5 Schweizer Games, die besonders erfolgreich sind

Manche Computerspiele verkaufen sich wie geschnitten Brot, weil ihre Entwickler einfach ziemlich viel richtig machen. Wir stellen dir fünf Schweizer Spielemarken vor, die besonders erfolgreich sind.

Was ist das Aushängeschild der ... sagen wir mal ... schwedischen Spieleindustrie? Viele Gaming-Fans würden auf diese Frage wohl mit «Minecraft» antworten. Das Klötzchenspiel ist so dermassen erfolgreich, dass es sich zu einer echten Marke entwickelt hat, die untrennbar mit dem Land ihrer Herkunft verbunden ist. Ähnlich sieht es bei «Angry Birds» aus, bei dem man fast automatisch an Finnland denkt, oder auch mit dem polnischen «The Witcher», dem japanischen «Mario» und dem niederländischen «Horizon Zero Dawn». Aber was sind eigentlich die Aushängeschilder der Schweizer Games-Branche? Welche Spiele sind so erfolgreich, dass man sie direkt mit der Schweiz assoziiert?

Nun, dafür müsste man zuerst einmal den Begriff «erfolgreich» definieren. Erfolg lässt sich bei Spielen natürlich an den Verkaufszahlen festmachen – aber längst nicht alle Firmen geben diese auch bekannt. Ein weiteres Erfolgskriterium sind Review-Benotungen, die von Webseiten wie metacritic.com gesammelt und als Durchschnittswert berechnet werden.

Auch User Reviews auf der Download-Plattform Steam werden oft herangezogen – dabei geht es, der Name sagt es schon, um die Beliebtheit bei den Spielern selbst. Last but not least kann man sich auch anschauen, welche Preise und Auszeichnungen ein bestimmtes Spiel bekommen hat – hierzulande sind besonders die Swiss Game Awards relevant. Wenn wir also von «besonders erfolgreichen Schweizer Games» sprechen, meinen wir eine Kombination aus all diesen Kriterien. Nach diesen eher theoretischen Erörterungen wollen wir dich aber nun nicht länger warten lassen: Hier sind die Schweizer Gaming-Aushängeschilder!

«Landwirtschafts-Simulator»

Betrachtet man die Verkaufszahlen, dann ist der «Landwirtschafts-Simulator» (kurz: «LS») das bei weitem erfolgreichste Produkt der bisherigen Schweizer Spielegeschichte. Im Februar 2024 Jahres gab Entwickler Giants Software bekannt, mehr als 6 Millionen Exemplare des «LS 22» verkauft zu haben – das ist eine echte Hausnummer! Selbst die überaus beliebte Fussballsimulation «EA Sports FC» (früher «FIFA») bleibt in manchen Verkaufs-Charts hinter dem Schweizer Agrar-Game zurück. Den ersten Serienteil hat Giants Software bereits 2008 veröffentlicht, seitdem ist das Spiel auf so ziemlich jeder Plattform erschienen. Der digitale Ackerbau nebst Viehzucht ist längst nicht nur bei Landwirten populär: Das relaxte und zugleich techniklastige Spiel erfreut auch jene, die in der Grossstadt eher wenig von echter Landwirtschaft mitbekommen.

Der «LS 22» ist die aktuellste Version für PC und stationäre Konsolen. Sie wurde bereits 2021 veröffentlicht, seitdem aber immer wieder mit Expansions versorgt – zum Beispiel mit neuen, schicken Traktoren und zusätzlichen Nutzgebäuden. Dass der «LS» so erfolgreich ist, hat auch mit seiner riesigen Modding-Community zu tun – allein für den «LS 22» gibt es über 5600 Mods! Sogar als E-Sportart hat sich das Spiel mittlerweile etabliert, die Teams treten in der «Farming Simulator League» gegeneinander an. Erst kürzlich hat Giants Software mit «Farming Simulator Kids» zudem eine kindgerechte Version für Mobilgeräte herausgebracht. Und bei der FarmCon im Juli 2024 sorgte die Ankündigung des «LS 25» (siehe Video) für wahre Begeisterungsstürme.

Studio: Giants Software (Schlieren)

Genre: Landwirtschaftssimulation

Plattformen: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Mobile

Erscheinungstermin: 22. November 2021 («LS 22»)

«Transport Fever 2»

Simulationsspiele sind eine hiesige Spezialität: Das unterstreicht ein weiteres, sehr erfolgreiches Schweizer Game. Genauer gesagt handelt es sich um eine Spieleserie, die bereits 2014 ihren Anfang nahm. Damals veröffentlichte das (noch) kleine Studio Urban Games aus Schaffhausen den Titel «Train Fever»: Eine Verkehrssimulation, bei der man – zwischen den Jahren 1850 und 2050 – den öffentlichen Passagier- und Warentransport ausbaut und managt. Das ursprünglich per Crowdfunding finanzierte Spiel war so erfolgreich, dass Urban Games fünf Jahre später mit «Transport Fever» einen Nachfolger auf den Markt brachte – mit deutlich mehr Fahrzeugen, komplexeren Liefer- und Transportketten sowie neuen Kampagnen und Karten. Der neueste Teil der Simulationsreihe ist das 2019 veröffentlichte «Transport Fever 2», das auch einen leistungsstarken Sandbox-Mode bietet.

Blicken wir kurz auf die User-Zahlen: Laut Urban Games erreichte «Transport Fever 2» bereits Mitte 2023 die magische Marke von einer Million Spielern – mittlerweile dürften es noch deutlich mehr sein. Die Faszination dieses durchaus komplexen Spiels hat viele Gründe: zum Beispiel, dass man mit kleinen Stellschrauben grosse Wirkung erzielen kann – oder auch, dass gut angebundene Städte wirklich wunderhübsch florieren. Rein grafisch ist «Transport Fever 2» ohnehin eine Augenweide.

Studio: Urban Games (Schaffhausen)

Genres: Wirtschaftssimulation, Sandbox

Plattformen: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One

Erscheinungstermin: 11. Dezember 2019 («Transport Fever 2»)

«The Wandering Village»

«The Wandering Village» befindet sich zwar noch im Early Access, ist dort aber bereits sehr erfolgreich: Dem Zürcher Stray Fawn Studio zufolge haben schon mehr als 400.000 Spieler die Vorabversion gekauft. Und das nicht ohne Grund: Das Spiel verbindet fordernde Aufbaustrategie und Roguelike-Elemente mit einer fantasievollen Spielwelt und einer kraftvollen Umweltbotschaft. 2023 gewann «The Wandering Village» bei den Swiss Game Awards den «Excellence Award», der an qualitativ besonders hochwertige Produktionen vergeben wird.

Doch worum geht es eigentlich in dem Spiel? Schauplatz ist eine postapokalyptische, weitgehend verseuchte Welt, in der eine Gruppe Menschlein ums Überleben kämpft. Sie siedeln auf dem Rücken einer gigantischen, schildkrötenartigen Kreatur namens Onbu, die durch die unwirtliche Landschaft wandert – und dabei selbst auf der Suche nach einem schützenden Lebensraum ist. Du baust nun eine Siedlung und betreibst Landwirtschaft, musst dabei aber auch stets die Bedürfnisse von Onbu berücksichtigen. Bei der gemeinsamen Wanderung durch unterschiedliche Biome entsteht so nach und nach eine symbiotische Beziehung.

Studio: Stray Fawn Studio (Zürich)

Genre: Siedlungssimulation

Plattformen: PC, Xbox Series X|S

Erscheinungstermin: 14. September 2022 (Early Access)

«FAR: Changing Tides»

Auch dieses Spiel hat schon bei den Swiss Game Awards abgesahnt – und das gleich zweifach! 2022 – im Jahr seines Releases – erhielt «FAR: Changing Tides» sowohl den «Best Entertainment Game Award» als auch den «Audience Choice Award». Schon im Vorfeld hatte es zum Kreis der heissen Preis-Anwärter gezählt. Das Zürcher Studio Okomotive schreibt damit die Erfolgsgeschichte fort, die es 2018 mit dem Vorgänger «FAR: Lone Sails» begonnen hatte. Von dem hat das Studio nach eigenen Angaben immerhin rund 500'000 Exemplare verkauft!

Die beiden «FAR»-Spiele haben einige Gemeinsamkeiten, aber auch etliche Unterschiede. Beides sind Sidescroller und mit Rätseln gespickt, in beiden ist ein einsamer Protagonist auf der Reise durch eine weitgehend menschenleere Welt. Doch während du im Spiel «Lone Sails» ein zugartiges Fahrzeug mit Dampfkessel und Segeln durch Wüsten und Karstgebiete lenkst, steuerst du in «Changing Tides» eine Mischung aus Boot und U-Boot durch eine stark überflutete Landschaft. Die grosse Konstante beider Games ist ihre wunderbare, meditative Spielerfahrung.

Studio: Okomotive (Zürich)

Genres: Rätsel-Platformer, Action-Adventure

Plattformen: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch

Erscheinungstermin: 1. März 2022 («FAR: Changing Tides»)​

«Nocturnal»

Auch «Nocturnal» zählt zum erlauchten Kreis der SGA-Preisträger: 2023 wurde es als «Best Entertainment Game» ausgezeichnet. In «Nocturnal» ist Feuer die zentrale Spielmechanik, die auf unterschiedlichste Weise zum Einsatz kommt. Ardeshir, ein Soldat der Ewigen Flamme, muss bei der Rückkehr auf seine Heimatinsel feststellen, dass diese von finsteren Mächten bedroht wird. Auf dem Weg zum Mittelpunkt der Insel bekommt er es mit einem mysteriösen Nebel, mit fiesen Gegnern und mit schwierigem Gelände zu tun. Herkömmliche Waffen sind hier wirkungslos, aber mit der Kraft des Feuers kann Ardeshir beispielsweise den Nebel vertreiben, in dem er sonst ersticken würde. Es beginnt eine gefährliche Reise ...

Das Spiel von Sunnyside Games kam bei den Spielefans so gut an, dass es nun eine Fortsetzung erhält. «Nocturnal 2» soll 2025 erscheinen und – den Entwicklern zufolge – ein «vollwertiges Metroidvania» werden. Will heissen: Es wird komplett nichtlineares Gameplay, viele neue Geheimnisse, völlig neue Gegner und ein «erweitertes Arsenal an feuerbasierten Fähigkeiten» geben. Wir sind gespannt!

Studio: Sunnyside Games (Lausanne)

Genres: Sidescroller, Action-Adventure

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch

Erscheinungstermin: 7. Juni 2023

