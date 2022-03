La plupart des utilisateurs Instagram attendait peut-être que Cristiano Ronaldo ôte son caleçon. Image: Instagram

Ronaldo file sous la douche, 600 000 fans le regardent se lustrer les abdos

La star de Manchester United a lancé un live Instagram sous le pommeau. Plus de 600 000 internautes ont attendu qu'il jette son caleçon par-dessus la haie.

Cristiano Ronaldo a pris une douche, lundi soir dans sa villa de Manchester, où il joue toujours mais ne marque plus (c'est un autre sujet on est d'accord). À première vue, rien de fascinant ni d'inhabituel, à moins que CR7 ne se lave qu'une fois par saison pour sauver la planète (mais ça aussi, c'est un autre sujet). La vraie info, c'est que le Portugais a décidé de partager son lustrage d'abdos au monde entier en lançant un live Instagram, et que 600 000 internautes se sont connectées en même temps pour ne pas en perdre une miette.

600 000, c'est plus d'un demi-million de personnes. C'est la population cumulée de Genève et Zurich. C'est aussi huit fois la capacité du stade de Manchester United, où Ronaldo ne confisque pas son gel douche, mais le ballon.

Il faut s'imaginer des tribunes hautes comme des buildings et, au centre du terrain, un footballeur sous la douche: c'est l'expérience vécue à distance par Ronaldo lundi. keystone

«Tout ça pourquoi? Quel est le but de ce live?», a interrogé Tedesco sur Twitter, en quête de sens à son existence. Une internaute lui est venue en aide: «On peut réviser l'anatomie des muscles. Ils ressortent tous!» Pas con.

Devinette: où se cache l'oblique externe de l'abdomen? instagram

La plupart des suiveurs attendait peut-être que le garçon, trêve de fausse pudeur, ôte son caleçon, qu'il le lance par-dessus la haie et célèbre son geste comme un but tardif dans le derby de Manchester. Mais Ronaldo aime trop ses fans pour les priver d'imagination.

Les supporters en sont restés à regarder ce footballeur tout en muscles (7% de masse graisseuse) se savonner la carcasse, en espérant qu'il évite l'accident bête, genre glissade fortuite sur dalle humide ou pire, électrocution.

Nabil n'était pas serein

Par chance, la première personnalité à dépasser la barre des 400 millions de followers sur Instagram en est sortie indemne, ce qui laisse présager d'autres vidéos en direct. Maintenant que les raccordements pour l'eau ont été faits jusque sur la terrasse, tout devient possible. Même le pire 🚽.

(jcz)