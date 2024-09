Cristiano Ronaldo prend du bon temps

Spotted! La star du ballon rond Cristiano Ronaldo profite de somptueuses vacances au large de Saint-Tropez avec sa chérie.

Vous savez qui se détend sur de jolies plages ou un fastueux yacht pendant que vous subissez votre rentrée? Alors oui, certes, beaucoup de stars, pour qui le mois de septembre rime avec prendre le large.

Mais la célébrité sur qui tous les yeux indiscrets sont rivés, c'est le footballeur Cristiano Ronaldo, repéré sur un vaisseau (un «palais flottant», selon les internautes) au large de Saint-Tropez. Le joueur de 39 ans, qui est récemment devenu l'un des youtubeurs les plus suivis dans le monde, était en bonne compagnie, celle de sa chérie Georgina Rodríguez, 30 ans.

La jolie brune était coiffée d'un chignon serré et d'un bikini blanc. Mais c'est surtout le corps en béton armé du ballon d'Or qui a fait tourner de l'oeil à de nombreux twittos. «Beau <3», «goat»; clairement, la Toile n'en pouvait plus de baver. D'autres ont cru bon de partager leur point de vue philosophique:

«Cristiano Ronaldo sait naviguer dans la vie avec style, que ce soit sur le terrain ou sur un yacht de luxe» Voilà, voilà.

Juste pour le plaisir des yeux, on vous relaie quelques photos repérées sur X:

Chillax. source: vu sur x/twitter

Au programme de ces vacances bien méritées: lézarder au soleil sur le lower deck, et plongeons dans l'eau. Et même quelques petits gestes «cosy» qui n'ont pas échappé à l'oeil «soooo demure, so elegant» des paparazzis.

Mariage...et séparation, les projections

C'est en 2016 que les deux tourtereaux ont commencé à se fréquenter, peu de temps après s'être rencontrés dans un magasin Gucci à Madrid où travaillait Georgina.

En juillet de cette année, le couple a nourri de nombreuses rumeurs concernant un éventuel mariage célébré en secret. Comme le rappelle Voici, Cristiano a appelé Georgina «sa femme» dans un spot publicitaire pour la marque de fitness Whoop: «Quand je ne m’entraîne pas au club, j’aime m’entraîner avec ma femme à la maison. Parce que je peux la motiver et elle peut me motiver aussi», avait notamment déclaré CR7.

Des spéculations ont fait leur chemin dans le sillage de ces déclarations: le sportif et Georgina Rodríguez se seraient mariés en privé lors du tournage, assurent les plus audacieux.

Contacté, un responsable communication de Ronaldo avait déclaré à Page Six: «Je ne peux ni confirmer ni nier que Cristiano a épousé Georgina. Je ne sais tout simplement pas.»

On ne sait pas encore si la superstar a prévu de se faire passer la corde au cou après ces sept premières années de vie commune. En revanche, il aurait tout prévu en cas de séparation. C'est un contrat rocambolesque qui réglerait les relations en cas de rupture, a récemment révélé le magazine TV GUIA, repris par de nombreux médias.

Ce contrat prévoirait une pension à vie à destination de sa partenaire d'origine argentine, et viserait à maintenir son standard de vie. Cet accord se serait noué peu après la naissance du premier enfant du couple, Alana Martina.

«En cas de séparation des deux vedettes, un contrat oblige le quintuple Ballon d’or à verser 100 000 euros par mois à vie à sa compagne actuelle», relaie le site de footmercato.

Cette dernière, continue le site, «deviendrait également propriétaire de la Villa Ronaldo à Madrid, une propriété qui s’étale sur un terrain de 4 000 mètres carrés et que le Portugais avait acquise contre 5 millions d’euros en 2010».

Voilà qui ne doit pas peser trop lourd sur le portefeuille de la star du ballon rond, lequel a quitté l'Europe en 2023 après avoir signé un contrat faramineux (plus de 66 millions d'euros par an) avec Al-Nassr.

Inutile de leur porter l'oeil en parlant «rupture»; pour l'instant, tout va bien entre la star d'Al-Nassr et sa chérie, qui ont l'air plus amoureux que jamais sous le soleil de Saint-Tropez. On leur souhaite une mer d'huile.