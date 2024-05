Ce cycliste suisse a changé de vie pour poursuivre son rêve

Claudio Imhof a encore des objectifs internationaux: il se rendra peut-être encore une fois aux Mondiaux, et il a aussi envie de participer à la Track Champions League. Les Jeux olympiques lui sont devenus inaccessibles. Les années riches en médailles sont en effet terminées pour Swiss Cycling, la fédération nationale de cyclisme. Le quatuor à croix blanche a terminé 8e et dernier aux JO de Tokyo, et cette année à Paris, seul un spécialiste suisse de la piste (Alex Vogel) sera autorisé à participer aux Jeux.

Imhof a déjà participé à une Coupe des Nations pour son nouvel employeur. A Milton, au Canada, il s'est classé 8e dans la course à élimination (une épreuve remportée par le jeune Canadien Dylan Bibic). Avec son nouveau coéquipier Peter Moore, il a également participé à la madison en Amérique du Nord, mais l'Américain avait auparavant subi une commotion cérébrale. «Il a essayé, mais quand il devait me relayer, il n'arrivait tout simplement pas à descendre. Nous avons donc dû abandonner.»

La nouvelle écurie d'Imhof est en effet basée aux Etats-Unis, plus exactement dans le Missouri. Il s'agit de l'équipe CWD – pour Chaney Windows (fenêtres) and Doors (portes). C'est Imhof qui a approché les Américains. Il fallait faire vite pour qu'il puisse encore obtenir une licence.

Privé d'Européens puis de JO, Imhof a vécu une double déception qui aurait pu l'inciter à mettre un terme à sa carrière. Mais c'est mal connaître le bonhomme, qui continue à prendre beaucoup de plaisir sur un vélo . Pour pouvoir continuer à disputer des courses sur piste au plus haut niveau, il a dû se mettre à la recherche d'une équipe privée. Et il a trouvé son bonheur très loin de chez lui.

Le pistard de 33 ans vit une période pas évidente de sa carrière puisqu'il n'avait pas été convoqué non plus pour les Championnats d'Europe aux Pays-Bas cette année, bien qu'il ait gagné la Track Champions League fin 2022. La priorité a en effet été donnée aux plus jeunes. Les résultats des Suisses aux Européens n'ont pas été enthousiasmants. C'est aussi l'avis d'Imhof, qui a dû regarder les épreuves dans son salon.

Pas convoqué pour les Européens ni pour les JO cette année, Claudio Imhof a décidé de s'exiler dans le Missouri (Etats-Unis). Sa nouvelle équipe lui permet de participer à la Coupe des Nations et donc de poursuivre sa carrière au plus haut niveau, à 33 ans.

Voici comment fonctionne l'appareil le plus controversé du peloton

On dit de lui qu'il transforme les coureurs en robot et qu'il cause des chutes, mais le compteur GPS est aussi un petit bijou de technologie au service de la performance.

C'est un petit boîtier noir, fixé au centre du guidon de chaque coureur, et relié à un capteur de puissance installé sur le vélo (lire plus bas). On l'appelle compteur GPS ou ordinateur de bord. Plusieurs fabricants ont investi le marché, si bien qu'il en existe de différentes marques, mais le principe de fonctionnement est toujours le même: l'écran révèle en direct, c'est à dire pendant la course, une foule de données très précieuses au coureur (watts, fréquence cardiaque, etc.). Ce dernier peut ainsi mieux gérer son effort, et donc être plus performant sur la durée d'une épreuve, pour autant qu'il la termine. Car l'outil est accusé de distraire des coureurs rivés sur l'écran, les exposant aux chutes. Ses détracteurs disent aussi de lui qu'il a transformé les cadors du peloton en robots dont chaque coup de pédale est conditionné par les chiffres transmis en direct.