dégagé
DE | FR
burger
Sport
Football

Fink: «Shaqiri m’en a voulu pour mes remarques sur son poids»

«Shaqiri m’en a voulu pour mes remarques sur son poids»

Le FC Bâle se rend à Genk ce jeudi (21h) en Ligue Europa, un club entraîné par Thorsten Fink, qui avait lancé Xherdan Shaqiri chez les professionnels lorsqu’il dirigeait le FCB. Il évoque ses retrouvailles avec le club rhénan et nous parle de sa relation avec son ancien poulain. Interview.
27.11.2025, 05:3227.11.2025, 05:32
Christoph Kieslich

Thorsten Fink, est-ce un sentiment spécial pour vous d'affronter le FC Bâle?
Le FC Bâle me tient toujours à cœur. J’ai aimé la ville, les supporters, la Muttenzerkurve. Et j’y ai aussi fait du bon travail. Mes débuts ont été difficiles. Georg Heitz (réd: alors directeur sportif du FCB) était d'ailleurs nerveux après seulement huit matchs. Mais ensuite, ça a décollé et nous avons tout renversé. C'est donc toujours spécial pour moi, parce que Bâle est le club avec lequel j’ai obtenu le plus de succès: deux titres de champion et une victoire en Coupe.

Comment allez-vous préparer votre équipe pour affronter votre ancien club?
Le FC Bâle est toujours un bon club en Europe, une équipe qui ne se contente pas de défendre, mais qui veut jouer au football et qui est difficile à manœuvrer. Je pars de ce principe. Mais je pense aussi qu’en ce moment, ils sont plus forts à domicile qu’à l’extérieur. Il faudra donc en profiter et se méfier aussi de Xherdan Shaqiri.

Genk&#039;s head coach Thorsten Fink stands by the bench before the Europa League opening phase soccer match between SC Braga and KRC Genk in Braga, Portugal, Thursday, Nov. 6, 2025. (AP Photo/Luis Vi ...
Thorsten Fink, coach du KRC Genk.image: Keystone

Ce seront des retrouvailles avec Xherdan Shaqiri. Quand l’avez-vous rencontré pour la dernière fois?
Certainement à l’époque où il jouait au Bayern Munich. Ça remonte à longtemps: je ne m'en souviens plus précisément. Xherdan est l'exemple parfait d'un joueur que j'ai apprécié entraîner. Il m’a plu dès la première fois que je l’ai vu lors d’un stage à Saint-Moritz. Bien sûr, le club faisait déjà un très bon travail de formation, mais en équipe première, les joueurs de petite taille n’étaient pas forcément très appréciés. Je pense pouvoir dire que j’ai largement contribué à sa brillante carrière. C’est pour cela que je me réjouis de revoir Xherdan.

«Il a toujours été un type drôle, un petit filou que je pouvais utiliser partout»

Par exemple, en tant qu’arrière gauche lors de la finalissima 2010 à Berne, pour arrêter le meilleur buteur Seydou Doumbia. Il fallait y penser! Votre audace et celle de Shaqiri vous ont valu à tous les deux votre premier titre de champion.
Cela a aussi donné un vrai élan à ma carrière, ainsi qu’à ma motivation pour développer et faire progresser de jeunes joueurs. Il y en a eu plusieurs, comme Jonathan Tah, Heung-min Son ou Hakan Calhanoglu. Granit Xhaka en fait bien sûr partie, tout comme Shaqiri. Je n’ai jamais eu peur de les lancer dès le départ, car ils m’ont toujours donné le sentiment que je pouvais compter sur eux, qu’ils étaient suffisamment audacieux et intelligents sur le terrain pour mettre en œuvre mon style de jeu.

Thorsten Fink (à gauche) et Xherdan Shaqiri en route vers un deuxième titre de champion.
Thorsten Fink (à gauche) et Xherdan Shaqiri en route vers un deuxième titre de champion. image: keystone

Même si vous ne vous êtes pas vus depuis son passage au Bayern, avez-vous gardé le contact avec Shaqiri?
Pas vraiment. Nous nous apprécions beaucoup, mais je crois qu’il m’en voulait un peu à un moment parce que j’avais dit qu’il aurait pu tirer encore plus de son potentiel avec quelques kilos en moins. Vous savez, je veux toujours le meilleur pour mes joueurs. Mais Xherdan peut vraiment être satisfait de sa carrière. Il a beaucoup accompli, et tout cela, il l’a réalisé par lui-même.

«Moi, je n’ai fait que lancer la machine»
Le talent de ce Romand a été salué par Xherdan Shaqiri

Votre club de Genk réalise une bonne campagne en Ligue Europa, notamment grâce à des victoires sur la pelouse des Rangers et à Braga.
Nous sommes forts en Ligue Europa parce que nos adversaires jouent très haut contre nous. Cela nous permet de mettre en avant nos points forts, notamment nos joueurs très rapides. Cela se remarque davantage au niveau international que dans notre championnat, où les équipes jouent plus bas et privilégient les contres.

Vous êtes en bonne position pour accéder à la phase à élimination directe.
Si nous remportons le match contre Bâle, tout restera possible. Il y aura ensuite Utrecht et Malmö, dont la saison est déjà terminée, mais d’abord la partie contre Midtjylland, qui sera pour moi la plus difficile: ils ne perdent presque jamais depuis des mois. C’est pour cela que le match contre Bâle peut être décisif pour accéder au tour suivant. Nous voulons saisir cette opportunité.

Plus d'articles sur le sport
Bastardoz quitte la RTS et révèle la folle histoire qui a lancé sa carrière
Bastardoz quitte la RTS et révèle la folle histoire qui a lancé sa carrière
de Yoann Graber
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars privées d'adieux
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars privées d'adieux
de Julien Caloz
Elle réussit un record du monde fou
Elle réussit un record du monde fou
de Lucas Zollinger
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
de Klaus Zaugg
Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»
Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»
de François Schmid-Bechtel, Martin Probst
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
de Marcel Hauck
Ce mythique club suisse aura son musée
Ce mythique club suisse aura son musée
de Christoph Kieslich
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
de Yoann Graber
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
de Julien Caloz
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
de Étienne Wuillemin
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
de Robin Walz
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
de Sven Papaux
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
de Nik Dömer
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
1
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
de Yoann Graber
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
de Romuald Cachod
Gianni Infantino a gagné
Gianni Infantino a gagné
de David Digili
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
de Romuald Cachod
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
de Valentin Grünig
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
de Yoann Graber
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
de Julien Caloz
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
de Julien Caloz
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
de Romuald Cachod
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
de Niklas Helbling
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
1
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
de Yoann Graber
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
de Timo Rizzi
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
de Christian Brägger, Pristina
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
de Rainer Sommerhalder
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
Kateryna Sadurska réalise un record du monde d'apnée
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce mythique club suisse aura son musée
Le FC Bâle aura son musée dès le printemps 2027. La fondation qui gère le projet a récolté les fonds nécessaires.
Le FC Bâle avait deux raisons de se réjouir le samedi 15 novembre: le club a fêté son 132e anniversaire et a célébré une étape décisive dans la construction de son musée.
L’article