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Sion-Zurich a été moins animé sur le terrain qu'en dehors

Nias Hefti (SIO), links, kaempft um dem Ball mit Miguel Reichmuth (FCZ) im Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem FC Sion und dem FC Zuerich im Stade de Tourbillon, am Samstag, 19. ...
Keystone

Sion-Zurich a été moins animé sur le terrain qu'en dehors

Le match de Super League entre les Valaisans et le FCZ, marqué par un conflit entre les fans zurichois et les CFF, s'est terminé sur un match nul (1-1).
19.09.2026, 20:0319.09.2026, 20:08

Les Valaisans n'ont pas signé une cinquième victoire consécutive en Super League, mais ils sauront certainement se contenter de ce point glané après avoir joué plus d'une heure à 10 contre 11. La faute à Fode Sylla, déjà expulsé le 6 septembre contre Thoune et coupable d'un tacle dangereux sur Lindrit Kamberi (27e).

Sion était alors déjà mené 1-0 après l'ouverture du score du Sénégalais Philippe Kény sur penalty (5e) et semblait vivre un jour sans à Tourbillon. Josias Lukembila (15e, 20e) a d'ailleurs manqué deux grosses occasions avant le carton rouge de Sylla. Il a fallu l'intervention de l'inévitable Winsley Boteli pour redonner vie à ce FC Sion.

Ce club a fait une grosse erreur avec Winsley Boteli
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Le néo-international a obtenu et transformé avec sang-froid un penalty à la 38e, marquant son 13e but de la saison toutes compétitions confondues. Il aurait même pu doubler la mise quelques minutes plus tard avec un peu plus de réussite.

En deuxième période, le FCZ a pris l'ascendant, mais Sion s'est accroché jusqu'au bout à son point. Ce match nul fait toutefois les affaires de Lugano, qui conserve trois points d'avance en tête avant son déplacement à Lausanne dimanche (16h30).

Pour rappel, le match entre le FC Sion et le FC Zurich avait été avancé de 20h30 à 18h00 pour des raisons de sécurité. En cause, «l'absence de trains spéciaux organisés pour les supporters zurichois ainsi qu'aux risques sécuritaires qui en résultent», avait expliqué le club valaisan.

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Samedi, quelques heures avant le coup d'envoi, des supporters du FCZ ont déclenché à plusieurs reprises l'alarme incendie à bord des trains qui les conduisaient à Sion. Les convois ont été supprimés à partir de Berne, ont indiqué samedi les CFF. (jcz/ats)

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