieb Artikel in rechten Medien.

Mit der Zeit realisierte Logis, dass er auf dem Holzweg war. Er brauchte ein Jahr, um die unheilvolle Entwicklung der MAGA-Bewegung zu realisieren und sich von ihr zu befreien. Inzwischen hat er die Aussteigerorganisation Leaving MAGA gegründet.

Logis spricht nicht von Sektenmerkmalen, doch er beschreibt sie treffend. So hatte er in der Bewegung ein Gefühl der Zugehörigkeit entwickelt und enge Beziehungen zu anderen Anhängern geknüpft. «Manchmal war diese zweite Familie mir sogar wichtiger als meine eigene leibliche Familie», beschreibt er seine frühere Gefühlslage.

US-NEWS-FLA-REPUBLICANS-FOR-HARRIS-FL Rich Logis, seen in his home Wednesday, June 12, 2024, has now started Leaving MAGA, providing a community for people who ve changed their views. Amy Beth Bennett ...
Rich Logis will jetzt andere Menschen unterstützen, MAGA hinter sich zu lassen.Bild: www.imago-images.de

Es sei schmerzhaft gewesen, zu erkennen, dass er jahrelang Lügen und Unwahrheiten aufgesessen sei. Er habe «eine ganze Identität geschaffen, die auf Lügen und Verschwörungstheorien basierte», sagte Logis. Der Aussteiger konsumierte früher nur noch rechte Medien und liess sich von der Idee der MAGA-Bewegung anstecken, wonach die Präsidentschaftskandidatin von 2016, Hillary Clinton, und die Demokraten eine existenzielle Bedrohung darstellten. Er betrachtete sie als böse und als inländische Terroristen.

Dieses Schwarz-Weiss-Denken ist ebenfalls ein sektenhaftes Phänomen. In der eigenen Bubble ist alles gut, im gegnerischen Lager alles schlecht. Innen herrscht das Heil, aussen lauert die Gefahr. Diese Gruppendynamik schürt Angst und fördert den Fanatismus. Die eigene Gruppe wird zum Sehnsuchtsort.

Apropos Sucht, die ebenfalls ein Sektenmerkmal ist: Logis erzählte, die rechten Medien, die die MAGA-Bewegung befeuerten, sorgten mit ihren Berichten für Empörung, Wut und Angst.

«Diese Empörung setzt Dopamin frei. Und wenn man diesen Dopaminkick einmal erlebt hat, braucht man ihn immer wieder.»

Heute wisse er, dass nur sehr wenige Informationen, die er täglich konsumiert hatte, korrekt waren, erzählte er im Interview.

Mir haben in meiner 45-jährigen Beratungstätigkeit Hunderte von Sektenaussteigern erklärt, dass die Erkenntnis, einem Scharlatan auf den Leim gekrochen zu sein, sehr schmerzhaft gewesen sei. Schambehaftet sei auch der Umstand gewesen, dass sie die unglaubwürdige, mit angeblichen Wundern gespickte Lehre verinnerlicht und andere Leute missioniert hätten.

All dies habe den Ausstieg erschwert, zumal die Angst vor der Isolation gross gewesen sei. Der Einbruch des ohnehin angeknacksten Selbstwertgefühls habe die Wiedereingliederung in die Gesellschaft behindert.

König Trump leert Fäkalien auf Demonstranten.Video: YouTube/The Independent

Ähnliche Erfahrungen machte auch der MAGA-Aussteiger Logis. Etwas hat er nur am Rand erwähnt: Die Rolle von Donald Trump.

Der Präsident legt das Gebaren eines veritablen Sektenführers an den Tag. Dabei erfüllt er eine Doppelrolle. Für die christlichen Nationalisten ist er der Gesandte Gottes, der einen messianischen Auftrag erfüllt, für die restlichen MAGA-Anhänger verkörpert er den genialen politischen Führer, der Amerika in ihrem rechtsradikalen Sinn umpflügt.

Beide Rollen füllt der übersteuerte, selbstverliebte Narzisst Trump lustvoll aus. Er demonstrierte es mit den selbst veröffentlichten Fotomontagen, die ihn als Papst und König zeigen.

Mehr Sektenhaftigkeit geht kaum.

Sektenblog
Sektenblog
Wenn Seliggesprochene nicht ganz so heilig sind
461
Wenn Seliggesprochene nicht ganz so heilig sind
von Hugo Stamm
Welches ist eigentlich die gefährlichste Sekte? Warum ein Ranking wenig Sinn ergibt
335
Welches ist eigentlich die gefährlichste Sekte? Warum ein Ranking wenig Sinn ergibt
von Hugo Stamm
Wenn selbst die Pfarrerin nicht mehr an Gott glaubt, wackelt sein Thron
271
Wenn selbst die Pfarrerin nicht mehr an Gott glaubt, wackelt sein Thron
von Hugo Stamm
Die Gefahr hinter den geistigen Abgründen der Gurus ist real
335
Die Gefahr hinter den geistigen Abgründen der Gurus ist real
von Hugo Stamm
Auch esoterische Heiler nennen sich nun Coaches – das steckt dahinter
221
Auch esoterische Heiler nennen sich nun Coaches – das steckt dahinter
von Hugo Stamm
Nackte Füsse, heisse Glut: Vom Unsinn des Feuerlaufens
420
Nackte Füsse, heisse Glut: Vom Unsinn des Feuerlaufens
von Hugo Stamm
Der König gibt sich die Kügelchen: Wie Charles mit der Homöopathie scheiterte
415
Der König gibt sich die Kügelchen: Wie Charles mit der Homöopathie scheiterte
von Hugo Stamm
Ein Glaube bleibt ein Glaube – und das ist gut so
662
Ein Glaube bleibt ein Glaube – und das ist gut so
von Hugo Stamm
Rudolf Steiner, Corona und das Problem mit der Impfung
608
Rudolf Steiner, Corona und das Problem mit der Impfung
von Hugo Stamm
Die Aura-Chirurgie verspricht Wunderheilungen – ist aber gefährlicher Hokuspokus
168
Die Aura-Chirurgie verspricht Wunderheilungen – ist aber gefährlicher Hokuspokus
von Hugo Stamm
Nein, hier opfert niemand Kinder auf Friedhöfen
575
Nein, hier opfert niemand Kinder auf Friedhöfen
von Hugo Stamm
Sekten? Das sind immer die anderen
1.1k
Sekten? Das sind immer die anderen
von Hugo Stamm
Faktencheck der Astrologie: Und die Sterne lügen doch
313
Faktencheck der Astrologie: Und die Sterne lügen doch
von Hugo Stamm
Gott und das Problem mit dem verpassten Copyright
1.1k
Gott und das Problem mit dem verpassten Copyright
von Hugo Stamm
Warum Sekten in diesem Blog nicht gelobt werden
371
Warum Sekten in diesem Blog nicht gelobt werden
von Hugo Stamm
Corona als Strafe und die Impfung als Tool des Teufels: Wie ICF und Co. die Seuche sehen
321
Corona als Strafe und die Impfung als Tool des Teufels: Wie ICF und Co. die Seuche sehen
von Hugo Stamm
Kennst du die Antwort auf die Frage: Gibt es gute Sekten?
268
Kennst du die Antwort auf die Frage: Gibt es gute Sekten?
von Hugo Stamm
Gebrabbel, Channeling und Plattitüden: Wenn Gott mit vielen Stimmen zu uns spricht
194
Gebrabbel, Channeling und Plattitüden: Wenn Gott mit vielen Stimmen zu uns spricht
von Hugo Stamm
Die Frage nach dem Sinn des Lebens irritiert – doch vielleicht kann uns der Wurm helfen
294
Die Frage nach dem Sinn des Lebens irritiert – doch vielleicht kann uns der Wurm helfen
von Hugo Stamm
Das Problem mit der linken Hälfte – oder: Gott entsteht im Hirn
570
Das Problem mit der linken Hälfte – oder: Gott entsteht im Hirn
von Hugo Stamm
Dramatische Flucht aus dem Sektengefängnis: Der Sohn von Ivo Sasek packt erstmals aus
261
Dramatische Flucht aus dem Sektengefängnis: Der Sohn von Ivo Sasek packt erstmals aus
von Hugo Stamm
Die Sterne lügen nie – sie kennen nur Corona nicht. Oder liegt es doch an den Astrologen?
267
Die Sterne lügen nie – sie kennen nur Corona nicht. Oder liegt es doch an den Astrologen?
von Hugo Stamm
Jedes Jahr verliert die katholische Kirche mehr Gläubige – oft an eine Ersatzreligion
358
Jedes Jahr verliert die katholische Kirche mehr Gläubige – oft an eine Ersatzreligion
von Hugo Stamm
Verschwörungsideologien sind eine geistige Pandemie – und vergiften Demokratien
336
Verschwörungsideologien sind eine geistige Pandemie – und vergiften Demokratien
von Hugo Stamm
Warum ich selten über islamistische Hetzer schreibe
186
Warum ich selten über islamistische Hetzer schreibe
von Hugo Stamm
Wenn Leichen lächeln und Leberkäse leben – willkommen bei der Bioresonanz
135
Wenn Leichen lächeln und Leberkäse leben – willkommen bei der Bioresonanz
von Hugo Stamm
16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren
371
16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren
von Hugo Stamm
Hugo Stamm
Glaube, Gott oder Gesundbeter – nichts ist ihm heilig: Religions-Blogger und Sekten-Kenner Hugo Stamm befasst sich seit den Siebzigerjahren mit neureligiösen Bewegungen, Sekten, Esoterik, Okkultismus und Scharlatanerie. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und berät Betroffene.
Mit seinem Blog bedient Hugo Stamm seit Jahren eine treue Leserschaft mit seinen kritischen Gedanken zu Religion und Seelenfängerei.

Du kannst Hugo Stamm auf Facebook folgen und seinen Podcast findest du auf YouTube.
infobox image
Bild: zvg
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die schönsten Weltraumbilder 2025
1 / 21
Die schönsten Weltraumbilder 2025

Schleiernebel im Schwan
Der Cygnusbogen (engl. Cygnus Loop) im Sternbild Schwan (Cygnus) ist ein Supernova-Überrest – was nach dem explosiven Tod eines massereichen Sterns vor rund 8000 Jahren übrig blieb. Der im optischen Spektrum sichtbare Teil ist der Cirrusnebel (auch «Schleiernebel» genannt), der rund 1500 Lichtjahre von der Erde entfernt ist.

 ... Mehr lesen
quelle: nasa/sao/cxc/john stone (astrobin)/cxc/l. frattre/n. wolk
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Linker H**ensohn-Journalismus»: Eure Hasskommentare 2025
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Dieses chinesische Auto ist «ein technologischer Quantensprung»
Fast 600 PS, eine elektrische 800-Volt-Architektur und eine komplette Ausstattung für weniger als 40 000 Franken? Der Leapmotor C10 4x4 zeigt eine ungewöhnliche Ambition unter den familienfreundlichen Elektro-SUVs. Der chinesisch-europäische SUV ist reif und auf den Schweizer Markt zugeschnitten, der an teurere Fahrzeuge gewöhnt ist, und könnte die Karten neu mischen.
Wir haben ihn letztes Jahr entdeckt: Der C10 ist das Flaggschiff des chinesischen Herstellers Leapmotor, der, wie wir uns erinnern, von Stellantis gesteuert wird. Nach der Zweiradantriebsversion mit 217 PS und jener mit einem thermischen «Range Extender», der ihm eine Reichweite von fast 1000 Kilometern verleiht, ist dies nun die dritte Variante des C10, mit Allradantrieb.
Zur Story