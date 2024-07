«Plank Builders» weckt wohlige Kindheitserinnerungen. Bild: Diditopia Games

5 spannende Schweizer Spiele, die noch dieses Jahr erscheinen

Die Schweizer Games-Branche boomt – und immer mehr lokale Produktionen kommen auf den Markt. Wir stellen euch fünf Spiele vor, die 2024 für Furore sorgen könnten.

Wer hat denn da noch den Überblick? Im letzten Jahr sind allein auf der Download-Plattform Steam etwa 14'000 Games erschienen. In diesem Jahr könnten es noch einmal deutlich mehr werden: Laut SteamDB sind zum jetzigen Zeitpunkt (Mitte Juli) schon knapp 10'000 Games dazugekommen. Die Menge an neuen Games hat mit verschiedenen Faktoren zu tun: Unter anderem mit der wachsenden Spielerschaft, der Belieferung lukrativer Nischen – und auch der Tatsache, dass Spieleentwicklung mit passenden Tools immer einfacher wird.

Der Boom bei Independent-Spielen macht sich auch in der Schweiz bemerkbar: In Zürich, Genf und anderen Städten sind zuletzt immer mehr kleine Indie-Studios entstanden, die tolle Ideen, technisches Know-how und Schwung mitbringen. Die kommenden Monate versprechen besonders spannend zu werden. Vor allem auf Steam erscheinen neue Schweizer Games aus ganz unterschiedlichen Genres, ob das nun Rätselspiele, Action-RPGs oder Aufbauspiele sind.

Bei vielen dieser Games steht das genaue Erscheinungsdatum noch nicht fest, manche werden vielleicht auch noch auf nächstes Jahr verschoben, schliesslich ist Games-Entwicklung eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Hier stellen wir euch jedenfalls fünf spannende Spiele vor, die einen festen Release-Termin oder ein klares Release-Zeitfenster haben. Viel Spass!

«Wéko the Mask Gatherer»

Ein kleiner grüner Gecko ist der Held dieses Action-Adventures von Siro Games aus Genf. Wéko, so sein Name, möchte seine Heimat vor der Ausbreitung böser Kräfte bewahren. Um das Königreich zu retten, muss er aber erst sieben magische Ur-Masken finden, die in der offenen Spielwelt verborgen sind. Auf seinem Weg durch das gefährliche Land nutzt Wéko Masken mit unterschiedlichen Kräften: passive Masken für Skill-Verbesserungen, aktive Masken für Fähigkeiten wie Gleitschirmfliegen oder das Beschwören von Reittieren sowie Schildmasken zum Schutz vor feindlichen Angriffen. Wie er das macht, hängt ganz von deinem individuellen Spielstil ab!

Das Action-RPG verspricht nicht nur abwechslungsreiches Gameplay, sondern auch eine wunderschöne, atmosphärisch dichte Open World voller Gefahren und Rätsel. Den Entwicklern zufolge ist «Wéko» von Spieleklassikern wie «Ocarina of Time», «Rayman» und «Dark Souls» beeinflusst. Bei der Open World haben sich die Macher von den farbenfrohen Filmwelten des japanischen Studio Ghibli («Prinzessin Mononoke», «Chihiros Reise ins Zauberland») inspirieren lassen. Wirklich keine schlechte Mischung!

Studio: Siro Games (Genf)

Genres: Action-RPG

Plattformen: zunächst für PC

Erscheinungstermin: 26. Juli 2024

(Demo bereits verfügbar)

«Plank Builders»

«Plank Builders» weckt wohlige Kindheitserinnerungen – schon dem Trailer gelingt es grossartig, eine nostalgische Atmosphäre zu erzeugen. In dem Spiel hast du die Aufgabe, die in einem Kinderzimmer verteilten und versteckten Plüschaffen mit magischen Murmeln zum Leben zu erwecken. Allerdings darfst du dafür auf keinen Fall den Zimmerboden berühren, sondern musst aus kleinen Holzbrettern Stege, Brücken und Türme bauen. Nach und nach stösst du so in die abgelegeneren und höheren Regionen des Zimmers vor.

Praktischerweise helfen dir die Äffchen bei den gewagten Konstruktionen, indem sie das nötige Baumaterial nach oben tragen. Ziel des Spiels ist, alle ihre Artgenossen zu finden und zum Leben zu erwecken!

Mit seinem physikbasierten Rätselspiel will Diditopia Games ein harmonisches und entspannendes Erlebnis bieten. Das Entwicklerduo hat viel Zeit ins Level-Design gesteckt, um die Motivation im Spiel hoch zu halten. So siehst du von deinem aktuellen Standpunkt immer schon das nächste Äffchen, das sich zu erreichen lohnt. Die Inspiration für «Plank Builders» holte sich das Studio bei Konstruktionsspielen wie «Kapla» und «Keva Planks», aber auch bei Comics wie «Calvin und Hobbes» und «Marsupilami» oder dem Film «Toy Story».

Studio: Diditopia Games (Basel-Stadt)

Genres: Bausimulation, Sandbox, 3D-Platformer

Plattformen: PC, Mac, Linux

Erscheinungstermin: 29. August 2024

«Dungeon Clawler»

Die Idee für «Dungeon Clawler» kam dem Zürcher Stray Fawn Studio bei einem Japan-Aufenthalt. Das ganze Team besuchte die Tokyo Game Show, beim anschliessenden Urlaub verbrachten die Team-Mitglieder viel Zeit in den Arcade-Hallen von Tokio. Dort gibt es jede Menge Claw Machines, also Greifautomaten mit Münzeinwurf, aus denen man mit etwas Geschick Plüschtiere oder andere Spielzeuge herausfischen kann. Stray Fawn fand das einen coolen Ansatz für ein Roguelike-Spiel – und machte sich an dessen Entwicklung.

«Dungeon Clawler» kombiniert die Spielmechanik des Greifautomaten mit dem Genre eines Roguelike Deck-Builder. Das bedeutet: Du hast ein Starter-Deck aus verschiedenen Ausrüstungsgegenständen – und in jeder Runde kommt ein Teil davon in die Claw Machine. Mit dem Greifarm versuchst du nun, dir die passenden Gegenstände rauszufischen, um sie dann im Kampf gegen Monster zu nutzen. Nach und nach kommen weitere Charaktere dazu, die zum Beispiel statt eines Greifarms einen Magneten haben. Das alles macht «Dungeon Clawler» sehr originell und abwechslungsreich. Probier am besten mal die Steam-Demo aus!

Studio: Stray Fawn Studio (Zürich)

Genres: Roguelike, Deckbuilder

Plattformen: PC, Mac, Android, iOS

Erscheinungstermin: 4. Quartal 2024

(Early Access, Demo bereits verfügbar)

«Munch»

«Munch» bedeutet so viel wie «Mampf» ... Das Spielprinzip dieses Action-Roguelite aus Zürich lässt sich wohl am besten mit dem bekannten Ernährungsspruch «Du bist, was du isst» beschreiben: Erst besiegst du deine Feinde, isst sie dann auf und übernimmst schliesslich ihre Fähigkeiten!

Ganz nach dem Motto «Fight, feed, evolve, repeat» kämpfst du dich durch eine albtraumhaft düstere Spielwelt und entscheidest dabei immer wieder aufs Neue, ob du dir kleine, risikoarme Häppchen gönnst – oder es mit kolossalen, kalorienreichen Bossgegner aufnimmst. Je nach «Ernährungsplan» kannst du bis zu einem Dutzend verschiedene Monsterformen freischalten. Zur Story: Der Gott der Sekte «Followers of Order», Ördo, hat Metal aus der Welt verbannt. Du wurdest nun von den «Gods of Heavy Metal» erschaffen, um die Rechte aller Metalheads wiederherzustellen – ein sehr ehrenhaftes Unterfangen!

Studio: Mac n Cheese Games (Zürich)

Genre: Action-Roguelite

Plattform: PC

Erscheinungstermin: 4. Quartal 2024

(Demo bereits verfügbar)

«QubiQuest: Castle Craft»

«QubiQuest: Castle Craft» ist ein spannender Mix aus Voxel-Sandbox und Horde-Defense-Game. Du baust gigantische Burgen in einer mythischen und kriegszerrütteten Welt, um sie anschliessend gegen Schwärme von Gegnern zu verteidigen. Um diese Burgen zu bauen, musst du zunächst eine florierende Wirtschaft aufziehen und eine schlagkräftige Armee zusammenstellen. Dabei gilt es, sorgfältig mit den Ressourcen zu wirtschaften, um auch genügend Material für die Befestigung der Burgstrukturen zu haben. Ein Fest für Hobby-Strategen!

Zur Faszination von «QubiQuest: Castle Craft» trägt ganz entscheidend bei, dass die Spielwelt vollständig zerstörbar ist. Katapultgeschosse reissen Löcher in die Burgmauern, Giganten treten Burgtore ein ... und mit Magie kannst du auch Vulkane und Schluchten mitten auf dem Schlachtfeld erschaffen. Das sieht im Trailer sehr dynamisch aus und könnte eine Menge Spass machen!

Studio: Twin Earth (Biel)

Genres: Sandbox, Horde-Defense, Action-RPG

Plattform: PC

Erscheinungstermin: 4. Quartal 2024

