Stefan Küng a peut-être trouvé la solution pour se couvrir enfin d’or

Le cycliste suisse et son équipe ont mis au point, à l'aide d'un mannequin de 45 kilos et de tests en soufflerie, un vélo qui devrait changer la carrière du Thurgovien de 30 ans.

Simon Häring

Stefan Küng a vécu douze derniers mois très difficiles. Il a perdu son ami et collègue Gino Mäder, victime d'un accident mortel sur le Tour de Suisse, puis son épouse Céline a fait une fausse couche début mars, alors que le deuxième enfant de la famille aurait dû naître en août, soit pendant les Jeux olympiques.

Un évènement que le Thurgovien a coché de longue date dans son agenda. Car si Stefan Küng fait partie des meilleurs coureurs de contre-la-montre, il n'a encore jamais réussi à frapper un grand coup. Parfois, parce qu'il est tombé sur plus fort et d'autres fois, parce qu'il n'a pas eu de chance. Aux JO de Tokyo par exemple, quatre dixièmes de seconde l'ont séparé du bronze. Et en 2022, il lui avait manqué 2 secondes 95 pour décrocher l'or aux Mondiaux.

«De nouvelles opportunités se représenteront», veut toutefois croire Küng, que nous avons rencontré en début de saison. C'est d'ailleurs peut-être pour cette année, déjà: deux contre-la-montre sont au programme du Tour de France (du 29 juin au 21 juillet). Suivront les Jeux olympiques de Paris (contre-la-montre le 27 juillet). Et en automne, les Championnats du monde à Zurich. Le départ sera donné à Winterthur, à 20 kilomètres à peine du domicile de Küng, qui vit à Frauenfeld.

Stefan Küng a ainsi de bonnes raisons de penser qu'il pourra enfin décrocher un prestigieux titre dans les mois à venir. Et la raison de son optimisme tient dans son nouvel outil de travail: un vélo de contre-la-montre flambant neuf qu'il a reçu début mai. Le Thurgovien est le seul athlète au monde à courir cette année avec l'un des trois modèles uniques de la marque Wilier, selon le magazine cycliste suisse Gruppetto.

Le fabricant italien est tellement convaincu par son modèle peint en blanc qu'il l'a surnommé «Supersonica» - supersonique.

«C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, en sept mois et demi, du projet jusqu'au prototype » Stefan Küng dans Gruppetto

Normalement, il faut au moins un an pour développer un nouveau vélo de contre-la-montre, a-t-il ajouté. Wilier y est parvenu en huit mois. Et apparemment, c'est un véritable petit bijou.

C'est à la mi-mars que Küng a pris possession du prototype en Belgique. L'idée était qu'il fasse un retour rapide aux ingénieurs, afin que ces derniers puissent procéder aux derniers ajustements de la machine. Sauf que le Suisse n'a rien eu besoin de dire. Il suffisait de voir son visage pour comprendre. «Il était comme un petit garçon à Noël. Cela me suffisait comme retour», a souri Claudio Salomoni, chef du développement chez Wilier.

Début avril, l'excellente première impression se confirme lorsque Küng se rend sur la piste de Grenchen pour des tests aérodynamiques. «Je n'avais encore jamais eu une telle sensation sur un vélo de contre-la-montre. J'avais l'impression que le vélo glissait tout simplement dans l'air. C'est plus fin, il y a moins de résistance. Et il ne perd pas de vitesse», explicite l'Helvète dans Gruppetto. Des tests ont été effectués en soufflerie à Silverstone, en Grande-Bretagne, pour la première fois en novembre dernier. Les résultats ont bluffé tout le monde: le prototype était 16% plus résistant au vent que le vélo de contre-la-montre utilisé jusqu'à présent par Stefan Küng.

Le Suisse s'est fait garantir par contrat que son équipe Groupama-FDJ lui fournirait un vélo de contre-la-montre compétitif. Ce n'est qu'en juillet 2023 que son employeur a changé d'équipementier, passant de Lapierre à Wilier. La Groupama-FDJ a ensuite fabriqué un mannequin de 45 kilos au gabarit identique à Stefan Küng afin de réaliser des tests en soufflerie. L'équipe a également acheté des cadres de la taille du Thurgovien chez tous les principaux fabricants, puis ils ont placé le mannequin de Küng sur chaque vélo de ses plus grands concurrents. Verdict: le modèle «supersonique» de Wilier était le plus rapide.

Le vélo répondra-t-il aussi bien aux attentes sur la route? On le saura très vite. C'est la semaine prochaine en effet, lors du prologue du Tour de Suisse (une boucle de 4,8 km à Vaduz), que Stefan Küng étrennera son nouvel outil, celui qui doit enfin le couvrir d'or.