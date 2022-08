«Mitglieder der Familie übernehmen keine Aufgaben in der EGHO. Mitglieder der dritten Familiengeneration wollen die Frage der Mitgliedschaft in dem neu gegründeten Verein EGHO davon abhängig machen, wie konsequent der Neuanfang nach der nunmehr abgeschlossen Untersuchung in den kommenden Monaten weiter umgesetzt wird.»