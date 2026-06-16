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Coupe du monde de football: Arabie saoudite-Uruguay 1-1

L'Arabie saoudite a failli refaire le coup de 2022

L'Arabie saoudite aurait pu battre l'Uruguay comme elle avait dominé l'Argentine quatre ans plus tôt en ouverture du Mondial, mais elle a dû concéder le match nul cette fois (1-1).
16.06.2026, 06:0416.06.2026, 06:04

Dans la torpeur de Miami lundi soir, l'Arabie saoudite a cru pendant 80 minutes réitérer son exploit de l'édition 2022, où elle avait infligé une défaite retentissante à l'Argentine (2-1). Malgré une excellente prestation de son gardien Mohammed Al Owais, la sélection saoudienne a fini par céder sur une réussite de par Maximiliano Araujo, mais obtient un match nul inattendu.

Après un début de rencontre où la Celeste est restée inoffensive malgré la possession de balle, le coéquipier de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr Abdulelah Al Amri a ouvert la marque à la 41e, profitant d'un ballon relâché par le portier uruguayen Fernando Muslera. Surprise, la sélection de Marcelo Bielsa s'est cependant montrée plus en verve au retour des vestiaires.

Saudi Arabia&#039;s Abdulelah Alamri (4) shoots and scores their opening goal against Uruguay goalkeeper Fernando Muslera (23) during the World Cup Group H soccer match between Saudi Arabia and Urugua ...
Abdulelah Alamri a ouvert le score peu avant la mi-temps.Keystone

Le milieu de terrain de Manchester United Manuel Ugarte a d'abord trouvé le poteau à l'heure de jeu, avant qu'Al Owais ne finisse par céder après plusieurs arrêts décisifs (47e/67e). Ce dernier a encore eu la main ferme pour résister aux coups de butoirs uruguayens dans les derniers instants sur les tentatives de Nicolas de la Cruz (90e) puis du capitaine de la Celeste Federico Valverde dans le temps additionnel.

Après le match nul surprise entre l'Espagne championne d'Europe et le Cap-Vert (0-0), toutes les équipes du groupe H se retrouvent à égalité. L'Arabie saoudite, 61e nation mondiale selon le classement FIFA, peut espérer se qualifier pour la phase à élimination directe pour la première fois depuis la Coupe du monde de 1994.

«Une question à la con»: une TV française chambre Ronaldo

Désormais, les Faucons vont retrouver une Espagne forcément revancharde dimanche à Atlanta, tandis que les protégés de Marcelo Bielsa restent en Floride pour affronter le Cap-Vert.

(jcz/ats)

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