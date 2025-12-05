Fait notable: Washington, capitale des Etats-Unis, n’accueillera aucun match de la Coupe du monde.
En direct
Suivez le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 en direct
Le tirage au sort du Mondial 2026 se déroule ce vendredi 5 décembre à partir de 18h, heure suisse. Vivez l’événement en direct commenté sur notre site!
- Le tirage au sort a lieu dans la capitale des Etats-Unis, Washington DC, qui n’accueillera aucun match.
- La Suisse figure dans le pot deux et peut donc s’attendre à tirer un gros morceau, à moins de tomber sur l’un des pays hôtes: le Canada, le Mexique ou les Etats-Unis.
- La Coupe du monde 2026 sera la première à réunir 48 équipes, d’où la présence à ce tirage de nations moins cotées, comme Curaçao, le Cap-Vert et l’Ouzbékistan.
Envoyez-nous votre contribution
17:11
17:10
Au cœur de Washington
La cérémonie débutera à 18h (heure suisse) au Kennedy Center de Washington, situé à moins de deux kilomètres de la Maison-Blanche, d’où Donald Trump devrait faire son arrivée. Le président des Etats-Unis est en effet attendu au tirage au sort, tout comme la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, et le premier ministre canadien, Mark Carney, le Mondial 2026 se déroulant dans ces trois pays.
17:03
Bonsoir!
Et bienvenue sur notre live dédié au tirage au sort de la Coupe du monde 2026.
Plus d'articles sur le sport
Daniel Albrecht: «Je ne me souvenais pas de mon nom»
de Dominik Widmer, Jasmin Steiger
Constantin a une drôle d'idée pour le nouveau stade du FC Sion
de Stefan Wyss
Tous les scénarios pour le titre de champion du monde de F1
de Romuald Cachod
Cet Yverdonnois a eu un geste roublard pour battre Lausanne
de Yoann Graber
Pourquoi les stars du tennis vont presque toutes en vacances aux Maldives
de Yoann Graber
Le nouveau coach de la Nati est l’anti-Patrick Fischer
de Klaus Zaugg
La FIFA veut transformer la VAR pour la Coupe du monde
de Romuald Cachod
Le tirage du Mondial pourrait bien se transformer en «show Trump»
de Ralf Meile
Le nouveau maillot de la Nati porte une technologie cachée
La patinoire des JO de Milan-Cortina inquiète
de Romuald Cachod
Le coach du CP Berne est victime d'une malédiction
de Klaus Zaugg
La Nati est mal barrée
Djokovic a un nouvel outil pour reconstruire son corps
de Yoann Graber
Ce Suisse de NHL est expulsé pour une raison à peine croyable
de Yoann Graber
Cette badiste a une méthode insolite pour battre ses rivales
de Yoann Graber
Le nouveau rival de Marco Odermatt a rompu la malédiction
de Romuald Cachod
Le Tour du monde à l’envers devient un duel franco-suisse
Shaqiri pourrait perdre un privilège
de Yoann Graber
Les hooligans plombent le foot suisse dans ce classement UEFA caché
de Stefan Wyss
Les ZSC Lions ont un dilemme avec leur coach
de Klaus Zaugg
Red Bull provoque ses adversaires en F1 avec une blague malicieuse
de Lisa Slomka
Ce tennisman suisse fait une révélation aussi rare que courageuse
de Yoann Graber
Ce club a réussi ce que Thoune rêve de faire
de Romuald Cachod
Shaqiri: «Je ne me sens pas assez protégé sur le terrain»
de Christoph Kieslich, Céline Feller
Comment Verstappen a réussi son improbable retour et rêve de titre
de Jasmin Steiger
Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs
de Ralf Meile
«Je suis confiant»: Hakan Yakin veut retrouver un banc
de Daniel Wyrsch
On a cuisiné la joueuse de la Nati qui a tout lâché pour la Floride
de fred valet, marine brunner
Ce club va tester un modèle de billetterie inédit
de Romuald Cachod
Lara Gut-Behrami sort du silence et évoque son avenir
de Ralf Meile
Un matériel révolutionnaire agite le monde du ski
de Romuald Cachod
La Suisse a «un retard» qui prétérite ses chances aux JO
de Ralf Streule
Pourquoi les joueurs de NHL vont toucher 105% de leur salaire
de Adrian Bürgler
Les Emirats bâtiraient des montagnes pour propulser Pogacar
de Romuald Cachod