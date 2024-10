Die Bosse in «Returnal» kennen keine Gnade – etwas einfacher wird's im 2-Spieler-Koop-Modus. Bild: Housemarque

Diese 6 schwierigen Spiele sorgen selbst bei Profis für zittrige Hände

Es gibt Spiele, die bewusst so designt wurden, dass Lust und Frust gefährlich nah beieinander liegen und viele Gamer schon beim Gedanken an den ersten Boss flau in der Magengegend wird. Sechs davon möchten wir euch vorstellen.

Cuphead

Auch der DLC «The Delicious Last Course» serviert fiese Endgegner am Fliessband, u. a. eine Kuh mit Staubsauger. Bild: MDHR

Genre: Run’n’Gun

Erstmals erschienen: 29.09.2017 (PC, Xbox One)

Auch verfügbar auf: macOS, Switch, PS4

Stylischer Retro-Cartoon-Look, eigene Netflix-Animations-Serie, sympathische Hauptfiguren – auf den ersten Blick wirkt «Cuphead» wie ein kinderfreundliches Erlebnis. Doch dieser Eindruck täuscht. Der Plattform-Shooter-Mix aus der Feder von Studio MDHR hat es in Sachen Schwierigkeitsgrad faustdick hinter den Ohren und erfordert ständiges Ausweichen, kontinuierliches Auswendiglernen von feindlichen Bewegungsmustern und viel Geduld. Insbesondere bei Bossen wie Dr. Kahl's Robot, Grim Matchstick oder Cala Maria sind Schweissausbrüche vorprogrammiert. Profis kommen übrigens doppelt auf ihre Kosten, denn jeder Boss kann – hat man ihn auf dem normalen Schwierigkeitsgrade besiegt – erneut im Expert-Modus angegangen werden.

Ghosts’n Goblins

Kenner meistern «Ghosts’n Goblins» in unter 35 Minuten. Neulinge planen wochenlanges Training ein. Bild: Capcom

Genre: Platformer

Erstmals erschienen: 4. September 1985 (Arcade)

Auch verfügbar für: NES, ZX Spectrum, C16, C64, Amstrad CPC, IBM PC, NEC PC-8801, Amiga, Atari ST, GameBoy Color, iOS, Android

Der heute 63-jährige Tokuro Fujiwara schuf nicht nur den «Resident Evil»-Vorläufer «Sweet Home», sondern auch eines der schwierigsten Platform-Games der letzten vier Dekaden. Die Rede ist von «Ghosts’n Goblins». Dass «Makaimura» (so der japanische Name, der übersetzt so viel wie Demon World Village bedeutet) so dämonisch schwierig ist, hat viele Gründe. Neben einem gnadenlosen Timer, der euch in jedem Level im Nacken sitzt, werdet ihr u. a. mit aus dem Nichts auftauchenden Gegnern sowie schwierig vorhersehbaren Feindbewegungen konfrontiert. Besonders fies: Hat man es dann doch irgendwie geschafft, braucht man noch einen weiteren Durchlauf auf einem noch höheren Schwierigkeitsgrad, um das finale Ende zu sehen.

Super Meat Boy

Kreissägen in allen Formen und Varianten machen Meat Boy das Leben schwer. Bild: Team Meat, Blitworks

Genre: Platformer

Erstmals erschienen: 20. Oktober 2010 für Xbox 360 Auch verfügbar für: PC, Mac, Linux, PS4, PS Vita, Wii U, Switch

In «Super Meat Boy» zieht ein quaderförmiger Fleischbrocken los, um sein Herzblatt Bandage Girl aus den Fängen des schurkischen Wissenschaftlers Dr. Fetus zu befreien. Bis es allerdings soweit ist, müsst ihr mehr als 300 Level meistern, deren Schwierigkeitsgrad bereits nach kürzester Zeit kräftig anzieht. Hauptgrund hierfür sind tödliche Fallen in Form von Kreissägen, Stacheln, Ventilatoren, Lavabecken, Feuerbällen und vielem mehr, die sich nur mit sehr exakt ausgeführten Sprints und Sprüngen überwinden lassen. Motivierend: Schliesst ihr einen Level mit der Bewertung A+ ab, schaltet dies eine noch schwierigere Fassung dieser Ebene frei.

Returnal

Dranbleiben lohnt sich in «Returnal», denn die Action ist famos inszeniert und die Geschichte verdammt spannend. Bild: Housemarque

Genre: Roguelite

Erstmals erschienen: 30. April 2021 für PS5

Auch verfügbar für: PC

In «Returnal» hängt Raumfahrerin Selene Vassos nach einem Absturz auf dem ausserirdischen Planeten Atropos in einer Zeitschleife fest. Entkommen kann sie dem Albtraum nur, wenn sie die sechs Biome des sich ständig verändernden Himmelskörpers in einem Rutsch absolviert. Die Herausforderung dabei: Da es sich um ein Roguelite handelt, beginnt ihr nach jedem Bildschirmtod von vorn und verliert obendrein alle Waffen und Rohstoffe – lediglich Lebensenergieleisten-Upgrades, alternative Waffen-Feuermodi und diverse, bereits ergatterte-Spezial-Items wie ein Enterhaken oder ein Schwert bleiben euch dauerhaft erhalten. Tipp für Genre-Grünschnäbel: Legt vorsichtshalber schon mal dicke Kissen in die Ecken eures Zimmers, denn das Verlangen, das Gamepad in ebendiese zu schleudern, ist hier ziemlich hoch.

Ninja Gaiden

Wer Ryus Spielroutenlauf heute nachholen will, spielt am besten die «Ninja Gaiden: Master Collection». Bild: Tecmo Koei

Genre: Action-Adventure

Erstmals erschienen am: 2. März 2004 für Xbox

Auch verfügbar auf: PS3, PS Vita, Switch, PS4, PC, Xbox One

Im Oktober 1988 erstmals in japanischen Spielhallen veröffentlicht, hat sich die «Ninja Gaiden»-Reihe über die Jahrzehnte einen hervorragenden Ruf unter Action-Fans erarbeitet. Ein Zuckerschlecken waren die Abenteuer von Ninja Ryu Hayabusa jedoch nie. Vor allem der 3D-Ableger «Ninja Gaiden» aus dem Jahr 2004 ist so fordernd, dass viele schon beim Einlegen der Disk ins Xbox-Laufwerk weiche Knie bekamen. Ein Tutorial für das Kampfsystem sparen sich die Macher hier übrigens gänzlich und werfen euch stattdessen mitten rein ins Geschehen, das euch mit einer Gegnerwelle nach der nächsten konfrontiert und keine Zeit zum Durchatmen lässt. Kein Scherz: Aufgrund anhaltender Beschwerden zum Schwierigkeitsgrad reichten die Macher für die PS3-Umsetzung «Ninja Garden Black» einen einfachen Modus namens «Ninja Dog» nach.

Sekiro: Shadows Die Twice

Extrem kurze Zeitfenster, um Angriffen auszuweichen, sind in «Sekiro» die Norm. Bild: FromSoftware

Genre: Soulslike / Action-Abenteuer

Erstmals erschienen: 22. März 2019 für PS4, PC, Xbox One

Fragt man Fans von FromSoftware nach dem mit Abstand schwierigsten Spiel des japanischen Studios, dann fällt für gewöhnlich ein Name: «Sekiro: Shadows Die Twice». Kein Wunder, denn im Gegensatz zu Ablegern der «Dark Souls»-Reihe wurden Multiplayer-Elemente hier gänzlich entfernt. Sich in knackigen Bosskämpfen Koop-Verbündete zur Hilfe holen, fällt dadurch weg. Erschwerend kommt hinzu, dass ihr Schadens- und Widerstandswerte des Helden nur dann verbessern könnt, wenn ihr Haupt- oder Minibosse zur Strecke bringt. Unschaffbar ist «Sekiro» zwar nicht. Wer sich bis zum Ende durchbeissen will, braucht jedoch Nerven wie Stahlseile. Alternativ besteht die Möglichkeit, sich für die PC-Fassung eine Vielzahl von Mods herunterzuladen, die den Schwierigkeitsgrad herabsenken.

Und jetzt seid ihr gefragt: Welche Spiele der letzten Jahrzehnte fandet ihr besonders schwierig – und warum? Wir freuen uns auf eure Kommentare!

