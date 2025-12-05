Suivez le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 en direct

La cérémonie débutera à 18h (heure suisse) au Kennedy Center de Washington, situé à moins de deux kilomètres de la Maison-Blanche, d’où Donald Trump devrait faire son arrivée. Le président des Etats-Unis est en effet attendu au tirage au sort, tout comme la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, et le premier ministre canadien, Mark Carney, le Mondial 2026 se déroulant dans ces trois pays.