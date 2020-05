Blogs

Corona-Pandemie löst bei ängstlichen Leuten apokalyptische Ängste aus

Die Johannes-Offenbarung prägte mit ihren Horror-Szenarien das kollektive Bewusstsein.

Die Corona-Pandemie versetzt viele Leute weltweit in Angst und Schrecken. Wann hat es schon ein Ereignis gegeben, das die Mehrheit der Weltbevölkerung zum gleichen Zeitpunkt von einer tödlichen Bedrohung erfasst? Wohl noch nie in der Geschichte der Menschheit.

Das kollektive Trauma löst primär bei der Risikogruppe und bei ängstlichen Menschen reflexartig apokalyptische Fantasien aus. Doch woher stammt eigentlich die Vorstellung von einer umfassenden Endzeit?

Verantwortlich sind die Religionsgemeinschaften. Fast alle kennen in der einen oder anderen Form apokalyptische Szenarien. Grundlage ist das religiöse Konstrukt von Sünde, Hölle und Satan, das ebenfalls in praktisch allen Religionen zu finden ist, wenn auch in unterschiedlichen Spielformen.

Bild: KEYSTONE

Die Vorstellung vom definitiven Ende der Menschheit diente stets der Disziplinierung der Gläubigen und dem Machterhalt der Religionen. Die religiöse Idee von der radikalen Zerstörung hat sich tief ins kollektive Bewusstsein eingegraben und ist zum Kulturgut geworden. Viele Maler, Schriftsteller und Philosophen haben sich an diesem erdrückenden Thema abgemüht.

Heute können die meisten Leute Endzeitängste abstrahieren. Übersensible und ängstliche Personen geraten aber in Panik. Deshalb ist die Vorstellung vom definitiven Ende der Welt ein ebenso überflüssiges wie schreckliches Erbe der Religionen.

Religionen haben die martialischen Bilder ins Bewusstsein gehämmert

Kein Ruhmesblatt sind die apokalyptischen Szenarien speziell für die christlichen Kirchen. Kaum eine andere Religion hat derart martialische Bilder und Geschichten ins Bewusstsein der Gläubigen gehämmert.

Zuständig für das endzeitlichen Grauen in der Bibel ist der Evangelist Johannes. In seiner Offenbarung beschreibt er Horror-Szenarien. Der zürnende Gott lässt apokalyptische Reiter losschicken, die sich als erbarmungslose Tyrannen entpuppen.

Einer hat die Macht, der Erde den Frieden zu nehmen, damit die Menschen sich gegenseitig abschlachten. Ein anderer symbolisiert den Tod, der die Hölle hinter sich herzieht. Er besitzt die Macht, ein Viertel der Erde zu zerstören. Seuchen grassieren, das Meer brennt, Katastrophen peinigen die Menschen. Diese möchten sterben, doch der Tod flieht von ihnen. Sie versuchen vergeblich, den Qualen zu entkommen.

Viele Freikirchen predigen die Johannes-Offenbarung auch heute noch. Denn die Bibel ist für sie nach wie vor das authentische Wort Gottes.

Man kann einwenden, dass dies reine Metaphern oder Gleichnisse seien, die heute niemand mehr wörtlich verstehe. Einverstanden, doch die Bilder sind immer noch in uns lebendig und entfalten bei vielen apokalyptische Ängste.

Ausserdem predigen viele Freikirchen die Johannes-Offenbarung auch heute noch. Denn die Bibel ist für sie nach wie vor das authentische Wort Gottes. Und die erzkatholische Bewegung kath-zwd.ch, die sich auch «Zeugen der Wahrheit» nennt, fragte vor einiger Zeit auf ihrer Homepage , ob wir die Generation seien, die Zeugen der Apokalypse werden.

Kein Wunder, messen christliche Fundamentalisten der Corona-Pandemie eine religiöse Dimension bei. Manche sehnen sich in ihrer apokalyptischen Sehnsucht das Ende der Welt herbei.

