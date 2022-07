Christliche Fundis in den USA träumen dank Trump von einem Gottesstaat

Die Geburt vom «König der Könige» in einer Krippe lässt Zweifel an der Bibel aufkommen

Die Fundis haben bereits erste Pflöcke eingeschlagen und einen Fall vor das Bundesgericht gebracht. Auslöser war die Entlassung des Football-Trainers Joseph Kennedy in einer Highschool in Bremerton, Washington. Er versammelte seine Mannschaft regelmässig zum Gebet und hielt religiöse Unterweisungen in der Kabine.

Für die Frommen ist deshalb klar, dass die Bibel als Wort Gottes die Richtschnur für das gesellschaftliche und politische Leben sein soll. Sie träumen von einer Theokratie, manche von einem Gottesstaat, auch wenn sie sich hüten, diesen Begriff zu verwenden, weil er an islamistische Terrorregimes erinnert. Der Erfolg in der Abtreibungsfrage hat sie beflügelt. Sie glauben, den Willen Gottes umsetzen zu müssen.

«Pro Life» gibt sich aber nicht zufrieden mit den Abtreibungsrestriktionen, die christlichen Fundis wollen auch die Trennung von Kirche und Staat knacken oder zumindest aufweichen. Die republikanische Kongressabgeordnete Lauren Boebert sagte kürzlich in einem Gottesdienst so: «Die Kirche soll die Regierung anleiten.» Nicht umgekehrt.

«Glaube und Freiheit»: Trump an einer Wahlkampfveranstaltung in Nashville, Tennesse.

«Glaube und Freiheit»: Trump an einer Wahlkampfveranstaltung in Nashville, Tennesse. Bild: keystone

Down by Law

Down by Law

Nach dem Sieg vor dem Bundesgericht in der Abtreibungsfrage wollen die Freikirchen ihre Macht in den USA weiter ausbauen.

Leere Regale, blockierte Strassen, wütende Bauern – was in Holland gerade abgeht

Unterwegs im Herzen der Schweiz: Diese drei Kantone warten auf dich ⛰️🐾😈

Einsteigen und viel erleben: Um die Freizeit in der Region Zug, Schwyz und Uri entspannt zu verbringen, sind Ausflügler am besten mit der S-Bahn-Linie 2 unterwegs – Anschluss an Bus und Bergbahnen garantiert.

Tatsächlich ist die S2 keine gewöhnliche S-Bahn, sondern eine Art Zeitmaschine, in der Reisende jeweils mit vielen neuen Eindrücken wieder zu Hause ankommen. Stündlich führt die Route von Baar Lindenpark über Zug, Arth-Goldau nach Schwyz und Brunnen, weiter nach Altdorf bis nach Erstfeld in Uri oder umgekehrt. Die drei Zentralschweizer Kantone setzen sich mit geschichtlichen Höhepunkten sowie Natur- und Bergerlebnissen, aber auch vielen Spielmöglichkeiten, in Szene – alles mit dem ÖV bestens erreichbar. An den Bahnhöfen der S2 ist jeweils der Anschluss an das Postauto oder einen Bus gewährleistet, um ans Ziel zu gelangen.