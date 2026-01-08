Un pilote suisse prometteur a perdu la vie à Crans-Montana

L’identification des victimes de l’incendie de Crans-Montana se poursuit. Parmi les personnes décédées figure désormais un jeune pilote suisse talentueux.

Lors de la catastrophe à Crans-Montana, le talentueux pilote suisse Joaquim van Thuyne a perdu la vie. Il fait partie des 40 victimes officiellement recensées à ce jour.

La Fédération internationale de l’automobile (FIA) a confirmé son décès. «Le professionnalisme, la gentillesse et la passion de Joaquim pour le sport ont profondément marqué tous ceux qui l’ont connu et ont couru à ses côtés», a déclaré l'instance dans un communiqué.

Agé de 18 ans, van Thuyne était un pilote de karting et avait déjà obtenu des résultats impressionnants malgré son jeune âge. Lors du X30 Challenge Switzerland, une épreuve très disputée du championnat suisse, il avait récemment terminé à la dixième place.

Son grand potentiel avait bien sûr été remarqué par la Fédération suisse. En 2024, il avait intégré le Young Drivers Project de l'association Auto Sport Suisse (ASS).

En plus du karting, Joaquim van Thuyne pratiquait également le football. Lors du réveillon du Nouvel An, il se trouvait à Crans-Montana avec des amis de son équipe, le FC Lutry lourdement endeuillé.

