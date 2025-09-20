beau temps23°
DE | FR
burger
Sport
Football

Jack Grealish n'est plus un loser lorsqu'il joue pour les outsiders

Everton&#039;s Jack Grealish walks off the pitch after the Premier League soccer match between Everton and Brightonnd in Liverpool, England, Sunday, Aug. 24, 2025. (AP Photo/Jon Super) Britain Soccer ...
Jack Grealish a retrouvé ses mollets et sa rage de vaincre.Keystone

Jack Grealish n'est plus un loser lorsqu'il joue pour les outsiders

Sur le déclin avec Manchester City et à nouveau brillant à Everton depuis son prêt, Jack Grealish a retrouvé son football comme par magie. Il n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est un outsider.
20.09.2025, 12:1520.09.2025, 12:15
Sven Papaux
Sven Papaux

Aston Villa avait cédé Jack Grealish à Manchester City contre un chèque de 117 millions d'euros, en 2021. L'ailier changeait de dimension et enfilait le tricot des Skyblues sous le joug de Pep Guardiola.

Après un premier exercice 21/22 plutôt moyen, la saison suivante l'envoie dans le onze dessiné par le coach catalan. La suite est un empilement de titres; il va activement participer au triplé (championnat, FA Cup, Ligue des Champions) et se goinfrer de gloire.

Akanji: «Ce que m'a dit Guardiola n'était pas facile à entendre»

Le bonhomme confirmait la grosse somme investie sur lui et taclait les critiques qui qualifiaient son transfert de l'un des «plus gros craquages de l'histoire», selon les esprits les plus affutés de la statistique.

C'est à ce moment que le gaillard né à Birmingham allait démontrer de grandes qualités de fêtard après le titre en Ligue des champions. Des clichés qui feront le tour du web. Une dégaine has-been (un brin nineties) et son hygiène de vie à la Paul Gascoigne n'ont pas aidé à sa récupération physique. La gueule de bois a même duré et débordé sur la nouvelle saison.

Jack Grealish a la descente facile.
La vodka lui coule dans les veines.Image: dr

Il s'était perdu, loin des accélérations furieuses en 2023/2024, et même très loin de sa forme affichée entre 2019 et 2021 sous les couleurs d'Aston Villa. L’ailier anglais avait alors éclaboussé toute l’Angleterre avec les Villains, son club formateur.

Mais ses gros mollets, aussi iconiques que le pied droit de David Beckham au Royaume-Uni, ont déchanté. Les mauvaises langues diront qu'après ce triplé, il aura mis un an à décuver. Les regards obliques et hautains vont se peser sur le joueur pour mieux le descendre.

Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel

En 2025, désormais sobre et la tête à l'endroit, l'Anglais s'est attaché les cheveux et a remis le bleu de chauffe pour lever les foules au premier crochet. Il lui fallait s'arracher de la discipline de fer instaurée par Guardiola, chez les Citizens, pour retrouver de son punch. Grealish a retrouvé la pêche sur la pelouse des Toffees. Titularisé contre Brighton, pour le deuxième match de la saison d'Everton, l'ailier a montré la voie: deux passes décisives et un succès dans la besace.

Le livreur de caviars lâchait lors de son arrivée au club: «Je voulais un nouveau départ, essayer quelque chose de nouveau». Une entame canon qui s'est ensuite prolongée, avec quatre passes décisives en trois parties jouées. Mieux, il a été élu meilleur joueur du mois d'août en Premier League.

Jack Grealish est en top forme en se début de saison.
Jack Grealish est un sentimental.Image: dr

Ce début de saison démontre une chose implaccable: Jack Grealish s'exprime mieux quand il est dans la peau du underdog, dans un club outsider. Cette sensation de (re)devenir important dans une formation compétitive en Premier League et débarrassé d'un effectif pléthorique, lui procure une réelle liberté.

Il confiait après la partie contre Brighton:

«Je ne veux pas dire que je ne me sentais pas libre avant (réd: à Manchester City). Aujourd’hui, sur le terrain, je pouvais dériver, je pouvais faire ce que je voulais plus ou moins et jouer avec un peu de liberté.»

Percutant sur son flanc gauche, les derniers relents d'alcool évaporés, les supporters des Toffees lui adressent des louanges. Ça tombe bien: se sentir aimé, se sentir en confiance et apprécié est important pour Grealish.

Un discours partagé par son manager David Moyes, lui-même sous le charme du joueur:

«Il est encore meilleur que je ne le pensais. Il a probablement besoin d'un peu d'amour et d'attention»
David Moyes en pince pour son ailier star.

Flanqué du numéro 18, Grealish tord le cou à ces détracteurs qui le qualifient de «Beckham de Wish». Aimé et dorloté, il se presse pour taper dans l'œil de Thomas Tuchel pour troquer le bleu contre le blanc des Three Lions qui joueront le Mondial 2026 – les rumeurs disent que Grealish a mal vécu la non-convocation de Gareth Southgate pour l'Euro 2024. A 30 ans, si l'Anglais est revanchard, une chose est sûre, il a besoin d'amour et de liberté de jeu.

Plus d'articles sur le sport
Le nouveau champion du monde du 200 m a changé grâce à Michael Jackson
Le nouveau champion du monde du 200 m a changé grâce à Michael Jackson
de Paul NOLP
La légende du hockey Andres Ambühl entame sa deuxième carrière
La légende du hockey Andres Ambühl entame sa deuxième carrière
de Klaus Zaugg
Il a eu un gros problème après avoir offert son maillot à un fan
Il a eu un gros problème après avoir offert son maillot à un fan
de Yoann Graber
La star du cyclisme féminin suisse mène «une vie absurde»
La star du cyclisme féminin suisse mène «une vie absurde»
de Simon Häring
Luis Enrique a une bonne raison de coacher le PSG depuis la tribune
Luis Enrique a une bonne raison de coacher le PSG depuis la tribune
de Yoann Graber
La vidéo de cette tenniswoman fait scandale
La vidéo de cette tenniswoman fait scandale
de Yoann Graber
Xamax a créé un concept insolite pour se rapprocher de ses fans
Xamax a créé un concept insolite pour se rapprocher de ses fans
de Yoann Graber
«L’athlétisme suisse est à son apogée»
«L’athlétisme suisse est à son apogée»
de Rainer Sommerhalder
Le voyage galère de GC reflète les problèmes du foot féminin
Le voyage galère de GC reflète les problèmes du foot féminin
de Robin Walz
Robert Redford a popularisé le ski alpin à Hollywood
Robert Redford a popularisé le ski alpin à Hollywood
de Sven Papaux
Yann Sommer en prend plein la poire en Italie
Yann Sommer en prend plein la poire en Italie
de Céline Feller
Cette qualité a fait de Kambundji la reine des haies
Cette qualité a fait de Kambundji la reine des haies
de Rainer Sommerhalder
La ligue d'athlétisme portée par Djokovic tourne au fiasco
La ligue d'athlétisme portée par Djokovic tourne au fiasco
de Romuald Cachod
Crans-Montana a honoré une icône du sport suisse
Crans-Montana a honoré une icône du sport suisse
de Emil Rohrbach
Immense sensation aux Mondiaux d'athlétisme
Immense sensation aux Mondiaux d'athlétisme
de Romuald Cachod
Il réussit l'ace «le plus bizarre de l'Histoire»
Il réussit l'ace «le plus bizarre de l'Histoire»
de Yoann Graber
Le t-shirt de ce crack du padel cache une dure réalité
Le t-shirt de ce crack du padel cache une dure réalité
de Louise LE BORGNE
Messi s'est ridiculisé de la même manière qu'un Romand
Messi s'est ridiculisé de la même manière qu'un Romand
de Yoann Graber
«C’est très inhabituel»: pourquoi deux arbitres voilées officient en Suisse
2
«C’est très inhabituel»: pourquoi deux arbitres voilées officient en Suisse
de Jasmin Steiger
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
de Romuald Cachod
Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses
Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses
de Niklas Helbling
Abus dans le ski suisse: «Beaucoup de coachs sont dépassés intellectuellement»
Abus dans le ski suisse: «Beaucoup de coachs sont dépassés intellectuellement»
de Simon Häring
Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka
Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka
de Yoann Graber
Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel
Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel
de Céline Feller
Thèmes
Il imite un footballeur après un but à la perfection
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop
2
Swatch fait une promesse aux Suisses concernant sa montre anti-Trump
3
Donald Trump sabote un projet de Ricola
Crans-Montana a honoré une icône du sport suisse
Engagé dimanche en Valais pour sa dernière course aux Mondiaux, Nino Schurter a été dignement célébré aussi bien avant le départ qu’après l’arrivée. Il mettra un point final à sa carrière ce week-end, à l’occasion de la manche de Coupe du monde de Lenzerheide.
«Je ne joue pas la victoire: elle est un peu trop loin pour moi», déclarait Nino Schurter avant sa toute dernière course aux Championnats du monde, dimanche à Crans-Montana.
L’article