Ces images que vous n'avez pas vues à la TV, mais que vous connaissez tous

Murisier: «J'ai peur de me faire asseoir et endommager mon genou»

On se demandait si Shaqiri était indispensable, maintenant on sait

But décisif du Japon: alors, il était sorti ou pas ce ballon?

Suisse-Serbie: elle mime l'aigle albanais et se fait sortir du stade

Et pour tous ceux qui souhaiteraient voir ces images en vidéo, il est encore possible d'utiliser son téléphone portable dans les stades. Vous pouvez donc en dénicher certaines sur Twitter.

Le photographe ajoute aussi que son accréditation lui permet de travailler librement aux abords des stades, aux entraînements et durant les rencontres, tandis qu'il était impossible pour ses homologues vidéastes qui n'ont pas de contrat de diffusion avec la Fifa d'entrer dans les stades avec leur caméra.

«Tout ce que l'on voit, on peut le photographier. Nous n'avons pas de limitations pour ce type d'événement»

Laurent Gilliéron explique que ses clichés sont transmis presque instantanément en Suisse. «Mon collègue les reçoit dans la minute. Il fait les légendes et c'est disponible directement sur le site», explique-t-il.

«Contrairement à la vidéo, nous avons la chance de saisir le moment et de l'envoyer directement à l'agence. Pour nous, pas de contrôle, pas de censure ou autre, c'est immédiat»

La réalisation chapeautée par la Fifa et le pays hôte ne laisse donc aucune place aux images qui fâchent, mais pourquoi a-t-on toutefois vu les photos des gradins vides et de l'homme se précipitant sur le terrain? Eh bien, sachez qu'une photo prise durant un match a un avantage indéniable: sa vitesse de transmission.

Concernant la Fifa et le pays hôte, difficile donc de connaître les fameuses «guidelines» qui ont été négociées depuis plusieurs années déjà. Ce qui est certain, c'est que la séquence concernant les joueurs allemands est pour le moment introuvable en vidéo officielle.

«Le cadreur (caméraman sur le terrain) peut filmer un événement insolite, mais c'est au réalisateur de choisir de le diffuser ou non. De plus, il sera généralement accompagné dans la régie du producteur de l'émission, qui décide en cas de doute si l'image sera vue par les téléspectateurs.»

«On sait quel type de plans on doit diffuser, si on doit mettre l'attention sur les images du public ou sur d'autres événements, nous suivons les directives données»

Vous allez y trouver des personnes responsables de chaque angle de caméra. Un réalisateur réceptionnera les images du public, un autre celles du tunnel d'arrivée des joueurs, un dernier se focalisera sur les plans larges du terrain, etc. Ces personnes qui se trouvent en régie répondent aux ordres du réalisateur principal qui, lui, dépend directement du producteur de l'émission . En bref, toutes les images sont disponibles en direct et c'est le réalisateur qui décide laquelle sera vue par les téléspectateurs.

On a beau revoir la diffusion du match par la RTS, à aucun moment ces images ne sont apparues sur notre téléviseur. La raison? Eh bien la réalisation est plus codifiée et plus surveillée que la photographie. Pour cela, imaginez-vous en régie TV devant des dizaines d'écrans (comme cela par exemple👇🏽)

28 novembre: Durant le match qui oppose le Portugal à l'Urugay, Mario Ferri fait irruption au milieu du terrain avec un drapeau LGBTQ, arborant aussi des messages de soutien aux femmes iraniennes et aux Ukrainiens.

23 novembre: Les joueurs de la Mannschaft posent pour la photo d'équipe en se couvrant la bouche. Ce geste veut dénoncer la «censure» de la Fifa qui menace les joueurs qui oseraient porter le brassard «One Love» et risqueraient une sanction sportive.

20 novembre: A l'heure de jeu, le pays hôte perd 2-0 contre l'Equateur. Le public qatari quitte peu à peu le stade Al Bayt. La foule est de moins en moins compacte et laisse place à des supporters dispersés ici et là.

«Une image vaut mille mots», cette expression est d'autant plus juste lorsqu'il s'agit d'un événement regardé par des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde. Mais de quelle image parle-t-on exactement? Du but acrobatique de Richarlison contre la Serbie? De la cheville enflée de Neymar après ce même match? Pas seulement. Certaines images ont fait le tour des médias sans avoir été vues par les téléspectateurs.

watson défie une joueuse de foot (et ça vaut le détour)

Qui va gagner le Mondial? Qui sera meilleur buteur? On veut votre avis

Plus de «Sport»

Les fans qataris qui délaissent le stade durant un match, les joueurs allemands qui se cachent la bouche en guise de protestation. Ces photos ont fait le tour du monde, mais on a beau chercher, on n'a pas retrouvé les séquences en vidéo. Voici pourquoi.

Les plus lus

Bono, le «Federer du Maroc»

Et si c'était lui le secret du Maroc? Yassine Bounou, ses arrêts miraculeux et son grand sourire. Le gardien des Lions de l'Atlas a illuminé la Coupe du monde au Qatar. Son ex-coach et ami raconte ce portier attachant à l'immense talent.

C'est le déluge dans le parking du stade Bachir de Mohammedia. Trois mois qu'il n'avait pas plu à Casablanca et dans sa banlieue. Et même trois ans qu'on y avait pas vu un orage si violent, jurent les concierges qui s'affairent devant l'enceinte. Khalid Fouhami, lui, a attendu une petite accalmie pour sortir de sa VW touareg noire. De son prestigieux passé de gardien de la sélection marocaine, ce grand gaillard de 49 ans a apparemment gardé le sens de l'anticipation: il a prévu casquette et petite veste pour éviter de finir trempé. Il taquine d'emblée: