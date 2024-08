Depuis qu'il est sous le feu de projecteurs, Léon Marchand est scruté sous toutes ses coutures. source: getty x capture

Léon Marchand a-t-il eu le coup de foudre sur la piste de danse?

Une vidéo de Léon Marchand en discothèque circule sur la Toile. Il semble proche d'une athlète. Il n'en faut pas plus pour que la twittosphère s'emballe.

Après avoir raflé quatre médailles d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Léon Marchand a gagné le coeur des Français mais perdu – du moins pour un temps – une chose primordiale: sa sphère privée.

L'athlète de 22 ans est désormais un personnage public, dont les moindres faits et gestes sont scrutés sous tous les angles. Qu'il manque de saluer un coach par mégarde ou qu'il mette un vent à une jeune fan, voilà que l'information s'étale dans la presse du monde entier après quelques heures. Et depuis lundi, la presse s'emballe pour une nouvelle séquence filmée dimanche 11 août, dans laquelle Léon apparaît très proche d'une jeune femme. Il n'en fallait pas plus pour que la presse se chauffe sur des gros titres bien click-baits.



On vous résume la séquence. Ce dimanche, l'athlète de 22 ans qui a eu l'honneur d'éteindre la flamme olympique a célébré, comme il se doit, la fin des épreuves dans une boite de nuit de la capitale, l'Arc. Sur des vidéos très festives qui circulent sur la Toile, on peut l'apercevoir «s'enjailler» aux côtés d'autres sportifs, tels que Antoine Dupont, Florent Manaudou ou encore Kauli Vaast. Lunettes de soleil plantées sur le nez, jeroboams, vésuves à gogo, musique à coin, Léon semble vivre sa meilleure vie.

Or, comme on peut le voir sur les images, on peut également l'apercevoir en très charmante compagnie. Léon parle au creux de l'oreille d'une jeune femme, que les internautes ont d'abord eu de la peine à identifier. Dans une seconde vidéo, la jeune femme a été filmée pendant trois micro-secondes en train «de se déhancher contre Léon Marchand» (dixit Marie France). Bon, pour nous, il s'agit juste de jeunes qui font la fête ensemble dans un espace exigu...

Tout savoir sur Léon 👇 Léon Marchand, le surdoué devenu champion olympique

Les experts de la Toile, après une minutieuse enquête, ont enfin pu mettre un nom sur le mystérieux visage: Il s'agit de Eileen Gu, 20 ans, la superstar sino-américaine de ski freestyle qui a également eu l'occasion de remporter l'or dans sa discipline. De beaux points communs...et une bonne entame de conversation?

Pour le média Pure People, c'est certain, il y a ambiguïté (et autre chose) dans l'air. Les deux stars du sport seraient en train de... «se séduire mutuellement»:

«Regards complices, gestes tactiles... Il semble y avoir de l'amour dans l'air!»

La vidéo en question: Vidéo: extern / rest

Certaines sources assurent que les deux ont été vus en train de s'embrasser, mais...



«rien ne nous permet de l'affirmer, car la qualité n'est pas suffisamment bonne...» Tout est dit.

Eileen Feng Gu, si vous ne la connaissez pas encore, est née en 2003 et a remporté trois médailles d'or lors des derniers Jeux olympiques d'hiver. A seulement 18 ans, elle est devenue la plus jeune triple médaillée de l’histoire des Jeux d’hiver. Et ce week-end, elle se trouvait à Paris pour participer au Marathon pour tous.

Outre ses exploits sportifs, la vingtenaire partage régulièrement des bribes de vie avec ses quelque deux millions de followers sur Instagram. Elle a même fait la cover de grands magazines de mode comme L'Officiel ou InStyle Magazine. Classe et talent, what else?

En couple ou pas en couple?

Evidemment, tout le monde se pose la question à un million: sont-ils en couple? Selon Pure People, pas facile d'avoir des certitudes, car Léon n'a encore jamais fait de confidences trop privées dans la presse.



Cependant, affirme encore le média, on le sait très connecté à Zazie Gardeau, une jeune cavalière toulousaine dont le papa est lui-même nageur. Cependant, Zazie et Léon semblent entretenir une amitié de longue date, et non une relation amoureuse. Se connaissant depuis l'enfance, Léon a même dédié une de ses victoires à la jolie blonde, lançant, mercredi 31 juillet: «C'est pour toi ma Zazie, c'est pour toi ça!» - phrase qui avait fait chauffer les claviers de nombreux fans, entrainant moult spéculations.

Joie et amitié.

Calin collectif.

Pour revenir à Eileen Feng Gu, il n'est toujours pas clair si Léon et la sportive se connaissaient avant leur soirée en discothèque. Mais, visiblement, le courant semble être bien passé. Affaire à suivre?