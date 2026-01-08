ciel couvert
Crans-Montana

Crans-Montana: le pilote suisse Joaquim van Thuyne est décédé

Un pilote suisse prometteur a perdu la vie à Crans-Montana

L’identification des victimes de l’incendie de Crans-Montana se poursuit. Parmi les personnes décédées figure désormais un jeune pilote suisse talentueux.
08.01.2026, 13:0908.01.2026, 13:09
Un article de
t-online

Lors de la catastrophe à Crans-Montana, le talentueux pilote suisse Joaquim van Thuyne a perdu la vie. Il fait partie des 40 victimes officiellement recensées à ce jour.

La Fédération internationale de l’automobile (FIA) a confirmé son décès. «Le professionnalisme, la gentillesse et la passion de Joaquim pour le sport ont profondément marqué tous ceux qui l’ont connu et ont couru à ses côtés», a déclaré l'instance dans un communiqué.

Agé de 18 ans, van Thuyne était un pilote de karting et avait déjà obtenu des résultats impressionnants malgré son jeune âge. Lors du X30 Challenge Switzerland, une épreuve très disputée du championnat suisse, il avait récemment terminé à la dixième place.

Arthur, 16 ans, est «parti faire la fête au paradis»

Son grand potentiel avait bien sûr été remarqué par la Fédération suisse. En 2024, il avait intégré le Young Drivers Project de l'association Auto Sport Suisse (ASS).

En plus du karting, Joaquim van Thuyne pratiquait également le football. Lors du réveillon du Nouvel An, il se trouvait à Crans-Montana avec des amis de son équipe, le FC Lutry lourdement endeuillé.

(t-online/roc)

L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)
1 / 9
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)

Un incendie s'est produit ce jeudi 1er janvier à 1h30 dans un bar de la station de ski de Crans-Montana (VS).
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
