Achtung, Achtsamkeit! Wie wir bereits Kinder in die Esoterikfalle locken

Im Meditationsunterricht werden sie in einen geistigen und pseudoreligiösen Raum geführt, der zur Entfremdung von einem aufgeklärten Weltverständnis beitragen kann. Es besteht die Gefahr, dass sie mit dem esoterischen Virus infiziert werden und in eine geistige Parallelwelt abdriften, die zur pseudoreligiösen Falle werden kann.

Bei der Diskussion um den Sinn von Kinderyoga geht aber der wichtigste Aspekt vergessen. Kinder kommen durch Meditationslehrer oft schon in jungen Jahren mit einer problematischen spirituellen und esoterischen Welt in Berührung. Sie werden zwangsläufig mit übersinnlichen Ideen gefüttert, die tiefe Spuren hinterlassen können.

Das würde wohl mehr Stress abbauen und wäre für Körper und Geist wichtiger. Und wer sie zur Ruhe kommen lassen will, soll ihnen Farbstifte in die Hände drücken, sie vor ein Puzzle setzen oder ihnen Legoklötze geben.

An Argumenten zur Implementierung solcher Kurse in den Schulen fehlt es ihnen nicht, denn es ist offensichtlich, dass Reizüberflutung und Leistungsdruck Kinder stresst.

Bereits 400 Lehrerinnen und Lehrer absolvierten diesen Achtsamkeitskurs. Und tragen ihre Erkenntnisse wohl bei ihren Meditationsübungen eins zu eins in ihre Schulen. Im Kanton Zürich gibt es sogar Schulgemeinden, die Yoga-Weiterbildung für Lehrpersonen in den Schulen durchführen, wie die «Sonntagszeitung» schrieb.

Die Meditation ist auch in pädagogischen Kreisen hoch im Kurs. Die Pädagogische Hochschule Luzern bietet für Lehrerinnen und Lehrer eine Weiterbildung für achtsames Unterrichten an. Dabei geht es um bewusste Wahrnehmung des Atems, der Körperempfindungen und Emotionen.

«Erforsche in dieser dreiwöchigen Meditationsreihe, Meditationen aus der buddhistischen Mahamudra-Tradition. Diese Meditationen führen dich auf eine Entdeckungsreise in deinen Geist, wodurch du dein eigenes inneres Potenzial für dauerhaften Frieden und Glück entdecken kannst.»

Die verschiedenen Kadampa-Meditationszentren haben zum Beispiel schon mehrere hundert Kinder in die Meditationstechnik eingeführt, wie die «Sonntagszeitung» kürzlich schrieb. In ihren Meditationsräumen thronen über ein Dutzend goldene Buddha-Figuren.

Tatsächlich empfehlen immer mehr Ärzte, Kinderpsychologen und Pädagogen, gestresste Kinder meditieren zu lassen – auch in der Schule. Und Meditationszentren bieten schon seit geraumer Zeit Kurse für Kinder an.

Wenn sich Erwachsene der Meditation oder dem Yoga verschreiben, ist das ihre Entscheidung. Vertrauen sie sich einer Lehrerin an, die sich nicht in den spirituellen Sphären verrannt hat, kann das durchaus sinnvoll sein. Doch solche Anbieterinnen gehören zu einer Minderheit.

Kommt hinzu, dass bei den Kursen oft esoterische Ideen transportiert werden, die manche Teilnehmerinnen in eine rosarote Parallelwelt abdriften lässt, in der Feen und Kobolde zum Inventar gehören.

So sitzen heute Zehntausende Meditierende – grossmehrheitlich Frauen – in der Schweiz auf ihren Yogamatten oder Meditationskissen und horchen bis in die hintersten Ecken ihres Körpers und Geistes und hoffen, die grosse Glückseligkeit oder die Erleuchtung zu finden.

