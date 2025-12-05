ciel couvert
Football: Aarau ne digère pas le but décisif marqué par Sion

Le 2-1 sédunois a été entaché par une position de hors-jeu.
Le club argovien estime que la réussite valaisanne qui a tout changé, jeudi soir en 8e de finale de Coupe de Suisse, n'aurait pas dû être accordée.
05.12.2025, 10:2405.12.2025, 10:24

Les supporters de football attachés aux traditions manquent rarement une occasion de pester contre l’arbitrage vidéo, le fameux VAR. Ils dénoncent, semaine après semaine, les dégâts que cet outil infligerait à leur sport. Mais jeudi, une partie du public acquis au FC Aarau a dû amèrement regretter son absence, puisque le VAR n’est pas venu au secours de son équipe favorite.

En Coupe de Suisse, les aides technologiques sont pourtant autorisées dès les huitièmes de finale. Le problème, c'est que le stade du Brügglifeld n’en est pas équipé. Résultat: le but importantissime de Winsley Boteli a été validé… alors qu’il n’aurait pas dû l’être. L’arbitre Sandro Schärer et son équipe n’ont pas vu que Noé Sow, auteur de la remise de la tête, se trouvait en position de hors-jeu.

Les résultats des 8es de finale et le programme des 1/4:

Image
Image: TXT

Boteli inscrira bien un dernier but dans les arrêts de jeu, portant le score à 3–1 pour le FC Sion, mais c’est son but décisif à la 82e minute qui a scellé le destin du match.

Cette scène ne doit toutefois par faire oublier que les joueurs du FC Aarau ne se sont réellement montré dangereux qu’une seule fois — lors de l’action qui a mené au 1–1. Pour le reste, la prestation de l’équipe de Brunello Iacopetta est demeurée trop sage, trop timorée. La défaite face aux Valaisans apparaît donc logique, même si la manière dont elle s’est dessinée a de quoi laisser un goût amer.

(jcz/aargauerzeitung)

