L'écran circulaire des Clippers va devenir une attraction aux Etats-Unis. Il trône fièrement dans l'Intuit Dome, une enceinte flambant neuve qui a coûté 1,8 milliards de dollars. Image: X

Cette nouvelle salle de NBA dispose d'un bijou unique au monde

Les Clippers de Los Angeles ont installé un écran circulaire aux dimensions dingues dans leur nouveau domicile. Une première pour un club de basket.

Plus de «Sport»

Quand on se déplace pour assister à un match de NBA, c'est en règle générale pour voir les meilleurs joueurs de la planète se produire sous ses yeux. C'est le bonheur auquel auront droit les spectateurs de l'Intuit Dome de Los Angeles la saison prochaine, mais ce ne sera pas le seul: ils pourront également découvrir une merveille de technologie, un bijou unique au monde dont le club et son président sont très fiers.

Les Américains appellent ça le «Halo Board». En français, on pourrait traduire par «un écran circulaire dingue», perché dans le nouveau domicile des Clippers. Le richissime président du club de basket Steve Ballmer (dont la fortune est estimée à plus de 120 milliards de dollars) souhaitait absolument un écran XXXL et il a réussi son pari. Les caractéristiques du «Halo» donnent le tournis:

L'écran est recto/verso

Sa taille est de 3500m2

L'écran possède 233 millions de pixel

La structure pèse plusieurs dizaines de tonnes

«S’il était déployé, cet écran serait trois fois plus grand que le mythique panneau "Hollywood", installé sur les hauteurs de Los Angeles», précise Basket USA.

Attention les yeux 🤩 Vidéo: twitter

Ce n'est pas la première fois qu'un écran circulaire et "double-face" est utilisé dans une enceinte sportive. Le stade des Rams et des Chargers (NFL), situé lui-aussi à Los Angeles, possède un dispositif semblable.

La preuve: Getty Images North America

En revanche, c'est la première fois qu'une salle de basket-ball installe un tel écran. Les Clippers possèdent donc une particularité unique au monde.

Celle-ci a été présentée vendredi à la presse. «Au-delà de la taille délirante de l'objet, la qualité de l'image 4K est effectivement stupéfiante par rapport à la concurrence en NBA, souligne L'Equipe, qui a dépêché un envoyé spécial sur place. Elle laisse la possibilité d'afficher clairement toutes les statistiques possibles et imaginables, chiffres et graphiques à l'appui, pour l'équipe ou les joueurs.»

L'outil peut transmettre une foule d'informations en temps réel. Image: Icon Sportswire

Le media ESPN ajoute que «pendant les temps morts, il y aura sur l'écran un mode "Player 360" qui se concentrera sur les statistiques d'un joueur, sa biographie et même la fondation caritative qu'il soutient». Une zone du «Halo» diffusera également les messages en temps réel postés par les fans sur les réseaux sociaux, si bien qu'assister à un match des Clippers en 2024/2025 ne sera pas une simple soirée de basket, mais une expérience.